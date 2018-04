Souboj televizí po internetu: Volný TV je opravdu silný soupeř pro O2

Spuštění konkurence pro O2 TV ohlásil Volný už loni. Nakonec se ale finální realizace protáhla až na letošní léto. Zpoždění ale službě zcela jednoznačně prospělo, nabídka Volný TV je oproti konkurenční O2 TV propracovanější a nabízí také některé služby navíc. Lze si například vybrat jen některé programy, a nikoli celý balíček. Nebo si vysílání zastavit a později v něm pokračovat od místa přerušení. Problémem může být prozatím poměrně malá dostupnost – Volný TV si mohou pořídit jen ti zákazníci, kteří svou pevnou linku přenesou k Volnému (formou LLU). Na rozdíl od O2 TV je také nutné mít ke službě aktivovaný internet. V případě O2 stačí hlasový tarif.

"S Volný TV dnes uvádíme na trh nový styl televizní zábavy. Časy, kdy televize nabízela možnost jenom pasivně přijímat nabízený obsah, jsou pryč." řekl Clemens Wohlmuth, generální ředitel Volný a dodal: "Můžete si vytvářet vlastní televizní program, vybírat si pořady ze všech kanálů, vybírat si filmy, které vás zajímají, a rozhodnout se sami, kdy je budete sledovat."





Volný TV je tak prozatím dostupná jen na některých lokalitách v Praze (Vršovice, Strašnice, Spořilov, Zahradní Město, v části Vinohrad a Žižkova) a Brně. Dostupnost služby lze ověřit na internetové stránce tv.volny.cz. Do konce roku by měla být Volný TV dostupná na zhruba půl milionu pevných linek. To je výrazně méně než v případě O2 TV. Navíc spolu s Volný TV lze mít internetové připojení pouze rychlostí 2 nebo 4 Mb/s, protože 5 Mb/s z kapacity linky je vždy vyhrazeno pro Volný TV. Ta se vysílá ve formátu MPEG2 s datovým tokem 3 až 5 Mb/s na jeden program.