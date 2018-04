Souboj tří mobilů pro seniory: testovali jsme, který je nejlepší

Nejjednodušší model A330 stojí v současné době zhruba 900 Kč. Prodává se tak levněji, než předchozí verze A300 a A290. Oproti svým předchůdcům postrádá FM rádio, což může seniory mrzet. Má také menší paměť, ale nově nabízí například služby operátora, jako je GSM banking, zpravodajství nebo jízdní řády.

Model A330

Telefon má rozměry 110 × 47,6 × 16,3 mm, monochromatický grafický displej s oranžovým podsvícením a rozlišením 128 × 64 bodů. Displej je čitelný, s možností regulací kontrastu. Regulace jasu chybí.

Od minulých modelů se telefon liší také designem. Rohy jsou více zakulacené a telefon na pohled celkově příjemnější. Klávesnice má velká a dobře čitelná tlačítka nově s mezerami, což usnadňuje ovládání po hmatu. Dílenské zpracování je dobré, nikde nic nevrže ani nedrhne, zadní kryt se sundavá pohodlně a lehce. K dostání je v bílé a černé variantně, v bílé je ovšem na písmenka poněkud špatně vidět.

Mezi hlavní přednosti modelu patří dobrá čitelnost klávesnice i displeje, jednoduché ovládání, srozumitelný návod, nízká hmotnost, SOS tlačítko, vysoká hlasitost zvonění, svítilna a dlouhá výdrž baterie. Pohotovostní režim udává výrobce na 170 hodin, nám telefon při minimálním používání (několik hovorů a SMS, občasné použití budíku apod.) vydržel nabitý 7 dní.

Jako hlavní nevýhodu vidíme maximální hlasitost hovoru, která je sice pro běžného uživatele dostačující, ale pro hůře slyšícího seniora by mohla být ještě vyšší. Nepotěší absence rádia a některé nedostatky ve funkci SOS tlačítka.

Mobil je vybaven svítilnou, která se zapíná na boku

Tato hlavní specialita telefonu funguje tak, že telefon po třívteřinovém stisku tlačítka odešle SMS s přednastaveným textem na 5 kontaktů a zároveň se na ně pokouší volat. Pokud se nedovolá, vytočí linku 112. Telefon sice je vybaven hlasitým odposlechem, ale není nastavena jeho automatická aktivace po zmáčknutí SOS tlačítka, což může být problém, pokud je seniorovi zle a není schopen jej klasicky držet u ucha.

Pokud je telefon zamčený, SOS volání je navíc třeba potvrdit stiskem zelené klávesy, což situaci komplikuje. Z vypnutého telefonu se skrze nouzové tlačítko pomoci samozřejmě nedovoláte.

Poměrně dobře je vyřešené boční zamykání telefonu, které je uživatelsky přívětivější než zamykání a odemykání pomocí kláves. Jinak jsou ale boční posuvná tlačítka (kromě zamykání ještě na svítilnu a hlasitost) hůře ovladatelná. Pobavil nás 3,5 mm konektor, který kvůli absenci rádia a přehrávače nemají senioři k čemu použít.

Konektor pro sluchátka, který není k čemu použít

Co se týče funkcí, můžeme si uložit něčí narozeniny, napsat poznámku, přepočítat si účet na kalkulačce nebo nastavit až tři různé budíky (to je možno i bočním tlačítkem), což seniorům coby základní organizér postačí. Ze služeb SIM jsou užitečné zejména jízdní řády. Do telefonu se vejde 100 SMS a 200 čísel, méně než v modelu A290.

Psaní zpráv je jednoduché, nepotěší ale absence slovníku T9, který by seniorům mohl ušetřit zbytečné klikání. V seznamu kontaktů se jméno a číslo zobrazí dohromady, což je poměrně praktické. Pokud hledáte telefon se základními funkcemi a dobrou čitelností tlačítek a displeje za minimální cenu, je A330 ideální.

Telefon A400 je další z řady námi testovaných telefonů pro seniory. Prodává se za cenu okolo 1 200 korun. Tři stokoruny, které si připlatíte navíc oproti modelu A330, se proměnily zejména v elegantnější design, rozšířenou paměť čísel na 300 položek, FM rádio a stolní nabíječku/stojánek, což je mezi seniory velmi oblíbené příslušenství. I displej je větší, má dva palce. Na výběr je z více vyzváněcích melodií, konkrétně z 16.

Aligator A400

Mobil dále nabízí standardní SOS tlačítko, zde s 4 předdefinovanými čísly. To doznalo výrazného zlepšení, a to sice aktivaci hlasitého odposlechu v celém nouzovém modu. I kdyby senior nedokázal mluvit přímo do přístroje a ten například pouze ležel poblíž něj, je možné s ním být ve spojení.

Funkce jsou stejné jako u A330. Budík budí i při vypnutém telefonu, zato rádio za moc nestojí. Na některých místech, kde obyčejný přijímač hraje zcela normálně, nenaladí k alespoň trochu solidnímu poslechu žádnou stanici.

Výtka směřuje také k manuálu. V našem testovacím chyběla v češtině strana 18-33, i když těžko říct, zda se tato chyba týká více balení. Zůstávají užitečné funkce poznámka a narozeniny. Displej je stejně dobře čitelný jako u předchozího modelu. Trochu zmatku může způsobit potřeba dvojího kliknutí na SMS zprávu. Nejprve je vidět pouze její odesilatel, až při dalším rozkliknutí zvlášť text. Poměrem cena/výkon nás tento telefon zaujal nejvíce ze všech tří testovaných.

Na zadní straně má telefon možnost poznamenat si důležitá čísla

Telefon Aligator A500i, který na první pohled zaujme stylovostí, jsme dostali do ruky v moderním růžovém provedení. Také písmenka jsou oproti dvěma ostatním hodnoceným telefonům řazená klasicky horizontálně, nikoliv netypicky vertikálně.

Naneštěstí se růžová barva a na ní bíle provedená písmenka ukazují jako kámen úrazu. Jsou špatně čitelná i pro běžného uživatele, natož pak pro seniora. Řazení kláves těsně vedle sebe zhoršilo jejich hmatovou rozlišitelnost, a přílišná velikost písmen je zde již kontraproduktivní. Na pohodlné psaní SMS by byly potřeba skoro dvojnásobně dlouhé prsty.

V růžovém provedení jsou písmena velmi špatně čitelná

Co se týče funkcí, FM rádio, svítilna a SOS tlačítko zůstávají. V případě FM rádia stále platí, že je nevalné kvality. Nenajdeme zde také pro seniory užitečnou poznámku a připomínání narozenin. SOS tlačítko má praktičtější posuvnou podobu, která eliminuje nechtěné stlačení a zároveň je rychlejší. Pokud se telefon nedovolá, nevolá automaticky na číslo 112. Setrvá ale v nouzovém režimu s aktivovaným hlasitým odposlechem.

Plusem je i o něco větší displej, i když jen s rozlišením 96 × 64 bodů, kam se vešel například i odkaz na menu. Pokrokem je boční tlačítko, které spustí rádio. Také deklarovaná výdrž telefonu je delší. Nám při sporadickém používání vydržel nabitý 8 dní.

SOS tlačítko má praktičtější posuvnou polohu

Naopak další nevýhodou je nejméně podrobný manuál ze všech tří telefonů. Nelíbilo se nám také poměrně nepohodlné sundávání zadního krytu a vyndavání baterky, které dá i s dlouhými nehty pořádně zabrat. Telefon se prodává za cenu okolo 1 400 korun. Ačkoliv má některá vylepšení oproti ostatním modelům, poměrem cena/výkon nás oproti ostatním testovaným telefonům nepřesvědčil.