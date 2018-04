Souboj supermobilů: Galaxy S4 vs. HTC One, Xperia Z a Huawei D2

Nejvyšší třída androidích smartphonů je letos definována výkonným čtyřjádrovým procesorem, displejem se zhruba pětipalcovou úhlopříčkou a především Full HD rozlišením. Ačkoli najdeme na světovém trhu i některé další zástupce, této definici vyhovují především Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2, HTC One a Samsung Galaxy S 4. A především se tato čtveřice prodává na našem trhu. Nabídka v nejvyšší třídě nebyla za poslední roky bohatší.

Zatímco loni o post nejlepšího super-smartphonu na našem trhu bojoval Samsung s HTC, letos je v nejvyšší třídě podstatně těsněji. A vybrat si ten pravý model není vůbec jednoduché. Naši čtyři nejlepší bojovníci mají mnoho společného, ale také je mezi nimi spousta rozdílů.

Papírovým vítězem se jeví být nejnovější z nich, Samsung Galaxy S 4, který láká na univerzální provedení s výměnnou baterií a slotem na paměťové karty. HTC One zase boduje naprosto špičkovým zpracováním a luxusním designem, Sony Xperia Z láká třeba na atraktivní vzhled a voděodolnou konstrukci. Huawei se slabším procesorem se na první pohled jeví jako otloukánek, než dojde na výdrž baterie, cenu a podobnou odolnost, jako má Xperia Z.

Ani jeden ze soupeřů není bez chyb, ovšem jednotlivé pihy na kráse jsou většinou spíše hnidopišským rýpáním. Navíc - pokud vám opravdu vadí některá z vlastností toho konkrétního modelu, nejspíš budou mít konkurenti daný detail vyřešený jinak.

Vzhled a konstrukce - naprosto rozdílná čtveřice

Naši čtyři soupeři snad ani nemohou být odlišnější, co se vzhledu týče. Každý z nich je důkazem, že onen pověstný obdélník, jehož největší část plochy zabírá displej, lze opravdu v praxi provést celou řadou způsobů. Design telefonů současné špičky je opravdu velmi odlišný, všechny stroje v podstatě vyjadřují styl, který by měl být typický pro celou modelovou nabídku dané značky.

Asi nejviditelnější je to na Samsungu Galaxy S4. Jeho vzhled se oproti předchůdci posunul k dospělejším a hodnotněji působícím linkám a detailům, na druhou stranu od té doby představené novinky značky Samsung vzhled top modelu kopírují naprosto dokonale - ještě více, než tomu bylo doposud. To nemusí uživatelům drahého telefonu příliš vyhovovat. Podobně je na tom i Huawei Ascend D2, který opět rozvíjí vzhled typický pro současné telefony značky. Ze všech srovnávaných kousků působí D2 nejtěžkopádněji a také nejméně nápadně.

Sony Xperia Z přišla v lednu letošního roku s novým designovým stylem japonské značky. Ze všech telefonů současné produkce má tvar nejblíže k obyčejnému kvádru, celkově ovšem působí velmi moderně a špičkové zaměření z něj doslova sálá. Navíc Sony své jednotlivé modely spojuje spíše designovými detaily, a ačkoli je celá jeho produkce hranatější, rozhodně Xperia Z není telefon, který si spletete s celou řadou levnějších kousků.

Z estetického hlediska je však šampionem HTC One. Hliníkové tělo s atraktivním vzhledem a naprosto špičkovým zpracováním detailů opravdu působí luxusně. Ostatně právě v oblasti samotného zpracování HTC svým soupeřům výrazně utíká. Lépe mechanicky postavený telefon budete v současné produkci hledat jenom těžko. Jenom by se HTC mohlo naučit dávat vypínací tlačítko na pravý bok, jako to mají všichni konkurenti, nahoře je opravdu špatně dosažitelné.

HTC je sice králem v oblasti zpracování, ovšem soupeři na tom rozhodně nejsou špatně. Bytelně působí všichni, nejvíce pak Huawei, nejméně Samsung, který jako jediný má snímatelný kryt baterie a tedy i výměnný akumulátor. Na těle Sony jsou úspěšně maskovány krytky, které zajišťují voděodolnost telefonu (IP57). Na druhou stranu čelní i zadní strana kompletně krytá sklem jsou trochu náchylnější na poškrábání. I Huawei překvapí zvýšenou odolností, tentokrát nikoli proti koupeli jako Sony, ale alespoň proti stříkající vodě (IP54). Jeho celkovou bytelnost zvyšuje kovový rám, který obepíná celé boky, zbytek telefonu je z lesklých plastů, které trochu estetický i kvalitativní dojem kazí.

Rozdíly jsou i mezi tím, jak jednotlivé telefony padnou do ruky. Asi nejlépe nám do ruky sedne HTC, je to díky tomu, že je telefon nejtenčí, ale také díky celkovému tvarování boků a zad. I hmotnost 143 gramů není špatná. Příjemným překvapením je i telefon značky Samsung, oproti staršímu modelu S III je totiž pětipalcová novinka mírně menší a překvapí především relativně nízkou hmotností 130 gramů. Na druhou stranu velmi tenký profil dělá držení o trochu méně pohodlné. Na tenký profil se rozhodně nemohou vymlouvat Sony a Huawei. Oba telefony jsou podobně veliké, Huawei je mírně tlustší, ale díky tvarování nesedí v ruce špatně. Sony má ostré hrany a vyžaduje při držení asi nejvíce zvyku.

Displej - souboj ostrosti

Pět palců a Full HD rozlišení, to je v současnosti jakási povinná norma pro top modely. Mezi srovnávanými je ovšem jedna výjimka. Tou je HTC One, které zůstalo věrné úhlopříčce 4,7 palce, která charakterizovala špičkové modely z loňska. To dovolilo HTC udělat telefon mírně užší, ale jak dokazuje Samsung, do v podstatě stejně velkého těla lze nacpat i pětipalcový displej, takže z tohoto hlediska nemá menší panel v HTC takové opodstatnění. Výrazně lepší není ani jemnost displeje, rozdíl mezi 441 a 469 pixely na palec není v praxi vůbec postřehnutelný.

Zdá se tedy, jako by si HTC se svými soupeři už dopředu trochu prohrávalo. Jenže opak je pravdou. Ať už je úhlopříčka 4,7 nebo 5 palců, displej je opravdu obrovský a místa pro zobrazení informací až až. HTC sází podobně jako Samsung na to, že k ovládání používá senzorové klávesy, Huawei a Sony používají virtuální tlačítka na displeji. To znamená, že reálná využitelná plocha displeje Xperie Z a Ascend D2 je téměř stejná jako u HTC. Navrch tu má Samsung, který jako jediný kombinuje plných pět palců se senzorovými tlačítky (a jedním hardwarovým).

Zpět ale k HTC. Na jeho displej jsme v porovnání se soupeři byli opravdu zvědaví, loňský top model One X měl podle nás absolutně nejlepší panel na trhu. A když odečteme úhlopříčku, zůstává One věrný tradici. Zobrazení je naprosto špičkové a v mnohých detailech konkurenty překonává. Barvy jsou syté, ale ne přehnané jako u Samsungu a jeho Super AMOLED panelu. Obraz je doslova nalepený na krycím skle a vynikající je podání bílé barvy displeje. Snad jedině v podání černé HTC na Samsung ztrácí, výrobce si toho ovšem je vědom, a tak čistě černou v samotném prostředí příliš nepoužívá, byť je celek laděn do tmavých tónů. HTC je také na špičce co se čitelnosti na přímém slunci týče. Huawei a Sony tu s ním však drží krok, Samsung je trochu v závěsu za nimi.

O druhé místo v kvalitě displeje za HTC se strhl velký souboj. Panel Samsungu totiž nemusí každého nadchnout až příliš sytými a nepřirozenými barvami, také jeho podání bílé není příliš ukázkové a utíká výrazněji do žluté. To Huawei nemá s podáním barev problémy, jeho displej má ze všech soupeřů asi nejpřirozenější tóny. Sony příjemně překvapuje podáním barev, ale displej špičkového japonského mobilu má nevýhodu v celku slabých pozorovacích úhlech, barvy se tak při pohledu ze stran výrazněji mění. Proto nakonec Sony v disciplíně kvality obrazu obsazuje až čtvrtou příčku.

Uživatelské prostředí - různé retuše androidu

Co ovšem Sony trochu ztrácí v celkové dokonalosti displeje, získává zpátky v oblasti operačního systému a ovládání. Většina soupeřů používá standardně Android 4.1.2 Jelly Bean, jen Samsung má novější verzi 4.2.2, pro HTC a Sony je ovšem dostupná aktualizace na stejnou verzi. Praktických rozdílů je tu však minimum. Zato uživatelská prostředí se dost liší. Sony se bude líbit především těm, kdo mají rádi prakticky čistý Android, změn tu výrobce učinil jen minimum. To také znamená nejmenší případné komplikace při běhu systému. Jak jsme již psali, Xperia Z se ovládá pomocí klasických virtuálních tlačítek.

Samsung a jeho uživatelské prostředí jsou další úrovní úprav. Systém se jasně vizuálně řadí do rodiny korejského výrobce, ovládání senzorovými tlačítky tu dává nejvíce prostoru pro samotné aplikace. Spíše než na větší úpravy logiky Androidu se Samsung v poslední době soustředí na všemožné chytré funkce, které mají usnadnit ovládání. Jenže u S4 jsou prozatím spíše zdrojem problémů. Jejich zapnutí znamená citelné zpomalení některých animací a přechodů v operačním systému, občas se telefon jednoduše zadrhává a třeba skrolování v prohlížeči má do plynulosti daleko. Moderní chytré funkce jsou tak spíše překážkou a potřebují výrazně doladit.

Velmi zajímavou alternativu představuje Huawei, ten má prostředí provedené tak, že má pouze úvodní obrazovku a postrádá klasické menu. Aplikace i Widgety se tu tak mísí, programy lze umisťovat do složek. Zajímavostí je možnost schovat lištu s ovládacími tlačítky, takže někdy lze využít i celou plochu displeje. Na druhou stranu grafika ikon a některých widgetů je opravdu zvláštní a prostředí chybí elegance. Je však ze všech nejpřímočařejší.

Sony Xperia Z:

Samsung Galaxy S 4:

Huawei Ascend D2:

HTC One:

Nevíce změn zavedlo v systému HTC. Jeho nové prostředí Sense 5.0 je výraznou změnou oproti předchozím modelům, celkově vysoká úroveň modifikací tu ovšem zůstala. HTC se rozhodlo vsadit jen na dvě ovládací tlačítka, což může mást a někdy je to opravdu trochu k vzteku. Naopak samotné prostředí působí příjemně a velmi moderně. Standardně je hlavní součástí úvodní obrazovky takzvaný BlinkFeed, tedy jakýsi přehled aktuálních zpráv z uživatelem vybraných zpravodajských služeb a jeho vlastních účtů na sociálních sítích.

Funguje to překvapivě dobře a BlinkFeed dovede být i užitečný, pokud vás tedy aktuální dění zajímá. Když jej nepotřebujete, je možné si jako domovskou obrazovku nastavit některou z jiných stránek homepage, na kterých už lze mít klasické widgety. Za pozornost stojí i fakt, jak HTC klade důraz na některé informace, které jsou přehledně dostupné v mnoha místech systému. Pokud se tedy úprav Androidu neštítíte, může být nové Sense opravdu zajímavou volbou.

Hardware a výkon - tři různé ligy

U špičkových smartphonů je velmi často skloňováno slovo výkon. Výrobci se rádi předhánějí, kdo z nich přinese ten opravdu nejvýkonnější super mobil. Letos tento závod došel až do extrému, ovšem zdaleka ne všichni soupeři k tomuto extrému patří. O tom ale až za chvíli, teď se podívejme na samotný hardware, který telefony pohání. S Full HD displeji jsou tu kombinovány výhradně výkonné čtyřjádrové procesory a normou jsou 2 GB RAM.

Právě procesory ovšem rozdělují naši čtveřici na tří rozdílné výkonové třídy. Huawei Ascend D2 tvoří tu nejnižší, uvnitř telefonu totiž tepe jeho vlastní procesor K3V2 s taktem jader 1,5 GHz. Jde o stejný čipset, který měl už loni i top model Ascend D, takže výkon odpovídá spíše loňským špičkovým smartphonům a v některých benchmarcích, které jsou zaměřeny na vykreslování obrazu, dokonce i na takové soupeře trochu ztrácí. Musí totiž vykreslovat více pixelů než loňské top modely. Výkonová ztráta je vidět téměř ve všech benchmarcích, ale třeba skóre ve webovém testu Sunspider dokazuje, že pro běžné používání má D2 síly dostatek. U tohoto top modelu je jednoduše nutné počítat s tím, že v náročných hrách buď nebude schopen vykreslit ty nejlepší úrovně grafiky, nebo se může obraz sekat. Jindy jsme se ale při používání s potížemi nesetkali a v praxi uživatel přítomnost slabšího procesoru nepozná.

Benchmarky Test: Huawei Ascend D2 Sony Xperia Z HTC One Samsung S 4 Quadrant 4402 8062 12420 12522 Geekbench 2 1465 2128 2965 2996 GL Benchmark 2.5.1 Egypt C24Z16 onscreen: 9,3 offscreen: 9,4 fps onscreen: 31 offscreen: 32 fps onscreen: 33 offscreen: 37 fps onscreen: 39 offscreen: 40 fps AnTuTu 3.3 8569 18053 24177 21457 Vellamo HTML5 1244 2194 2436 1814 Vellamo Metal 368 641 778 700 Sunspider 1591 ms 1455 ms 974,6 ms 1314,6 ms CF-Bench Native: 17468, Java: 5063, Overall: 10025 Native: 17592, Java: 9227, Overall: 12573 Native: 27138, Java: 20401, Overall: 23095 Native: 28115, Java: 20566, Overall: 23585

O stupínek výše stojí Sony Xperia Z, kterou pohání čipset Qualcomm MDM9215M, rovněž s taktem jader 1,5 GHz a grafická karta Adreno 320. Tato sestava zajišťuje Sony pohodlný náskok před Huawei a v běžném životě více než dostatečnou výkonovou rezervu. I v náročném benchmarku Egypt se telefon dostal přes 30 snímků za sekundu, což znamená, že i ty nejnáročnější hry by měly být plynulé a naše dlouhodobé zkušenosti s telefonem to potvrzují. Čipset, který patřil na vrchol koncem loňského roku, tak negativní vliv na celkovou použitelnost telefonu rozhodně nemá.

To značky HTC a Samsung rovnou vsadily na to nejmodernější, co je dnes k dispozici. U obou tak najdeme nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 600 a grafiku Adreno 320, silnější sestavu letos nejspíš do poloviny roku neuvidíme. Jádra u HTC jsou taktována na 1,7 GHz, u Samsungu dokonce na 1,9 GHz. Jak ovšem ukazují naše výkonové testy, rozdíly mezi přístroji jsou naprosto minimální, byť většinou ve prospěch Samsungu. U toho jsme navíc některé testy na zkoušku opakovali se zapnutými a vypnutými chytrými funkcemi. Ukázalo se, že do čistě syntetických testů se jejich vliv nepromítá, výsledky byly stabilně shodné. V praxi se tak ukazuje neodladěnost řady funkcí a softwaru Galaxy S4. Telefon má totiž doslova obrovský přebytek výkonu, i přesto se však v uživatelském prostředí setkáváme s problémy.

To u HTC One se nic takového nestávalo. I pro něj platí, že má celkově obrovský nadbytek výkonu. V obou případech je přebytek takový, že jej vlastně v dnešní době nedovedou telefony reálně využít. Jednoduše řečeno - tak náročná hra nebo jiný program, který by hardware telefonu využil naplno, prostě neexistují. To z nich ovšem dělá vcelku zajímavou investici i do budoucna.

Baterie - displeje s vysokou spotřebou

Vysoké rozlišení displeje v kombinaci s velmi výkonným hardwarem si vybírá u našich soupeřů daň v podobě snížené výdrže na jedno nabití baterie. Třeba při výše popisovaných benchmarcích letí ukazatele stavu baterie dolů opravdu rychlým tempem. V praxi je situace samozřejmě o něco lepší, avšak ne vždy zcela optimistická.

Největší důvod k optimismu dává Huawei. Ascend D2 je totiž vybaven akumulátorem s obří kapacitou 3 000 mAh, což už je opravdu solidní porce. Telefon se navíc docela rychle dobíjí a díky úsporným řešením Huawei vydrží v praxi podstatně déle než soupeři. Pozor, nižší výkon tu příliš nehraje roli, výkonnější soupeři se musí u běžných činností méně namáhat, navíc mají modernější procesory s trochu nižší spotřebou. Výhoda D2 tak tkví právě v masivním akumulátoru a úsporných síťových technologiích. Běžně se s tímto super smartphonem dá fungovat dva dny na jedno nabití, což u soupeřů vyžaduje podstatně větší míru odříkání. S tou by se možná dalo u D2 dostat i na tři dny. Připomeňme, že baterie je napevno vestavěná v těle telefonu a nelze ji vyměnit.

Zbývající trojice je na tom z hlediska výdrže vzácně vyrovnaně. V praxi je běžná výdrž jeden den, dostat se dá i na dva, ale chce to trochu střídmější zacházení s telefonem. Zajímavé je, že k prakticky shodným výsledkům se soupeři probojují s různými akumulátory. Zatímco ten u HTC má kapacitu 2 300 mAh a u Sony 2 330 mAh, Samsung disponuje baterií s kapacitou 2 600 mAh, navíc je u něj jako u jediného v testu výměnná. Na druhou stranu je vidět, že vyšší takt procesoru také trochu zvedá spotřebu, náskok v kapacitě baterie se totiž u Samsungu v praxi neprojeví.

Běžné funkce - hromada drobných rozdílů

Co se každodenního fungování týče, kterýkoli smartphone z testované čtveřice bude vynikajícím společníkem. V programové výbavě i fungování jednotlivých funkcí sice najdeme řadu drobných rozdílů, ale prakticky tu není nic, co by mělo jednoho vyvýšit nad druhé. Telefonní aplikace i práce s kontakty jsou ve všech případech intuitivní, totéž většinou platí o e-mailových klientech, jen ten u Huawei může mást trochu schovaným hromadným mazáním e-mailů.

Výtečné jsou ve všech případech klávesnice pro psaní textu. Na velkých displejích jsou velmi pohodlné. Titul si tu s malým náskokem odnáší Sony za jeho opravdu velmi pohodlnou a do detailu nastavitelnou klávesnici. Nechybí tu ani možnost psaní tahy, tu mají kromě Huawei všichni soupeři. O druhé místo za Sony se dělí HTC a Huawei, jejichž klávesnice oproti Samsungu nezapomíná na kompletní sadu diakritických znamének. Klávesnice Samsungu však má přeci jen jednu výraznější výhodu. Při psaní tahy totiž tento telefon jako jediný nezkracuje zprávy kvůli diakritice.

Odlišnosti najdeme u soupeřů i v datové výbavě a schopnostech. Tak například nejstarší Xperia Z už od začátku podporovala LTE, HTC a Samsung získaly tuto podporu společně s aktualizací firmwaru. Pro Huawei jsou nejrychlejší mobilní sítě zapovězeny. Xperia Z také společně se Galaxy S4 dává uživatelům možnost rozšířit vnitřní vestavěnou paměť pomocí karet microSD. Samsung a Sony tak mají v základu 16 GB paměti s možností rozšíření až o 64 GB. HTC a Huawei mají 32 GB porci, kterou ovšem dále rozšiřovat nelze (pokud nepočítáme USB Host).

Zajímavostí Samsungu a HTC je přítomnost infraportu, pomocí kterého lze například ovládat televizi nebo další domácí elektroniku. Huawei zase nadchne praktickou využitelností režimu USB Host - v balení má totiž jako jediný potřebnou redukci pro připojení klasického USB konektoru. Takto lze k telefonu připojit třeba běžný flashdisk a snadno na něj zálohovat data z mobilu (je tu k tomu intuitivní software). Sony a Samsung mají standardně vestavěné chytré vyzváněcí profily, aktivovat se mohou automaticky s určitým časem nebo provedením nějaké akce (třeba připojení nabíječky). U HTC zase najdeme dětský koutek, který je trochu podobný tomu u Windows Phone.

O řadě chytrých funkcí Galaxy S4 už tu byla řeč několikrát, jen některé z nich dovedou být v praxi opravdu užitečné. Pravdou ovšem je, že třeba zvýšenou citlivost displeje s možností ovládání v rukavicích ocenit dovedeme. HTC má zase před soupeři výrazně navrch v kvalitě zvukového výstupu, už hlasité reproduktory nemají konkurenci a i samotný sluchátkový výstup přináší o něco lepší požitky než u soupeřů.

Fotoaparát - třikrát třináct a jednou čtyři

Huawei Ascend D2, Samsung Galaxy S4 a Sony Xperia Z mají fotoaparát s rozlišením třináct megapixelů. Jedině HTC One vybočuje v tomto ohledu z řady a jeho fotoaparát má rozlišení pouhé 4 megapixely. HTC se však chlubí tím, že díky tomu dovede jeho snímač zachytit daleko více světla než soupeři a výsledná kvalita by měla být vyšší. U prvních testovacích kousků tomu tak ovšem příliš nebylo a snímky trpěly celou řadou nedostatků. V rámci srovnání jsme však už používali telefon s novou verzí firmwaru, která přináší v oblasti fotoaparátu výrazné zlepšení.

Sony Xperia Z:

Samsung Galaxy S 4:

HTC One:

Huawei Ascend D2:

Celkově tak můžeme říci, že na první pohled jsou snímky čtveřice velmi vyrovnané, jen Huawei má bledší barvy a tendence k přepalům. Při podrobném zkoumání snímků ovšem narazíme na větší rozdíly, a to obzvlášť v podmínkách, ve kterých jsme s telefony srovnávací fotografie pořizovali. V době, kdy jsme měli všechny kousky hezky po hromadě k dispozici, totiž zrovna nepanovalo příjemné počasí. Zamračená obloha a déšť situaci fotomobilům rozhodně neusnadnily.

V těchto podmínkách se občas blýsknul Huawei, který dovedl vytvořit přirozeně prosvětlený snímek, který nebyl příliš tmavý a ponurý. Při pozorném zkoumání zvětšeného snímku také odhalíme, že Huawei zachovává v obrázcích i ve špatném světle vcelku vysoké množství detailů, lépe je na tom s kresbou už jenom Samsung. Proto je opravdu škoda, že nedovede Huawei lépe pracovat s celkovým barevným podáním fotek, které je velmi mdlé. Potíže také mívá telefon s ostřením.

Samsung sice vyrábí o něco ponuřejší snímky, ovšem úroveň detailů má zdaleka ze všech nejvyšší. Sony už sahá v horších světelných podmínkách k výraznější snaze o redukci šumu a úroveň detailů na fotografiích je tak o poznání horší než u ostatních třináctimegapixelových soupeřů. HTC se svými čtyřmi megapixely má nevýhodu už od začátku a bohužel ani softwarový update nepřinesl v oblasti vykreslení detailů zásadní zlepšení. Menší počet megapixelů se tu setkává s masivní snahou o dodatečné softwarové vylepšení snímku, což vede k tomu, že detaily jsou na tom ještě podstatně hůře než u Sony.

Jenže o detaily většinou u fotomobilů v současnosti nejde. Snímky jsou sdíleny především na sociálních sítích a i při prohlížení na počítači je vlastně nikdy neuvidíme v plném rozlišení. Jde tedy o celkový dojem. A ten HTC buduje výborný, po updatu se mu podařilo zapracovat na barevnosti snímků, a ta je tak nejvyváženější ze všech soupeřů za všech podmínek a třeba i s přisvětlovací diodou. Ta u samsungu způsobí ztmavnutí obrázků, s diodou šlape na paty HTC Sony. Huawei je kdesi uprostřed.

Samsung zase boduje při fotografování kontrastních scén, kdy nejlépe zvládá kombinaci tmavých detailů s ostřejším protisvětlem, především barvy tu zachovává excelentně. Špatně na tom není ani Sony, to ovšem občas scénu zbytečně přesvětlí. Ovšem barvy a světlost občas ujedou každému, jak dokazuje neschopnost Samsungu popasovat se se scénou se stříbrnými autíčky v interiéru pod oknem. Tady si naopak Sony vedlo ze všech nejlépe.

Fotoaparáty trojky jsou tak opravdu vyrovnané, snad jen Huawei podává stabilně o trochu horší výkony než soupeři, naopak nejvyváženější se jeví být Samsung, následován HTC. Ani Sony ovšem není rozhodně špatný fotomobil, update softwaru by mu však přeci jenom prospěl.

Foťáky HTC a Samsungu se navíc chlubí řadou chytrých a zábavných funkcí a možností dodatečně mnohé snímky detailně upravovat – včetně schopností mazat nechtěné objekty, vybírat nejlepší snímky ze série a podobně. Nejlépe to jde v tomto případě HTC, které těží z relativně malého rozlišení svého senzoru. Nemusí tak zpracovávat tolik dat a kompletní fungování fotoaparátu je tak ze všech soupeřů nejbleskurychlejší a možnosti hrátek nejširší a také nejsnáze aplikovatelné.

Shrnutí - babo, raď

Vybírat si mezi naší dnešní čtveřicí soupeřů není vůbec lehké. Rozhodovat většinou mohou spíše detaily nebo preference značky. Sami bychom byli spokojeni s kterýmkoli ze srovnávaných kousků. Možná bychom z naší volby vynechali Huawei Ascend D2, protože přeci jenom trochu více než běžní uživatelé bažíme po výkonu a čínskému smartphonu by prospěla designérská kůra, které se dostalo až novějšímu typu P6 s mírně obyčejnější výbavou. Jenže pozor, Huawei není hodno zatracovat, líbit se bude především těm, kdo chtějí rozumnou výdrž baterie a očekávají přímočaré uživatelské prostředí. Tady Huawei exceluje a přidává k tomu například odolnost proti stříkající vodě. S cenou 10 400 korun (všechny uváděné ceny platí pro mobily z české distribuce) je také zdaleka nejlevnější ze soupeřů, a je tak ideální volbou pro ty, kdo hledají skvělý poměr výkon/cena.

Na druhou stranu proti Huawei stavíme HTC One. Extravagantní model v nás zanechává jen ty nejlepší dojmy, které kazí snad jen zbytečně zkomplikované ovládání kvůli přeskupení tlačítek a ponechání dvojice namísto obvyklé trojice. U HTC oceňujeme především naprosto dokonalé zpracování, které prakticky nemá obdoby, líbí se nám také jeho displej, který je opět dle našeho názoru nejlepší ze srovnávaných kousků. Jenže právě různé úkroky stranou, jako menší úhlopříčka, výrazné uživatelské prostředí Sense nebo atypický fotoaparát, mohou mnoho potenciálních zájemců o HTC odradit. Cena One se pohybuje aktuálně na hranici 15 000 korun.

Samsung se snaží být ze všech soupeřů nejuniverzálnější a často také za každou cenu nejlepší. Mnoho vylepšení tohoto modelu je praktických a uživatelé ocení třeba stále zachovanou výměnnou baterii a slot na karty. Na druhou stranu chybí Galaxy S4 jakási vášeň, kterou předvádí právě HTC nebo třeba Sony. Celkově se však Galaxy S4 jeví být nejvyváženějším ze soupeřů, cena okolo 15 000 korun ale rozhodně není nízká.

Sony Xperia Z už své kvality prokazuje na trhu nějakou dobu. To znamená, že může v detailech na soupeře ztrácet, ovšem stále má svá pozitiva. Horší než u konkurence je displej a také držení v ruce není nejpohodlnější, ovšem silnou stránkou Xperie jsou design, konstrukce odolná vodě nebo třeba jen málo upravený Android, díky kterému zůstává telefon za všech situací velmi rychlý. Cena Xperie hodně klesla, dnes se pohybuje okolo 12 700 Kč.