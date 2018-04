Souboj třech nejlepších fotomobilů u nás

V současné době jsou na našem trhu dva mobily s dvoumegapixelovým fotoaparátem: Sony Ericsson K750i a Nokia N90. Nepočítáme Sony Ericsson W800i, který má s modelem K750i fotoaparát stejný. K této dvojici se zanedlouho přidá Samsung D600, který má také dvoumegapixelový fotoaparát. Z dřívějších testů víme, že Sony Ericsson i Nokia jsou nejlepšími fotomobily, které dnes lze koupit. Vyrovná se jim nový Samsung?

Samsung do testu vstuje s jedním handicapem. Jako jediný z trojice soupeřů nemá automatické ostření a navíc na první pohled ani nevypadá jako špičkový fotomobil. To Nokia i Sony Ericsson svůj fotoaparát dávají mnohem více na odiv. O to víc nás zajímalo, jestli se může s dvojicí premiantů měřit.

Nejlevnější a nejdražší

Sony Ericsson K750i je jedním z hitů letošního roku. Jeho fotoaparát je špičkový, telefon má jednoduché a líbivé tvary a je také z celé trojice nejlevnější. Aktuálně stojí 10 990 Kč včetně DPH (doporučená maloobchodní cena). To Nokia N90 je z jiného soudku. Je to jeden z nejdražších mobilů na trhu, stojí 20 990 Kč. Navíc se jedná o chytrý mobil s operačním systémem Symbian a má hodně komplikovanou konstrukci. Tedy oproti Sony Ericssonu úplně jiná káva.

Samsung D600 patří cenou mezi oba soupeře. Zatím se neprodává, ale jeho cena by se měla pohybovat okolo 13 000 Kč včetně DPH. Podrobnosti ale výrobce zatím nezveřejnil. Také nevíme, která verze se u nás bude prodávat. Existují totiž dvě, jedna s EDGE, druhá bez této technologie. Samsung D600 je manažerský mobil vysouvací konstrukce s bohatou multimediální výbavou. Tu ale mají i oba soupeři a ani jednomu telefonu nic zásadního nechybí. Snad jen někteří zákazníci nemohou Sony Ericssonu odpustit absenci EDGE. Dnešní test ale porovnává jen fotografie pořízené touto trojicí modelů, takže vše ostatní je v této chvíli podružné.

Při testu nám nepřálo počasí, což je z fotografií na první pohled patrné. Všechny snímky jsme pořizovali krátce po poledni a všechny telefony měly základní nastavení. Tedy největší rozlišení (1600 x 1200 obrazových bodů), nejvyšší kvalitu snímku, automatické vyvážení bílé a automaticky nastavenou citlivost ISO. Pokud telefon umožňoval nastavit makro režim, byl v případě potřeby použit.

Nejlepší je Sony Ericsson, nejhorší Nokia

Výsledky nás příjemně překvapily. Všechny tři telefony mají velmi slušný fotoaparát a snímky jimi pořízené lze použít pro výrobu papírových fotografií. Pro běžné formáty je i dvoumegapixelové rozlišení dostačující. Nejlepší je podle nás fotoaparát Sony Ericssonu K750i. Telefon má výborný makro režim, asi nejlepší podání barev a snímek lze v případě potřeby v počítači pohodlně upravit - doostřit. Nokia N90 nás zklamala. Přeci jen je výrazně nejdražší ze všech tří soupeřů, kvalita fotografií tomu ale neodpovídá. Nutno ale připomenout, že Nokia slibuje nový firmware, který by měl fotografie vylepšit. Kdy ale bude k dispozici zatím nevíme. U Nokie se nám také nelíbilo, že telefon fotografie přeostřuje, takže se v počítači následně špatně upravují.



U první trojice snímků vítězí Sony Ericsson (foto 1) před Samsungem (foto 3). Nokia (foto 2) má problémy s podáním barev, což je patrné především na tabulce s číslem popisným.

Samsung D600 nás mile překvapil. Ač jako jediný nemá automatické ostření, podává velmi slušné výkony. V některých případech si se soupeři v ničem nezadá, oproti Nokii se pak jeho snímky lépe upravují v počítači. Nestačí ve snímání blízkých objektů, kde chybí makro režim. A je také při snímání nejpomalejší, takže je velmi obtížné poznat, kdy už je snímek uložen a kdy ještě hrozí rozmazání obrazu. Podrobnosti o Samsungu D600 a jeho fotoaparátu připravujeme do recenze, tentokrát jsme použili, stejně jako u soupeřů, jen základní nastavení.

Samsung je lenoch

Jak již bylo uvedeno, Samsung prohrává v rychlosti, snímání s ním je velmi pomalé a není poznat, kdy už je snímek uložen. Nejrychlejší je Sony Ericsson, ale proti běžným fotoaparátům i té nejnižší třídy je stále ještě hodně pomalý. Při snímání je obraz na displejích všech tří telefonů velmi kvalitní a lze z něj poznat, jak asi bude výsledná fotografie vypadat. Tedy až na ostrost snímku, tu až na extrémní situace z displeje odečíst nelze. Samsung má výborný displej, je ale nepříjemné, že v režimu zobrazení přes celý displej není vidět celý obraz. Díky tomu se zdá, že ohnisková vzdálenost objektivu je výrazně větší než u soupeřů.



U druhé série snímků opět vítězí Sony Ericsson s nejvěrnějším podáním barev. Naopak Nokia má s tímto opět problémy, červené sedlo je spíš oranžové. Samsung je na tom v tomto směru průměrně.

Samsung se při fotografování drží na výšku, Sony Ericsson na šířku a Nokia využívá speciální polohu na bok s vytočeným displejem. Nejpohodlnější je v principu režim u Samsungu, u něj ale hrozí, že si objektiv budete stínit prstem. Za Ergonomii si tedy Samsung palmu vítězství neodnese. V této disciplíně je tak vítězem Sony Ericsson, který se drží na šířku. U Nokie platí, že někdy je méně více.

Nokia má nejjemnější displej s největším rozlišením, následuje Samsung a poslední je Sony Ericsson, který má displej nejmenší a obraz na něm je z testované trojice přístrojů nejhorší.

Jak dopadly fotografie?

A nyní je čas na fotografie. Dodejme, že fotografie nejsou upravované a u Nokie a Sony Ericssonu jsou k dispozici i informace EXIF. Samsung je k snímkům nepřidává. V každé trojici je nejprve snímek pořízený Sony Ericssonem K750i, následuje Nokia N90 a jako třetí je Samsung D600.



V tomto případě Samsung ztrácí za deformaci svislé stěny budovy, všechny tři snímky mají výrazný šum a problémy jsou i s aberací.



Na této trojici snímků je aplikován maximální zoom, tak jak jej testované fotomobily nabízí. Extrém u Nokie není použitelný, navíc je to výřez. Samsung má zoom nejmenší a ačkoliv se jedná o interpolaci, fotografie má plné rozlišení. To samé pak platí o Sony Ericssonu. Ovšem svislé stěny v tomto režimu rozhodně nejsou silnou stránkou Samsungu, ba právě naopak. Snímek je silně deformovaný.



V tomto případě Nokia přepálila bílý nápis, realitě více odpovídá výsledek Samsungu a Sony Ericssonu.



V další trojici snímků vítězí Sony Ericsson (foto 1) před Samsungem (foto 3). Snímek z Nokie (foto 2) má opět špatně vyváženou bílou. Je sice nejostřejší, doostřit zbývající snímky v počítači je však to nejmenší.



Samsung nemá makro režim a při snímání z blízka je to znát. Snímek je nejméně ostrý. Snímek z Nokie je soudkovitý, ale pro informativní účely bez problémů čitelný. K výstupu ze Sony Ericssonu nemáme výhrady.



Zde je jasným vítězem Sony Ericsson. Samsung má problémy s ostrostí v rozích a u Nokie platí obehraná písnička s vyvážením bílé a s přeostřením snímku.



Opět nejlepší Sony Ericsson. Nokia si neporadila s barvou květů, nejsou červené ale fialové. Samsung má problémy s jasnou oblohou v pozadí.





Sony Ericsson je v tomto případě jasně nejlepší. Snímek ze Samsungu by potřeboval zesvětlit a u Nokie úplně chybí detaily na světlé obloze.



V tomto případě se podle nás fotografie ze Samsungu vyrovná fotografii ze Sony Ericssonu. Naše modelka by z Nokie radost neměla, naordinovala jí totiž slušnou žloutenku.



S fotografií za naprosté tmy s použitím integrovaného blesku si dobře neporadil ani jeden fotomobil. Samsung propadl, snímek je rozostřený a nepoužitelný. Nokia opět doprostřed snímku umístila žlutý flek.



Při snímání při zářivkovém osvětlení to jde nejlépe Sony Ericssonu (foto 1), Nokia si ale také nevedla špatně. Samsung má v tomto případě nejhorší vyvážení bílé a snímek není dostatečně ostrý. Samsung nemá makro režim.