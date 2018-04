Souboj roku: tři nejlevnější dotykové telefony ve velkém testu

Nokii těsně dýchá na paty model Samsung Star. Nedisponuje sice operačním systémem ani nenabídne Wi-Fi, zato přichází s přívětivým uživatelským prostředím a je skoro o polovinu levnější. Ve stínu těchto přístrojů bohužel zůstane zástupce LG, který se bude snažit získat svoje uživatele především velmi nízkou cenou.

Pojďme si představit naše konkurenty trochu podrobněji. Nokia 5530 je odlehčenou variantou modelu 5800 XpressMusic a i přes tento handicap

má připravenou spoustu munice proti svým konkurentům. Mezi její hlavní přednosti patří bezesporu operační systém Symbian, Wi-Fi a třeba 3,5mm jack. Na druhé straně je z naší trojice přístrojů nejdražším zástupcem. Naopak takové LG Cookie seženete už za cenu okolo tří tisíc korun a ze základních funkcí mu neschází nic podstatného. Samsung Star nastupuje do boje především s propracovaným uživatelským prostředím, kvalitním fotoaparátem a pohodlnou klávesnicí.

Jak se tedy bude rozhodovat o tom, kdo v dnešním souboji zvítězí? Postupně budou telefony obodovány v jednotlivých kategoriích, které více méně odpovídají základním aspektům hodnoceným v recenzích. Za vítězství v dané části obdrží vítězný telefon dva body. Druhému místu připadá jeden bod a na posledního se vůbec nedostane.

Vzhled – nespoutané mládí proti konzervativci

Každý z trojice soupeřů se k designu a celkovému vzhledu postavil naprosto odlišně. Nokia jde zlatou střední cestou, kdy je její velmi decentní vzezření narušeno pouze rošťáckou červenou linkou po stranách telefonu. LG jde na věc podobně, ale přeci jenom barevné kombinace jsou daleko živější (kromě bílo zelené je k dispozici ještě například černočervená varianta a mnohé další) a nebojí se vystoupit ze šedi svých konkurentů. Právě takovou nudu nabízí Samsung, kde je jediným výrazným prvkem zadní strana s motivem jemné mřížky. K převaze nad konkurenty mu nepomůžou ani chromované části, které ještě podtrhují ležérní design.

Hodnotit tuto část je velmi obtížné a přidělené body neberte nikterak dogmaticky. Podle našeho soudu si vítězství zaslouží Nokia. Ta se totiž snaží svým užším pasem vyvléknout designu, na který vsadili nejenom oba dva konkurenti. Navíc se u něj povedlo velmi dobře skloubit barvy a nejedná se o žádnou šedou myš ani pěst na oko. Bohužel LG ztrácí téměř jisté druhé místo díky použití levnějších plastů, které jsou velmi náchylné na poškrábání. Pro pořádek dodáváme, že na fotografiích je vyobrazen model LG KP501, který se však ve vzhledu prakticky neliší od svého bratříčka.

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 2:1:0

Konstrukce – praktičnost základem



Hned na úvod této části překvapivě ztrácí dech Nokia a její problematický zadní kryt baterie, který se již po několika výměnách SIM karty začal nepříjemně viklat do všech stran. Konkurence s dílenským zpracováním naopak problémy nemá a nejbytelnějším telefonem je podle nás Samsung Star.

Bohužel naděje na snadné vítězství proti finskému modelu vzápětí pohřbí absence 3,5mm jacku na sluchátka. Rovněž jsme velmi spokojeni s pohyblivým jezdcem na boku telefonu u Nokie sloužícím k odemknutí displeje, který je velmi pohodlnou náhradou za obyčejné tlačítko u konkurence. U něj totiž odemknutí trvá klidně dvojnásobnou dobu a to nezmiňujeme určitou nejistotu, zdali jste dané tlačítko vůbec stiskli. Model 5530 strhává vítězství na svoji stranu přítomností klasického microUSB konektoru. Navíc se v jeho těle ukrývá dlouhý stylus, který se může hodit na vyťukávání delšího textu či pro zadávání ručně psaného písma. Tento "klacík" nabídne rovněž LG Cookie a získává tím druhé místo.

Hodí se ještě zmínit konkrétní míry jednotlivých zařízení, které u Nokie činí 104 x 49 x 13 mm (107g), Samsung charakterizuje trojčíslí 104 x 53 x 12 mm (92g) a poslední Cookie je nejlehčím zařízením z naší trojice s mírami 107 x 55 x 12 mm a 89 gramy. Pokud jde o tlačítka na bocích telefonu, soupeři disponují naprosto totožnou sestavou.

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 4:1:1

Uživatelské prostředí a ovládání – OS zdánlivou výhodou



Možná by se mohlo zdát, že Nokia v této kategorii kontumačně zvítězí díky jejímu otevřenému operačnímu systému Symbian, ale opak je tentokráte pravdou. Když jsme porovnávali lehkost a snadnost ovládání, jasným vítězem se stal Samsung Star. Ten navrch přidává trojici pohotovostních obrazovek s možností umístit na ně nejrůznější Widgety. Podobně je na tom i LG Cookie, jehož uživatelské prostředí je prakticky chudší kopií právě modelu Star a nabízí pouze dvě pohotovostní obrazovky.

U Nokie nemůžeme pochválit ani logiku rozdělení aplikací do jednotlivých sekcí a Symbian hází většinu programů pouze do sekce Aplikace. Naopak konkurenti přísně dodržují mantinely stanovené kategoriemi Nástroje, Zábava, Komunikace apod. Otevřený operační systém je pro model 5530 rozhodně velmi důležitou výhodou, ale v našem srovnání jsme se spíše zaměřili na celkovou použitelnost uživatelského prostředí a přívětivost a rychlost ovládání, kde zvítězil model Star následovaný LG Cookie. Na druhé straně musíme uvést, že menu lze na přístroji Nokia libovolně organizovat a přidávat i další složky. Na závěr této sekce snad není potřeba dodávat, že všechny telefony lze ovládat výhradně prsty (případně pouze palcem) a stylus bude po většinu času bezpečně ukrytý v přístroji.

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 4:3:2

Klávesnice – vyrovnaný souboj

Pokud jde o nabízené možnosti zadávání textu, nemají si modely od LG, Samsungu a Nokie co závidět. Všichni totiž nabízejí alfanumerickou klávesnici, QWERTY a i vkládání ručně psaného písma. Možnost zapnutí či vypnutí T9 patří již k samozřejmostem. Abychom tedy konkurenty rozsoudili, zkusili jsme na každém telefonu napsat jednu stejnou SMS zprávu. Samozřejmě jsme tento test prováděli zhruba po dvou týdnech, kdy jsme se s přístroji dostatečně sžili. Text jsme průběžně neopravovali a na konci jsme pouze sečetli počet překlepů.

Vítězem v této nelichotivé kategorii se stal s velkým náskokem model Cookie, u něhož způsobila neúspěch především malá klávesnice a přítomnost několika zbytečných českých znaků na kraji klávesnice. O mnoho lépe dopadla QWERTY u Nokie, u níž jsme rovněž pár zbytečných znaků navíc registrovali, ale bohužel celkové posunutí kláves na levou stranu oproti klasické klávesnici bylo jedním z důvodů neúspěchu finského modelu. Za nejméně překlepů a nejvhodnější rozložení musíme pochválit Samsungu Star, který si rovněž odnáší další bodíky.

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 5:5:2

Displej – stejný a přece jiný

Po stránce kvality displeje je situace relativně jednoduchá. Všechny tři přístroje sice nabízejí třípalcový (resp. 2,9 palce u Nokie) rezistivní displej, ale jediná Nokia navrch přihodila rozlišení 640 x 360 pixelů oproti 240 x 400 pixelům. Rozdíl je na první pohled poznat a model 5530 vítězí, i pokud jde o počet barev, kterých nabídne bezmála 16 milionů. Konkurenti se svými 262 tisíci barev mohou jenom blednout závistí.

Stěžovat si nemůžeme u trojice na špatnou citlivost displeje a většinu akcí provedete na jediný dotyk. Drobnou výjimkou je přeci jenom Nokia, kde spodní trojice tlačítek není hardwarová a častokrát se nám stalo, že jsme například povel pro vstup do hlavního menu museli několikrát opakovat. Model 5530 si odnáší další drobný mínus za zdvihnutý okraj displeje, za který se vesele ukládá špína či prach.

I přesto získává finský výrobce v této kategorii díky vynikajícím technickým parametrům plný počet bodů. Na druhém místě díky lepší čitelnosti na přímém slunečním světle stane LG Cookie a bez bodu tentokrát zůstává Samsung Star. (Fotografie displeje v této sekci patří modelu LG Cookie.)

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 7:5:3

Baterie – remíza na obzoru

Nadpis této kapitoly bohužel platí pouze pro modely Samsung Star a Nokia 5530. LG Cookie stejně jako ve svém testu z počátku roku měl vůbec problém překonat hranici tří dnů. Naopak výše zmíněná dvojka telefonů dopadla více méně nerozhodně a bez nabíječky vydržela skoro pět dní. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače. U finského modelu jsme samozřejmě nepoužívali Wi-Fi, aby nebyl tento přístroj oproti konkurenci znevýhodněn. Tato část tedy skončila přidělením jednoho bodu modelu Star a 5530.

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 8:6:3

Telefonování a zprávy – nápadně podobní soupeři



Ani v této kategorii není předem jasný vítěz, protože po stránce telefonních funkcí poskytuje naše trio prakticky identické služby. Ke každému kontaktu přidáte moře údajů, osoby můžete třídit do skupin a přiřazovat k nim fotografie či vyzvánění. Je sice pravda, že kapacita u LG je pouze tisíc takových záznamů a podobně je na tom se dvěma tisíci Samsung, ale podle nás je toto naprosto dostatečná hodnota, kterou jenom málokdo překročí. Ze slušnosti se hodí dodat, že u modelu 5530 je kapacita telefonního seznamu i zpráv omezena pouze volnou pamětí.

K žádnému úniku jednoho ze soupeřů nedojde ani v části věnované SMS zprávám a všichni poctivě na displeji zobrazují počet již napsaných znaků. Jistým problémem pro někoho možná může být, že zatímco LG a Nokia nabízejí QWERTZ klávesnici, u Samsungu je to naopak varianta QWERTY. Telefonům samozřejmě nechybí jednoduchý emailový klient a podpora pro MMS zprávy. Z výše řečeného je snad patrné, že v této části srovnání se žádné body rozdělovat nebudou. (Fotografie displeje v této sekci patří modelu Nokia 5530.)

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 8:6:3

Konektivita a organizační funkce – Wi-Fi bere vše



Tato sekce bohužel začne povzdechnutím nad tím, že ani jeden z protivníků nedisponuje podporou sítí třetí generace a pro stahování dat budete muset využívat maximálně EDGE. Nokia si však schovala jeden trumf v rukávu a tím je přítomnost Wi-Fi modulu, který prakticky tuto kategorii rozhodl.

Telefony si nemají ani co závidět po stránce organizačních funkcí a všechny nabízejí podobnou paletu kancelářských aplikací. Nechybí ani prohlížeč office dokumentů. Po stránce integrovaných prohlížečů dopadl nejhůře ten od Samsungu, který nebyl příliš přesný v ovládání pouze prsty. Druhou příčku si díky tomu vysloužil model Cookie, před nějž se dostala již zmiňovaná Nokia. (Fotografie displeje v této sekci patří modelu Samsung Star.)



Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 10:6:4

Multimédia – fotografie rozhodnou

Následuje další kategorie, kde jsou si konkurenti podobní jako vejce vejci. Ani tentokrát Nokia netěží z přítomnosti Symbianu a v přehrávání MP3 skladeb a videa nabízí všechny telefony stejný komfort. Za přehrávač DivX/Xvid souborů už musíte u Nokie zaplatit nemalou částku. Přístroje rovněž disponují rádiem s RDS a podobnou kapacitou vnitřní paměti, která je rozšiřitelná pomocí karet microSD.





Jedny z posledních bodů se tedy budou rozdávat na základě výsledků kvality snímků z fotoaparátů. Naše trio nabídne bez výjimky rozlišení 3Mpix a pouze Nokia k tomu navrch přidává automatické ostření a diodový blesk. Překvapivě autofocus nebyl v našem souboji vůbec rozhodující a snímky od Nokie dopadly nejhůře. Byly přeexponované a měly znatelný fialový závoj.

Naopak prakticky nastejno se umístily fotografie LG a Samsungu a po dlouhém váhání jsme se přiklonili spíše na stranu Samsungu. Ten podle našeho názoru poskytl věrnější barevné podání, ačkoliv oproti LG lehce pokulhával v ostrosti. Na obranu fotoaparátu Nokie ještě musíme dodat, že pořídila bezkonkurenční snímky bližších předmětů právě díky autofocusu. Na skóre to ale už nic nemění. (Na prvním řádku jsou fotografie pořízené LG Cookie, na druhém Nokia 5530 a třetí patří Samsung Star.)

Průběžné skóre: Nokia : Samsung : LG – 10:8:5

Cena – koláček jasným vítězem

Posledním parametrem, který je nutné v našem srovnání zohlednit, je právě cena. Bez této kategorie by totiž Nokia získala příliš snadné vítězství a to i přesto, že stojí prakticky dvojnásobek co nejlevnější zástupce našeho velkého testu. Navíc model 5530 nenabízí v základním balení oproti konkurentům žádnou další přidanou hodnotu. Snad kromě 4GB microSD paměťové karty, jejíž hodnota se ale točí okolo zanedbatelných 300 Kč. Dva body tedy putují k LG (cena cca 3000 Kč), jeden bod k Samsungu (3500 Kč) a Nokia (6000 Kč) zůstává na původním bodovém skóre.

Konečné skóre: Nokia : Samsung : LG – 10:9:7

Závěrečná rekapitulace



Již na začátku testu bylo jasné, že Nokia v některých kategoriích velmi snadno zvítězí díky vyšší ceně a s tím související lepší funkční výbavě. Tímto způsobem převálcovala soupeře kvalitou displeje a lepší konektivitou. Překvapivě ale model 5530 nevládne s takovou převahou, jak by možná mnozí čekali. Na paty mu dýchá hit letošního roku v podobě modelu Star, který zabodoval především v uživatelském prostředí, kvalitě snímků z fotoaparátu a ve výtečné klávesnici, na níž se opravdu dobře psalo. Jenom lehce pozadu skončil model Cookie, který kupodivu nebyl rozdrcen dražšími a novějšími přístroji. Navíc LG do svých budoucích přístrojů chystá nasazovat pouze uživatelské prostředí 3D S-Class a příští souboj by mohl být ještě zajímavější.

Co z toho všeho plyne? Pokud není vaším požadavkem otevřený operační systém a podpora Wi-Fi, můžete dát s klidným svědomím ruce pryč od Nokie a ušetřit bezmála tři tisíce korun. Model Star totiž nabídne z pohledu běžného uživatele daleko lepší přívětivost celého zařízení. Na druhé straně je pravda, že model 5530 disponuje 3,5mm jackem, lepším způsobem odemykání displeje a několika dalšími příjemnými maličkostmi, které však podle našeho soudu za tak velkou investici nestojí.

A co ten třetí vzadu v podobě LG Cookie? Ten bohužel zůstane už nejspíš navždy ve stínu modelu Star a prakticky ve všech srovnávaných parametrech v souboji s ním pohořel. Jestliže vás vyloženě nezaujal design tohoto "koláčku" či nešetříte každou korunu, opět doporučujeme spíše pořízení Samsungu Star. Tento model sice v našem testu nezvítězil po stránce přerozdělování bodů, ale rozhodně porazil Nokii, pokud jde o poměr cena/výkon.