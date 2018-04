Souboj nejvybavenějších: Samsung SGH-G800 v. Sony Ericsson K850i

Sony Ericsson K850i a Samsung SGH-G800 jsou v současnosti asi nejlépe vybavené mobilní telefony bez operačního systému. Množstvím nabízených funkcí a schopností chytré telefony atakují, tolik toho opravdu zvládnou.

Kapitoly recenze:

Ačkoli jsou na první pohled rozdílné, jejich výbava si je velmi podobná a je zcela jasné, že jde o přímé konkurenty. Kupce lákají především na své fotoaparáty, ty ale dnes nebudou hrát v našem srovnání hlavní roli – půjde nám o to, porovnat telefony komplexně.

Vzhled a konstrukce

Specifikace obou mobilních telefonů jsou si podobné jako vejce vejci. Zásadním rozdílem tak je na první pohled design a konstrukce obou mobilů. Zatímco Sony Ericsson vsadil u své vlajkové lodi na tradiční klasickou konstrukci, Samsung si vybral pro sebe v poslední době typickou konstrukci vysouvací.

Zatímco v případě konstrukce telefony ctí stájové trendy, na aktuální módní vlnu tenkých telefonů se v tomto případě nedostalo. Jak SGH-G800, tak K850i jsou mezi současnými telefony pořádnými pořízky a jejich rozměry si v ničem nezadají s mnoha chytrými telefony. Samsung je tím větším z dvojice, když v zavřeném stavu není na výšku prakticky o nic menší než ericsson.

Konkrétní rozměry jsou 101,1 x 51,1 x 18,8 mm u samsungu a 102 x 48 x 17 mm u sony ericssonu. Korejskému modelu ale ještě musíme k tloušťce přičíst pár milimetrů, o které vystupuje nad povrch krytka fotoaparátu. Samsung "vede" i v případě hmotnosti – váží totiž 134 gramů. Oproti němu je 118 gramů u K850i takové malé nic. Rozdíl 16 gramů je v ruce cítit, ale lehký není ani jeden z telefonů. Rozměry a hmotnost tak oba telefony předurčují do rukou pořádných chlapů.

Design obou přístrojů se drží spíše konzervativní noty, i když ericsson je přeci jenom trochu nápaditější. Právě vzhled obou modelů bude pravděpodobně tím, co rozdělí zájemce na dva tábory. Každý je totiž úplně jiný, a tak se snadno stane, že se někomu jeden přístroj bude líbit, a druhý nikoli.

Spíše než design však pojďme hodnotit zpracování telefonů. U špičkových přístrojů se nedá očekávat nic jiného než bezchybné provedení. Ani jeden výrobce nás v tomto ohledu nezklamal. Samsung používá na těle telefonu kovové prvky v kombinaci s plastem, u ericssonu je použit pouze plast. Ani v jednom případě si nemůžeme na zpracování stěžovat, telefony jsou pevné jako skála a vysouvací mechanismus u samsungu má hladký a přesný chod a prakticky neznatelnou vůli. Ericsson sice vydává při silném promačkání lehké pazvuky, ale při běžném používání se z něj neozve ani hláska.

Oba testovací kousky telefonů toho měly již hodně za sebou, a tak si dovolíme tvrdit, že jejich konstrukce vydrží pevná a bezchybná po delší dobu. Ericsson však bude náchylnější na poškození pádem, samsung zase na poškrábání – především krytka fotoaparátu se poškrábe asi poměrně rychle.

Vítěze v této kategorii se neodvážíme vyhlásit. Design je subjektivní záležitostí a nám se navíc líbí oba telefony, zpracování je u obou provedené na jedničku. Ericsson sice vede rozměry a hmotností, ale samsung kontruje vysouvací konstrukcí, která má své zřejmé výhody. Takže je to remíza.

Průběžné skóre: Samsung:Sony Ericsson – 0:0

Displej a ovládání

U displejů začíná jedna z mnoha podobností v technických specifikacích. Oba mají rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a jsou schopny zobrazit 256 000 barev. Drobnou odlišnost přeci jenom najdeme – ericsson nabízí úhlopříčku 2,2 palce, samsung má displej o 2 desetiny palce větší. Na jemnosti zobrazení se tento fakt nijak zásadně neprojevuje a obraz poskytují oba telefony opravdu špičkový. Displej ericssonu má dle našeho názoru živější barevné podání, ale zda je to lepší, to je spíše otázkou vkusu.

Jestliže oba telefony zásadně odlišuje vnější vzhled, tato rozdílnost pokračuje i v případě provedení uživatelského prostředí. Základní menu obou telefonů sice sestává z matice dvanácti ikon, tím ale veškerá podobnost končí. Samsung hraje na konzervativní notu a jeho menu je hodně jednoduché a strohé, vyvedené v černošedé barevné kombinaci, jen aktuálně vybraná položka je barevně zvýrazněna. To ericsson má v základu ikonky barevné a animované, animované je i celé procházení menu. To někdy trochu zdržuje, a tak je při brouzdání menu samsung o maličko rychlejší, pomalý však není ani ericsson.

Zásadní výhodou K850i je ale možnost velkého přizpůsobení uživatelského prostředí. Telefon totiž na rozdíl od SGH-G800 nabízí schémata, která jsou schopna změnit kompletně vzhled uživatelského prostředí. Schémat telefon standardně nabízí pět, jedno z nich uživateli přinese i jednodušší ikonky a barevnost menu. Musíme říci, že i když se nám prostředí samsungu líbí, ericsson je na tom prostě lépe – i ona jednoduchá varianta, která tentokrát kombinuje modrou a šedou barvu, vypadá lépe než černošedá u SGH-G800.

Samsung umožňuje uživateli nastavit alespoň vzhled úvodní obrazovky, kde si můžete vybrat i animované prostředí, které se bude měnit podle aktuálně navštívené země. Pohled na Staroměstské náměstí s měnící se denní dobou je ale pouze malou náplastí na chybějící možnost grafického přizpůsobení. U samsungu nás také štve, že se v dalších úrovních menu vždy u aktuálně zvolené položky zvětší font – většina nápisů tak musí skrolovat, což je hodně nepřehledné. Přitom prosté zvýraznění položky podbarvením je bohatě dostačující. Naopak se nám líbí, že další položky v menu se mohou otevírat v jakýchsi okénkách, takže stále vidíte, kde se nacházíte. Procházení menu je tak přehlednější. Pokud se vám tato možnost nelíbí, můžete ji vypnout.

Ovládání samotných telefonů je, co se logiky týče, vcelku klasické. Sony Ericsson se po letech vrátil ke klávesám pro přijetí a ukončení hovoru a naopak opustil svou návratovou klávesu, čímž se logikou srovnal s konkurencí. Praktický rozdíl je tak pouze v tom, co kdy dělá jaká kontextová klávesa. Co se ovšem provedení ovládání týče, to si již rozbor zaslouží.

Aby si totiž K850i zachoval notnou dávku originality, má telefon neobvyklou navigační klávesu, která obepíná tlačítka 2 a 5 numerické klávesnice. Místo tradičních kontextových kláves a klávesy potvrzovací pak na telefonu najdeme tlačítka senzorová. To Samsung se naopak drží osvědčené klasiky. Z dlouhodobého hlediska však musíme říci, že nám ovládání K850i nedělá žádné problémy a kontextové klávesy jsou v tomto případě poměrně příjemné. Samsung však přeci jenom vede ergonomií – jeho tlačítka jsou hodně veliká a snadno se mačkají. To platí i pro numerickou část klávesnice.

To Sony Ericsson zvolil trochu jiný přístup – na klasickém těle telefonu je méně místa než na vysouvacím samsungu, takže musel klávesy trochu více namačkat. Povedlo se mu to ale také velmi dobře a provedení kláves jako malých čtvercových výstupů úspěšně eliminuje možnosti překlepu nebo stisku několika tlačítek najednou. Snad jen mazací klávesa a tlačítko pro vyvolání rychlého menu (výborná věc, kterou máme rádi) jsou trochu tísněny svým okolím. Samsung ovšem také ztrácí body, a to tentokrát trochu nepochopitelně za chybějící podsvícení ovládacích kláves.

Celkově tak kategorie ovládání možná trochu překvapivě vyznívá lépe pro ericsson. Má sice malinko menší displej a trochu netradiční provedení ovládacích prvků, ale samsung ztrácí především v možnostech přizpůsobení a nelíbí se nám chybějící podsvícení tlačítek. První bod tedy putuje na konto K850i.

Průběžné skóre: Samsung:Sony Ericsson – 0:1

Baterie

Bohatě vybavené multimediální telefony jsou velikými žrouty elektrické energie. Proto jsou oba srovnávané mobily vybaveny poměrně silnými bateriemi. Ta v K850i má kapacitu 930 mAh, SGH-G800 disponuje dokonce rovným tisícem mAh. V praxi hodně záleží na tom, jaké zátěži telefony podrobujete. Není tak problém vybít tyto telefony za den, při střídmém používání se ovšem dostanete až na 4 dny výdrže, a to v obou případech. Zatímco u ericssonu ale musíte telefon opravdu šetřit, samsung přeci jen vydrží více.

Oba telefony se umí dobíjet přes USB kabel z počítače. Na SGH-G800 se některým uživatelům nelíbí ukazatel stavu baterie, který má pouze tři dílky. Samsung je ale v tomto případě přesný a můžeme se na ukazatel spolehnout. Ericssonu ubývá ukazatel postupně a navíc mění barvu, po stisku bočního tlačítka navíc telefon zobrazí přesný stav baterie v procentech.

Dlouho jsme váhali, jestli některému z telefonů udělit bod. Nakonec si jej odnáší samsung, který přeci jenom nabízí v praxi o něco delší výdrž baterie, což je to podstatné. Takže stav se nám vyrovnává.

Průběžné skóre: Samsung:Sony Ericsson – 1:1

Telefonování a zprávy

Mobilní telefony jsou především o telefonování a psaní zpráv. A ačkoli by se mohlo zdát, že tyto špičkové mobily jsou na takovou činnost snad až příliš dobré, stále je právě volání jejich primární činností. Výbavu poskytují oba špičkovou – umí i videohovory, MP3 vyzvánění je samozřejmostí stejně jako možnost zacházení s e-maily.

Adresáře obou přístrojů pojmou rovný tisíc vícepoložkových kontaktů. Ericsson ale pojme zároveň 7 000 čísel, samsung se nijak neomezuje. I tak ale nejde o nijak zásadní omezení. Oba telefony umí vyhledávat v kontaktech přímo z úvodní obrazovky. Ale ani u jednoho není tato funkce dotažená zcela dokonce. Ericsson totiž vyhledává pouze podle jména nebo příjmení – záleží na tom, podle které volby máte seznam řazený. V obou částech bohužel hledat neumí. To u samsungu je situace ještě komplikovanější.

Musíte totiž napsat několik znaků z požadovaného jména a pak dvakrát za sebou stisknout levou kontextovou klávesu. Objeví se jména, která obsahují zadanou kombinaci písmen. Tento způsob vyhledávání má ale jeden problém – u kontaktu si následně nemůžete zvolit, které z čísel chcete vytočit, telefon automaticky začne volit to první. Pokud tedy chcete volat na jiné než primární číslo u dané osoby, musíte vyhledávat klasicky vstupem do telefonního seznamu.

Oba telefony disponují vyzváněcími profily, samsung však nenabízí možnost filtrování hovorů, což je trochu zbytečný nedostatek. Naopak chybějící hlasové vytáčení u SGH-G800 asi mnoho uživatelů postrádat nebude.

Samsung nabízí mezi výrobci mobilních telefonů asi nejdokonalejší přehled všech uskutečněných a zameškaných telefonních hovorů. Volání od jedné osoby sdružuje pod sebe a vždy vidíte, kolikrát jste se pokoušeli dané osobě dovolat nebo kolikrát to zkoušela ona směrem k vám. Pokud pak tuto informaci rozkliknete, uvidíte detailní přehled všech uskutečněných hovorů s tímto kontaktem, včetně data a času a délky každého z nich. To ericsson vám délku hovoru neukáže a sdružené události nerozbalí v podrobném výpisu.

Při psaní zpráv je rovněž ericsson skoupější – neukazuje neustále počítadlo zbývajících znaků ani počet napsaných zpráv. Počítadlo se objeví až těsně před koncem psaní délky jedné zprávy a upozornění na překročení délky se objeví jen na chviličku. Samsung má také přeci jenom pohodlnější klávesnici, takže je vhodnější pro milovníky psaní textovek. Oba telefony umí i poměrně slušně se zprávami zacházet – zálohovat je, mazat podle skupin a tak podobně.

Výbava je opravdu velmi dobrá. Opět je těžké určit vítěze kategorie – samsung nabízí lepší přehled volání a pohodlnější psaní SMS, ericsson zase kontruje filtrováním hovorů a hlasovým vytáčením. Takže opět plichta.

Průběžné skóre: Samsung:Sony Ericsson – 1:1

Organizace a data

I datová výbava obou telefonů je na špičkové úrovni. I Sony Ericsson se vzpamatoval a nabízí konečně dohromady podporu 3G a EDGE, nechybí mu ani HSDPA. Stejnou technologii nalezneme i u samsungu. Ten podporuje dokonce rychlosti až 7,2 mbit/s (oproti 3,6 mbit/s u K850i), ale to v praxi nevyužijeme. Zrovna tak, pokud hodně necestujete, pro vás nemusí být příliš zajímavý údaj, že UMTS sítě podporuje K850i na frekvencích 850, 1 900 a 2 100 MHz, zatímco SGH-G800 umí jen poslední jmenovanou.

I v dalších oblastech je výbava velmi vyrovnaná – oba telefony mají Bluetooth 2.0 s podporou stereo profilu A2DP, u obou chybí infraport. Oba podporují paměťové karty – SGH-G800 formátu microSD, K850i pak trochu překvapivě formáty dva – vlastní Memory Stick Micro (M2) a právě microSD. Slot je ale jen jeden, jen si můžete vybrat, jakou kartu do něj dáte.

Ke K850i dostanete standardně 512 MB kartu, k samsungu karta není. Korejský telefon ale nabídne více vnitřní paměti – rovných 160 MB, to sony ericsson má k dispozici jen asi 40 MB. Přístup do vnitřní paměti samsugnu je možný pouze přes ovládací software PC Studio. To u ericssonu můžete i do vnitřní paměti pomocí přípojení Mass Storage. Kopírování dat z a do vnitřní paměti samsungu je neskutečně pomalé. Při Mass Storage připojení nejde ani s jedním telefonem volat ani dělat cokoli jiného. U samsungu jsou některé funkce zablokovány i při připojení se softwarem a kopírování souborů, což je trochu otravné.

Oba telefony také mohou poměrně snadno posloužit jako modem. Pro připojení stačí zmáčknout patřičné tlačítko v obslužném softwaru na počítači, ericsson stejnou věc umožňuje ale i bez instalace PC Suite, což je drobná výhoda.

Softwarová výbava je v oblasti dat a organizace v obou případech také velmi dobrá. Oba telefony disponují internetovým prohlížečem Net Front, který je poměrně kvalitní, ale instalace javové Opery Mini je stejně lepší volbou. Ani jednomu z telefonů nechybí čtečka RSS zpráv a přístup k mobilnímu blogu.

Z organizačních funkcí nechybí testovaným telefonům téměř nic – je tu obvyklá sestava kalendáře, budíku, úkolů, poznámek, časovače, stopek a kalkulačky. Samsung přidává ještě světový čas a převodník měn a jednotek, ericsson zase paměť na kódy a možnost ovládání počítače přes Bluetooth. Kalkulačka v samsugnu překvapí tím, že zvládá i funkce.

Kalendář samsungu sice nabízí větší možnosti hromadného mazání událostí, jenže na druhou stranu má poměrně nepochopitelné omezení počtů zadaných událostí – schůzek může být jen 100, svátků a výročí po padesáti a po dvaceti pak událostí zařazených jako soukromé nebo důležité. Podobně nepochopitelné je omezení paměti na dvacet úkolů a dvacet textových poznámek, to už je opravdu trestuhodné.

V tomto světle se pak trochu legračně jeví podpora prohlížení souborů Word, Excel a PDF u samsungu. To ericsson umí pouze klasické TXT soubory. I tak si ale zajistil poměrně spolehlivě v této kategorii vítězství, když samsung ztrácí nejen nepochopitelnými omezeními v kalendáři a úkolech, ale i pomalým kopírováním do vnitřní paměti, její špatnou dostupností nebo tím, že k telefonu není paměťová karta. Najde se i pár dalších drobností, které hrají ve prospěch K850i.

Průběžné skóre: Samsung:Sony Ericsson – 1:2

Zábava

Jak SGH-G800, tak K850i jsou v podstatě multimediální telefony. Jejich hlavním lákadlem je vždy vestavěný fotoaparát, ale i v dalších oblastech se dovedou vyznamenat. Samozřejmostí je hudební přehrávač nebo vestavěné rádio. Oba hudební přehrávače nabízejí velmi široké možnosti nastavení a třídění hudby, uživatelské prostředí ericssonu je však přeci jenom o něco přívětivější. Přehrávač samsungu ale jde ovládat přímo z pohotovostní obrazovky.

Oba telefony podporují také Javu, samsungu ale chybí jakékoli vestavěné hry. To ericsson nabídne alespoň dvě hry – Tennis a hru o nervy Marble Madness 3D, kterou můžete ovládat pomocí vestavěného pohybového senzoru. Dlouhou chvíli si můžete ukrátit také editací natočených videí, pořízených fotografií nebo uložených písniček, nechybí ani funkce Track ID pro identifikaci skladby. To samsung nabízí jen videoeditor.



V prvním řádku jsou fotografie ze samsungu, ve druhém z ericssonu

A co fotoaparáty? Už v samotných recenzích srovnávaných telefonů jsme se zmínili o tom, že jsou pro nás mírným zklamáním. Podívat jste se mohli i na naše podrobné srovnání, kde těmto telefonům byla soupeřem ještě Nokia N95 a LG Viewty. Sony ericsson se od té doby dočkal nového firmwaru, který jsme měli v testovaném kousku nahraný.

Fotografie se tak o maličko vylepšily a na poražení samsungu to stačí (ostatně stačilo by to i před updatem), ale konkurence od Nokie je na tom lépe. Samsung sice papírově vede díky svému integrovanému optickému zoomu, ten je však v praxi špatně použitelný – objektiv má nízkou světelnost a je těžké pořídit na dlouhém ohnisku ostrý snímek. Ericsson nabízí lepší barevné podání i ostrost, s červenou barvou si však dobře neporadí ani jeden telefon. Snímky ze samsungu jsou bledé a zastřené, jeho pětimegapixelový fotoaparát je pro nás poměrně zklamáním. Dojem nevylepší samsung ani za zhoršených světelných podmínek. Oba soupeři sice mají xenonový blesk, ale ten u K850i je silnější, a navíc má inteligentní regulaci záblesku, takže výsledky jsou lepší.

V závěrečné disciplíně si tedy bod opět odnáší ericsson.

Celkové skóre: Samsung:Sony Ericsson – 1:3

Shrnutí

Ačkoli porazil Sony Ericsson K850i svého soupeře poměrně jasným rozdílem, výsledek tak jednoznačný ve skutečnosti není. Rozdíly ve výbavě obou telefonů jsou opravdu mnohdy minimální a záleží spíše na osobních preferencích uživatele. Svou roli tu bude také hrát design a konstrukce přístrojů nebo sympatie ke značce.

Sony Ericsson K850i nám ale celkově opravdu přijde o trošku vyspělejší, a tak pokud bychom měli vyřknout jednoznačný ortel a vybrat si jeden ze srovnávaných mobilů, byl by to právě on. Samsung mnohdy zbytečně uživatele omezuje, což je škoda.

Určitou roli však může při rozhodování hrát i cena – ve volném prodeji u nás zatím seženete pouze ericsson, samsung naleznete jen v nabídce operátora T-Mobile. Tam je zhruba o tisícikorunu levnější než K850i v nabídce konkurenčního O2. Na druhou stranu ve volném prodeji seženete K850i za stejnou cenu jako samsung u operátora.