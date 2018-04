Souboj o 100% roaming pokračuje

České země se budou významnou měrou podílet na souboji dvou technologií. První z nich je nedávno představená CAMEL, umožňující tzv. 100% roaming na předplacených kartách. Druhá je USSD, která mimo jiné stojí za dosud nejrozšířenějším řešením roamingu pre-paidů, zpětným voláním, tedy callbackem. CAMEL dnes používá RadioMobil a německá síť D1, USSD pak EuroTel, ostatní operátoři umožňující předplacený roaming a také RadioMobil.

Britská firma Logica, u nás známá například dodávkami systémových řešení pro Radiomobil v ČR buduje jedno ze svých vývojových středisek. Právě díky tomu se zapojíme do souboje CAMELU a USSD, protože i věci vyvinuté u nás se tak ovlivňovat to, která z technologií zvítězí.

Vyplývá to alespoň z informací, poskytnutých na včerejší tiskové konferenci této firmy.

CAMEL versus USSD

CAMEL má podle Louise Corrigana, technického ředitele Logica Mobile Networks, velkou nevýhodu, která spočívá v nutnosti implementovat tuto technologii do všech sítí, v nichž má předplacený roaming fungovat. Protože je CAMEL drahý i v poměrech telekomunikačních operátorů, je pravděpodobné, že někteří menší provozovatelé si jej nebudou či nebudou chtít dovolit. Další, ne nepodstatná nevýhoda je skryta v ceně takto uskutečněných hovorů, které jsou dražší, než při callbacku, s nímž pracuje USSD.

Nemůžeme však zapomenout na to, že CAMEL vychází vstříc lidské pohodlnosti, protože umožňuje používat všechny vymoženosti mobilního telefonu, včetně telefonního seznamu, což u USSD možné není.

Koexistence obou systémů je nicméně velmi pravděpodobná.

Corrigan předpovídá USSD i další rozvoj. Vychází přitom z toho, že v např. Hong Kongu (samozřejmě za pomoci společnosti Logica) používají tuto technologii k GSM bankingu, namísto u nás používaných SMS.

Používání klasických SMS totiž vychází z principu save and send (ulož a pošli). To znamená, že mezi odesláním a příjmem zprávy může být různě dlouhá prodleva. Díky tomu pak více SMS odesílaných třeba z banky na jeden telefon a tvořících jeden text nemusí při doručení dodržet logickou vazbu.

USSD, které pracuje na principu end to end, umožňuje logickou souvislost zpráv udržet. Což je rozhodně příjemnější, než dlouhé klasické SMS, rozdělené na několik dílů, doručených např. v pořadí 1;2;4;3. V případě bankovních operací by mohlo zpřeházené pořadí SMS způsobit asi i nejeden problém.

I-mód versus Wap

V povídání o technologiích, na nichž se Logica podílí, nemůžeme vynechat ani I-mód. Je to obdoba Wapu (zjednodušeně mobilního přístupu k internetu), používaná v Japonsku. Louis Corrigan se domnívá, že dosavadní zkušenosti s Wapem zůstávají za původním očekáváním, potřeba mobilního přístupu ovšem nadále vzrůstá. To jej vede k přesvědčení, že ve chvíli kdy sítě GSM začnou pracovat s GPRS (General Packet Service Radio), rozšíří se I-mód také do těchto sítí.

Corriganovi argumenty pro šíření I-módu lze shrnout do několika následujících bodů.

Wap potřebuje jazyk WML, který je odlišný od běžného internetového HTML. Navíc jsou možnosti WML omezené prakticky jen na zobrazení bitmap a textu. To je sice praktické vzhledem k současným přenosovým rychlostem GSM, ale zcela zásadně to ovlivňuje vzhled těchto stránek. Samozřejmě negativně. Navíc Wap zatím zobrazuje stránky jen černobíle.

Oproti tomu I-mód, pracující s PDC (paketovým přepínáním) je nejen rychlejší, ale díky I-módovým telefonům také barevný. Používá se v něm tzv. kompaktní HTML protokol, do nějž se běžné internetové HTML překládá rychleji než WML. Navíc podporuje nejen textový obsah, ale také formáty gif a animovaný gif. Díky je tomu je pro I-mód přizpůsobitelných daleko větší množství stránek.

Jakmile dojde k zavedení GPRS, zvýší se samozřejmě i rychlost Wapu, ale jeho ostatní nevýhody zůstanou zachovány.

Shoda na obzoru

Zde je právě příležitost I-módu. Existuje totiž možnost používat k programování protokol "xHTML", s nímž by souhlasili i členové Wap fóra. Tím by se otevřel prostor pro konvergenci obou systémů mobilního internetu. Pokud ovšem k takové dohotě v budoucnu nedojde, stačí samo zavedení GPRS k tomu, aby se v sítích GSM mohl uplatnit I-mód.

Samozřejmě, že kromě zavedení GPRS také budou muset být telefony schopné i po energetické stránce zvládnout nával internetové práce. Proto pravděpodobně ani rychlost datových přenosů v sítích s GPRS nebude z počátku maximální. Bude se zřejmě zvyšovat postupně, tak jak budou výrobci schopni zlepšovat baterie svých výrobků. Pokud to nedokáží, budou si mobilní internetisté muset neustále nosit nabíječku s sebou.

Pro nalezení shody mezi Wapem a I-módem tedy ještě nějaký čas zbývá.

Logica, spolu s našimi vývojáři, kterých mělo původně být 30, ale již nyní je jasné, že jejich konečný počet přesáhne 100, se bude podílet i na propojování mobilních systému II. a III.generace. V souvislosti s tím zazněl na tiskové konferenci ještě jeden zajímavý názor. Kolem zavedení III. generace mobilních komunikačních prostředků je příliš mnoho humbuku. "Jde přeci jen o technický problém, který běžného uživatele příliš nezajímá". Tuhle větu pronesl již citovaný Louis Corrigan. Je příjemné slyšet takovou normální větu od někoho, od koho byste ji vůbec nečekali.