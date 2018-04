Samsung Galaxy S III vítězí v testu supersmartphonů s androidem

Loni to byla dvoujádra a nejčastěji 4 - 4,3" displeje, letos ve smartphonech tepou jádra čtyři (někdy i pět) a úhlopříčka panelů se nezadržitelně blíží k pěti palcům. Výkon mobilních zařízení je tak mnohdy vyšší, než před několika lety nabízely stolní PC. Smartphony dorostly do velikosti, které bychom dva roky zpátky označili jako tablety.

Zatímco loni titul prvního dvoujádrového smartphonu připadl jihokorejskému LG (Optimus 2X), první čtyřjádro letos stihlo uvést tchaj-wanské HTC.

Telefony s Windows Phone mezi nejvýkonnější zařízení patrně ještě nějakou dobu nepromluví, byť je tady spekulace o přístroji parametrů nejlepšího samsungu s WP8. O šestém iPhonu toho zatím mnoho nevíme. Nejtužší souboj se tak opět odehraje mezi smartphony se systémem od Googlu.

Jména hlavních kandidátů na titul nejlepšího smartphonu už známe. Adeptem bude dvojice One X a One S od HTC, z nichž větší kousek je již v prodeji. Samsung si hodně slibuje od třetího Galaxy S, které sebevědomě označuje za nejdůležitější smartphone letošního roku. Své želízko v ohni jménem Optimus 4XHD má i krajanské LG, Huawei se pak pokusí špičku udolat svým slibným modelem Ascend Quad D.

Na úplný vrchol to letos naopak nestihne firma Sony. Ačkoli má její Xperia S nejjemnější displej, použitý hardware ke špičce nepatří. Nic jistého se nerýsuje ani u Motoroly, byť dříve spekulované parametry třetího Atrixu vypadají velmi slibně.

Vzhled a zpracování

Ačkoli je vzhled vždy subjektivním parametrem a neexistují žádné směrnice, které by dokázaly jednoznačně zhodnotit, který z uvažovaných přístrojů je designově nejpovedenějším kouskem, nějaké resumé vynést v tomto srovnání musíme.

Shodujeme se s redaktory zahraničních serverů, že Galaxy S III svým designem neurazí, zpracováním ale rozhodně nenadchne. Kdepak slibovaná keramika nebo kov, kryt je opět kompletně plastový, výjimkou je zase pouze sklo přes displej.

Plastové tělo sice může vydržet mnohem více než luxusně provedený iPhone 4/4S, což dokazují mnohé crashtesty, prémiovému modelu by však přeci jen jiné materiály slušely více.

HTC vsadilo u svého top modelu One X na jednolitou skořápku z polykarbonátu podobně, jako to dřív udělala Nokia u modelu N9 a později i u dvojice lumií s Windows Phone. Menší, ale rovněž výborně vybavené One S, je tvořeno kombinací tvrzeného skla a hliníku s neméně odolnou napařenou vrstvou.

Právě obě HTC se nám po stránce designu i zpracování zatím zamlouvají nejvíce. Oba přístroje totiž již prošly podrobným redakčním testem, a tak jsme tyto aspekty mohli porovnat i se třetím Galaxy S, který jsme minulý týden krátce vyzkoušeli při jeho londýnském odhalení.

LG Optimus 4X HD je obyčejný, byť velmi tenký, plasťák. Zpracováním nás při barcelonském představení nijak neohromil ani Huawei Ascend D Quad, který vzhledově připomíná smartphony od Samsungu.

Rozměry a hmotnost

Celkovou velikost zařízení velkou měrou udává jeho displej, a proto je nevětším pádlem v tomto srovnání Galaxy S III, jehož panel dorostl do velikosti 4,8". Šířka telefonu tak překonala hranici 70 milimetrů. Jen nepatrně užší je One X a LG s 4,7" displejem. Galaxy S III je půdorysně největším smartphonem současnosti.

Ani jedny z prvních Pocket PC s vestavěným telefonem totiž nebyly v obou dimenzích najednou větší. Například HTC Blue Angel (T-Mobile MDA III) byl sice o něco širší, jenže zároveň o centimetr nižší. Podobně přerostlý komunikátor HTC Universal (MDA Pro) byl značně širší a přibližně 3× tlustší, ale na výšku měl "jen" něco přes 12 centimetrů. Dell Streak 5 Mini by nutnou podmínku splnil, je širší i vyšší, ovšem sám výrobce jej označoval jako mini tablet a nikoli primárně telefon.

Samsung Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend D Quad Rozměry š × v × t [mm] 70,6 × 136,6 × 8,6 69,9 × 134,4 × 8,9 65 × 130,9 × 7,8 68,1 × 132,4 × 8,9 64 × 129 × 8,9/10,9 verze XL Hmotnost [g] 133 130 119,5 ? 130 Objem [cm3] 82,93 83,61 66,36 80,24 73,47/89,99 verze XL

Příznivce kompaktnějších telefonů potěší zbylá dvojice HTC One S a především Huawei Ascend D Quad, který se při šířce 64 milimetrů chlubí rovnou 4,5" panelem. One S je přitom s 4,3" displejem o milimetr širší.

One S je ale ze všech porovnávaných smartphonů nejtenčí, v pase má necelých 8 milimetrů. Tenké jsou ale všechny, žádný z nich nemá v profilu více než 9 milimetrů. Co se týče hmotnosti, právě nízká tloušťka zajišťuje, že telefony nejsou žádnými metráčky. Nejvyšší hmotnost má tak třetí Galaxy S, hmotnost čtyřjádrového LG ale prozatím neznáme.

Displej

V této kategorii je jasným poraženým HTC One S, ovšem ani tak ne kvůli velikosti displeje nebo použité technologii. Hlavním důvodem je rozlišení qHD, které nemůže uspět v konkurenci HD panelů. Určit jednoznačného vítěze naproti tomu lehké nebude.

Samsung Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend D Quad Technologie kapacitní Super AMOLED kapacitní S-LCD 2 kapacitní Super AMOLED kapacitní LCD IPS kapacitní LCD IPS+ Barvy 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů Úhlopříčka 4,8" (121,9 mm) 4,7" (119,4 mm) 4,3" (109 mm) 4,7" (119,4 mm) 4,5" (114 mm) Rozlišení [px] 720 × 1 280 (HD) 720 × 1 280 (HD) 540 × 960 (qHD) 720 × 1 280 (HD) 720 × 1 280 (HD) Počet bodů 921 600 921 600 518 400 921 600 921 600 DPI 306 312 256 312 326 Ochranné sklo Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Nejjemnějším zobrazovačem se chlubí Huawei, který nás při prezentaci zaujal také výrazným barevným podáním, které si nezadalo se SuperAMOLED. Největší displej pak má Samsung, One X a Optimus 4X HD mají displeje podobných parametrů.

Výkon a výdrž

Výpočetní výkon neurčuje pouze počet jader a maximální kmitočet každého z nich, velmi důležitá je také použitá architektura a výrobní proces. Zatímco SoC Tegra 3 od NVidie a Exynos 4412, za jehož výrobou stojí Samsung, jsou čtyřjádrová (a Tegra má ještě jedno pomocné jádro navíc), Qualcomm Snapdragon S4 použitý u HTC One S má jádra pouze dvě.

Namísto starší architektury ARM Cortex A9 (Scorpion) ale používá moderní Cortex A15 (Krait), a to zatím jako jediný. Právě tento aspekt má na svědomí vysoký výkon, který se od čtyřjádra NVidie tak zásadně neliší.

Další velkou výhodou "čtyřkového" Snapdragonu je 28nm výrobní proces, který zajišťuje nízký energetický odběr, což se při našem testu One S jednoznačně potvrdilo. Není proto divu, že HTC na některých trzích svůj největší smartphone One X nabízí namísto Tegry 3 s dvoujádrovým Snapdragonem S4 (např. v USA u operátora AT&T).

Tegra 3 pohání také LG Optimus 4X HD, na svůj vlastní čipset s 16jádrovou grafikou vsadil Huawei. Exaktní výkonnostní testy zatím nejsou na světě, výrobce se ale chlubí, že procesor je v porovnání s Galaxy S II až třikrát výkonnější, výkon grafiky je pak v porovnání s tímto přístrojem čtyřikrát takový.

Celkově se ale očekává, že svým výkonem všechny konkurenty letos předčí Samsung Galaxy S III. Otázkou je, s čím přijde Apple, jehož telefony se vždy řadily k těm vůbec nejvýkonnějším na trhu. S jistotou lze však říci, že ani jeden z porovnávaných smartphonů nebude trpět nedostatkem výpočetního výkonu a kromě videa ve vysokém rozlišení si poradí také s aktuálními herními hity, které svým zpracováním pomalu zastiňují jednoúčelové kapesní konzole.

Samsung Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend D Quad Čipová sada Exynos 4412 NVidia Tegra 3 Qualcomm MSM8260SA NVidia Tegra 3 Huawei K3V2 CPU ARM Cortex-A9 1,4 GHz ARM Cortex-A9 1,5 GHz ARM Cortex-A15 (Krait) 1,5 GHz ARM Cortex-A9 1,5 GHz ARM Cortex-9, 1,2 GHz (bude i 1,5 GHz verze) Počet jader 4 4 2 4 4 Výr.proces 32 nm 40 nm 28 nm 40 nm 40 nm GPU Mali 400MP ULP GeForce Adreno 225 ULP GeForce 16-jádrová RAM 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB FlashROM 16/32/64 GB 32GB 16 GB 16 GB 8 GB microSD slot ano ne ne ano ano Baterie 2 100 mAh (vyměnitelná) 1 800 mAh (pevná) 1 650 mAh (pevná) 2 140 mAh (vyměnitelná) 1 800 mAh/2 500 mAh u verze XL (vyměnitelná)

Nastupujícím trendem je u špičkových smartphonů kromě výkonu také snaha o co nejkvalitnější konstrukci, za což přístroje často platí nevyměnitelnou baterií. Akumulátor sice i u dvojice HTC One X a S vyměnit jde, ovšem pouze s odpovídajícím návodem a nejlépe v servisu.

Ačkoli je výdrž nových HTC velmi dobrá, ne každému bude zcela stačit. V této otázce má tedy navrch konkurence. Samsung dal před jednolitým tělem přednost klasické konstrukci s odnímatelným zadním krytem, který snadnou výměnu akumulátoru dovoluje. Navíc lze stejně jako v případě předchůdce očekávat řadu značkového příslušenství.

Huawei svůj Ascend Quad D rovnou představil také v provedení XL, která se liší pouze větší baterií a logicky má i něco více v pase. Běžně vyměnitelnou baterii bude mít i Optimus 4X od LG.

Výrobci u svých nejlepších telefonů často ustupují také od rozšiřujícího paměťového slotu. Ukázkovým příkladem je opět HTC: zatímco dvojice One S a One X microSD slot nemají, pod krytem levnějšího One V jej najdeme. V tomto ohledu tak HTC ztrácí a především 16GB paměť, ze které má uživatel reálně přístupných jen 10 GB, je u One S terčem kritiky.

Korejští výrobci i Huawei naopak u svých novinek slot k navýšení datového úložiště zachovali a pokud například 64GB modifikaci Galaxy S III uživatel doplní kartou téže velikosti, získá 128 GB prostoru pro nejrůznější data.

Multimédia

V tomto ohledu jsou síly soupeřů prakticky vyrovnané, ovšem více než papírové předpoklady jsou důležité praktické zkušenosti. Jak přístroje z této pětice fotí, zatím víme jen u HTC, ostatní telefony jsme měli možnost krátce vyzkoušet jen během jejich oficiálních představení. Nejlepší samsung se ale chlubí zajímavou funkcí Best shot, která z právě zachycené scény vybere ten nejlepší snímek. Využije přitom principu, kdy telefon sejme před i po stisku spouště několik snímků.

Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend D Quad Hlavní fotoaparát 8.0 MPix 8.0 MPix 8.0 MPix 8.0 MPix 8.0 MPix Autofokus ano ano ano ano ano Blesk LED LED LED LED 2 × LED Videa 1 080p, 30 snímků/s, během filmování možno pořizovat fotografie, stabilizace obrazu 1 080p, 30 snímků/s, během filmování možno pořizovat fotografie, stabilizace obrazu 1 080p, 30 snímků/s, během filmování možno pořizovat fotografie, stabilizace obrazu 1 080p, 30 snímků/s 1 080p, 30 snímků/s Sekundární fotoaparát 1,9 MPix (videa 720p při 30 snímcích/s) 1,3 MPix (720p videa) VGA 1,3 MPix 1,3 MPix (720p videa) FM rádio ano (RDS) ano (RDS) ano (RDS) ano (RDS) ano 3.5 mm audio jack ano ano (Beats Audio) ano (Beats Audio) ano ano TV výstup ano (A/V) ano (A/V) ano (A/V) ano (A/V) ano (A/V) DLNA ano ano ano ano ano Podpora DivX ano (nativně) ano (nativně) ano (nativně) ano (nativně) ?

Konektivita

Také z pohledu konektivity jsou parametry přístrojů v podstatě vyrovnány. Cenné body si ale připisuje Galaxy S III a One X díky integraci NFC, která umožňuje rychlé bezdrátové přenosy. V budoucnu může takto vybavený telefon běžně sloužit jako elektronická peněženka.

Američtí klienti některých operátorů se pak mohou těšit na podporu bleskových dat LTE, která je u nás v nedohlednu.

Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend D Quad Sítě Quadband GSM / Quadband UMTS (podle regionu) Quadband GSM / Triband UMTS (podle regionu) Quadband GSM / Triband UMTS Quadband GSM / Triband UMTS (podle regionu) Quadband GSM / Triband UMTS (podle regionu) Data GPRS/EDGE, HSPA+, LTE verze GPRS/EDGE, HSPA+, AT&T verze navíc LTE GPRS/EDGE, HSPA+ GPRS/EDGE, HSPA GPRS/EDGE, HSPA wi-fi 802.11 a/b/g/n, hotspot 802.11 a/b/g/n, hotspot 802.11 b/g/n, hotspot 802.11 b/g/n, hotspot 802.11 b/g/n, hotspot BT 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP 3.0, A2DP 3.0, A2DP NFC ano ano ne ne ne

Ceny a dostupnost

V prodeji je zatím ze srovnavné pětky jen dvojice HTC, již brzy ale sestavu doplní Samsung Galaxy S III. Zbylá dvojice ve složení LG a Huawei by se měla na pultech objevit v průběhu 3. čtvrtletí.

Samsung Galaxy S III HTC One X HTC One S LG Optimus 4X HD Huawei Ascend Quad D Cena cca 15 000 Kč 15 000 Kč 13 500 Kč 16 000 Kč (odhad) 12 000 Kč (odhad) Dostupnost přelom května/června v prodeji v prodeji červen 3. čtvrtletí

Další parametry

Všechny srovnávané přístroje totiž nabídnou vysoký výkon, mají velký jemný displej, i výbava v dalších ohledech je velmi podobná. V Samsungu si toho byli vědomi, a tak se při návrhu svého současného top modelu soustředili více na parametry, kterým by se svoji jedničku od konkurence výrazně odlišili. Hardwarově to totiž příliš možné nebylo.

Zajímavá je třeba funkce čelní kamery, která monitoruje oči uživatele a pokud stále sleduje displej, třeba při čtení webu nebo knihy, osvětlení panelu zůstane aktivní i při překročení nastaveného limitu. Stejně tak se při podobné činnosti displej ani nezamkne.

V Koreji zapracovali také na hlasovém ovládání, které by se mohlo svou promyšleností vyrovnat Siri u iPhonu 4S. Při rozepsané SMS danému kontaktu pak stačí telefon dát k uchu, čímž se automaticky vytočí přiřazené telefonní číslo.

Prvek jménem Pop Up Play pak demonstruje především výkon použitého čipsetu: umožňuje třeba současné přehrávání videa v okně spolu se čtením právě přijaté SMS nebo mailu.

Svou roli bude hrát také NFC, jež skrze aplikace S Beam umožňuje rychlý transfer souborů mezi stejně vybavenými telefony. Kromě NFC bude přitom podporováno také wi-fi.

Samsung celkovým vítězem

Právě výše uvedené funkce společně se špičkovými parametry pasují na vítěze Samsung Galaxy S III. V těsném závěsu je pak HTC One X s velmi podobnou soupiskou parametrů. HTC One S a Huawei budou u řady váhajících tím nejlepším především kvůli svým kompaktním rozměrům, pro Huawei bude hrát také příznivá cena.