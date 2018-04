Souboj multimediálních gigantů – Apple iPhone 3G v. Nokia N96 v. HTC Touch HD

Tři různé telefony, tři výrobci a tři operační systémy. Tak takto vypadá trojka v současnosti asi nejvybavenějších multimediálních strojů na trhu. Tvoří ji telefony Apple iPhone 3G, Nokia N96 a HTC Touch HD. Mnozí z vás si jistě řeknou, že srovnáváme nesrovnatelné. Inu, možná je to pravda, ale také proto bude naše dnešní srovnání trochu jiné.





Místo přímého souboje kandidátů v jednotlivých disciplínách a nějakého určování vítězů se budeme soustředit pouze na shrnutí zásadních výhod a nedostatků jednotlivých přístrojů a maximálně vypíchneme, čím vyniká ten který nad konkurencí.





Všechny zmiňované chytré telefony jsme již na našich stránkách recenzovali, najdete je v katalogu mobilů, diskutuje se o nich v našem fóru a napsali jsme o nich bezpočet článků. Rovněž jsme je podrobili srovnání s dalšími přístroji. Proto pokud chcete mít konkrétnější informace o jednotlivých účastnících souboje, zamiřte přesně tímto směrem. My se budeme soustředit pouze na to nejdůležitější a nejzajímavější, co vám může pomoci při výběru toho pravého multimediálního telefonu pro vás.





Stranou přitom ponecháme třeba i subjektivní hodnocení vzhledu. Držet se tentokrát nebudeme zcela přesně ani našich tradičních kapitol, souboj rozdělíme do trochu více částí, abychom mohli zdůraznit jednotlivé odlišnosti mezi účastníky. A pojďme rovnou na to.

Katalog mobilů:

Dnešní soupeři v katalogu mobilů - Apple iPhone 3G, Nokia N96 a HTC Touch HD.

Kapitoly recenze:

Konstrukce – telefon, nebo placku?

Apple iPhone 3G i HTC Touch HD sdílí prakticky stejnou konstrukci – dominantou telefonů je obří displej a zakládají si na přítomnosti minima ovládacích prvků. Jejich tělo tak může být velmi tenké, ale tím se prostorové náročnosti nevyhnou – displej určuje jejich velikost. HTC i Apple jsou prakticky na chlup stejně velké přístroje, Touch HD přitom působí trochu větším a neohrabanějším dojmem – je to totiž téměř přísná placka, kdežto iPhone má zaoblená záda a tím je opticky odlehčen.





To Nokia vypadá vedle nich trochu nepatřičně – je to prostě obyčejný, byť trochu přerostlý, vysouvák. Telefonu nechybí klasická klávesnice a spousta ovládacích prvků, nesmíme zapomenout ani na to, že se vysouvá na obě strany. Nokia má sice menší půdorys než její soupeři, zato je ale výrazně tlustší. Pro nošení v kapse kalhot nám ale přijde telefon klasičtějších rozměrů přeci jen příjemnější, velká placka se hodí spíše do náprsní kapsy saka, bundy či kdoví čeho.





Použitými materiály a mechanickým zpracováním nejvíce přesvědčí iPhone 3G. Telefon je prostě pevný jako kámen a jeho konstrukce si zaslouží jedničku s hvězdičkou. HTC je na tom o malinko hůře, ale rozhodně se nemá za co stydět – největší rozdíl způsobuje odnímatelný kryt baterie, který prostě nemůže být tak pevný jako ten nesnímatelný u iPhonu.





Na druhou stranu je tento kryt vybaven pogumovanou povrchovou úpravou a HTC působí v ruce o něco příjemněji. Jenže iPhone se zase lépe drží díky zaoblení zad. Do ruky sice nejlépe opět padne Nokia, jenže ta nás vůbec nepřesvědčila použitými materiály. Ty nebudí ve srovnání s Apple nebo HTC příliš důvěry a i vzhledem k tomu, že je N96 ze srovnávaných telefonů nejdražší, je to trochu k údivu.

Displej – doba televizí

Nokia N96 nabízí nejmenší displej – má úhlopříčku „pouze“ 2,8 palce. Jeho problémem ale není úhlopříčka, nýbrž rozlišení – 320 x 240 je sice v současné době jakýsi standard, ale na dané velikosti displeje se již ztrácí jemnost zobrazení. Není snad třeba připomínat, že displej není dotykový. To oba zbylí soupeři mají pochopitelně displej citlivý na dotyk. Každý k jeho určení používá trochu jinou technologii a výsledkem je, že interakce s iPhonem je díky tomu o něco jistější.





Jenže HTC boduje vlastnostmi displeje – zatímco iPhone nabídne úhlopříčku 3,2 palce a rozlišení 480 x 320 pixelů, HTC vás ohromí 3,5 palcovým zobrazovačem s rozlišením 800 x 480 bodů. A to opravdu stojí za to. Apple iPhonu pak nepomůže ani fakt, že displej umí zobrazit 16 000 000 barev oproti 65 000 u HTC – rozdíl v praxi prostě není takový, abyste při každodenním používání museli volby „méně barevného“ displeje litovat.

Ovládání – tři systémy, tři světy

Apple iPhone způsobil doslova revoluci v koncepci ovládání mobilních telefonů. Jeho jednoduché a pro prsty přívětivé dotykové prostředí ohromilo celý svět. Jenže jednoduchost prostředí je na druhou stranu někdy trochu svazující pro pokročilejší uživatele, na iPhonu nemáte tolik možností nastavení a úprav jako u zbývajících soupeřů.





A mimochodem, iPhone stále neumí česky. Konkurenti se navíc velmi rychle poučili a konkrétně HTC se snaží být tím největším pronásledovatelem Applu z hlediska uživatelsky přívětivého prostředí. A ačkoli na Touch HD běží klasická Windows Mobile 6.1, která můžete využívat i v jejich čisté podobě, díky prostředí Touch FLO 3D zvládnete drtivou většinu úkonů bez nutnosti vytahovat stylus.





Navíc na obřím displeji Touch HD už jsou prstem poměrně snadno ovladatelná i samotná čistá Windows, což ukazuje na fakt, že jenom jednoduché prostředí ještě neznamená snadné ovládání. Apple tak paradoxně možná nejvíce vydělal na tom, že má iPhone tak velký displej – na menším by prostě nebyl tak snadno ovladatelný. To Nokia předvádí v případě uživatelského prostředí klasiku – Symbian S60 3rd edition, tentokrát s Feature Pack 2. Ovládání je nejbližší běžným mobilním telefonům, i když, jak možná víte z recenze, Nokia nás příliš nepřesvědčila kvalitou své klávesnice ani množstvím tlačítek okolo hlavní navigační klávesy. Někdy je ale prostě lepší mít klávesnici po ruce.





Hodně se také hovoří o rychlosti operačních systémů. Apple iPhone bývá v tomto směru vyzdvihován do nebes, což je ale tak trochu fanatický nesmysl. Jak HTC, tak N96 za ním totiž nijak v rychlosti reakcí na uživatelské pokyny nezaostávají. Neznamená to, že si u nich někdy na spuštění té či oné aplikace chvilinku nepočkáte, jenže tomu přesně se nevyhne ani iPhone. Ten ale dovede podobné čekání mnohdy zabalit do vkusných animací, což působí trochu lépe. Nokia se u FP2 o animace také pokouší, ale jsou neskutečně otravné a doporučujeme je rychle vypnout.

Rozšiřitelnost – OS rozhoduje

Všechny právě srovnávané telefony disponují otevřeným operačním systémem. Pro každý tak existuje spousta aplikací a svůj telefon si můžete silně přizpůsobit obrazu svému. Nejméně možností v tomto směru dává Apple iPhone 3G – jednoduše proto, že je jeho systém nejmladší. Také se u něj ale vyskytuje ve větší míře spousta prakticky nesmyslných aplikací bez reálného přínosu. Projevuje se to, že iPhone je především zábavní telefon. Naopak ocenit musíme koncept AppStore, kde si aplikace kupujete a instalujete snadno přímo z telefonu. Ne že by to u konkurence nešlo, ale aplikace nemáte nikdy tak hezky pohromadě v přehledném prostředí.

Pro Symbian, který běží na N96, již najdete aplikací podstatně více než pro OS X. A většinou budou i praktičtější, naopak těch „zábavných blbin“ je k dispozici podstatně méně. Největší volbu ale dávají Windows Mobile v Touch HD. Programová základna tohoto systému je asi nejširší, a i když mezi programy najdeme spoustu balastu, stále platí, že některé aplikace prostě třeba pro Symbian neexistují. Na druhou stranu jde většinou o aplikace z oblasti, která není typickému zájemci o multimediální telefon tak blízká. Většinou jde o pokročilé IT nástroje.

Telefonování a zprávy – klávesnici nenahradíš

Ačkoli to tak mnohdy nevypadá, jsou stále účastníci souboje i obyčejnými mobilními telefony. Z tohoto hlediska bude nejvíce vyhovovat asi Nokia N96, která nabídne klasický způsob ovládání a běžné funkce. Při psaní SMS zpráv oceníte hardwarovou klávesnici, která vám přeci jen dává daleko lepší odezvu než virtuální klávesnice soupeřů. Ti jsou na tom v oblasti psaní zpráv téměř stejně – klávesnice mají velmi podobné, u HTC si ji ale můžete nechat zobrazit na šířku displeje, což výrazně zvýší pohodlí psaní.

Oba telefony řadí zprávy do konverzací, ale u Touch HD je můžete vidět i v klasické podobě, tak jak to nabízí třeba N96. Apple iPhone má v této oblasti řadu omezení – zprávy třeba nelze mazat po jedné a stále mu chybí český slovník, takže vás bude z počátku neustále opravovat anglický našeptávač. Ani příjem hovoru pomocí posuvníku na displeji není nejpohodlnější řešení, ale na druhou stranu je funkční. U HTC to vyřešili trochu šalamounsky a dali uživateli ještě možnost přijetí hovoru pomocí senzorových tlačítek pod displejem. Pozor ovšem na jejich nechtěný stisk při vytahování přístroje z kapsy.





HTC ani iPhone nenabídnou pokročilé filtrování hovorů a neznají ani klasické vyzváněcí profily. U iPhonu toto řeší jednoduchý přepínač, kterým vyzvánění utlumíte. HTC zase nabídne snadnou regulaci hlasitosti a možnost rychlého přepnutí do tichého nebo vibračního režimu. Nokia má ale v tomto ohledu výbavu naprosto kompletní včetně toho, že profily mohou být časované a dají se podle nich filtrovat hovory. Všechny telefony můžete také poměrně jednoduše synchronizovat s počítačem, ale také se vzdáleným serverem nebo různými online službami. Apple postrádá podporu videohovorů, ale to asi bude vadit jen málokomu.





Původně jsme říkali, že nebudeme vynášet žádné soudy. Ale v této oblasti musíme – pokud totiž hodně telefonujete, tak vězte, že ze srovnávané trojice je nejlepším telefonem Nokia N96.

Data – prohlížení internetu je radost

Co se konektivity týče, srovnávané přístroje nabízí prakticky shodnou a vlastně kompletní řadu funkcí. Jediným zásadním rozdílem je, že Apple iPhone nepoužijete jako modem pro svůj počítač a že se do jeho vnitřní paměti nedostanete pomocí technologie Mass Storage. Jste u něj prostě odkázáni na synchronizaci s iTunes.

Všechny tři telefony lákají uživatele na snadné prohlížení internetu a tady Apple pro změnu kraluje – i když ne tak jasně. Stránky jsou totiž ve všech třech prohlížečích zobrazovány velmi podobně, a tak Apple vyhrává díky intuitivnějšímu ovládání. Rychlejší než u konkurence je také samotné vykreslování stránek.





Jenže třeba Nokia kontruje podporou Flash Lite 3, takže si můžete prohlížet embedded video přímo v prohlížeči. Ale i Nokia nabídne, stejně jako konkurenti, specializovanou aplikaci pro přístup k portálu YouTube.





Zásadní rozdíl mezi soupeři je z hlediska vestavěné paměti – tady tahá za kratší konec provazu HTC. Má totiž pouze 512 MB vnitřní paměti, z níž je uživateli přístupno asi jen 300 MB, samozřejmě nabídne slot pro karty microSD. V balení najdete 8 GB kartu. Apple nabídne 8 nebo 16 GB paměti bez možnosti rozšíření. Nokia kraluje, když standardně nabízí 16 GB paměti a ještě k tomu přidává slot pro karty.

Hudba a video – iPod se nezapře

Dostatek paměti znamená, že ve všech telefonech bude dostatek místa pro vaši hudbu a video. A třeba při přehrávání videa nabídne nejlepší zážitky HTC Touch HD, jenže celkově v této oblasti kraluje Apple iPhone. Nabízí nejsnadnější ovládání přehrávače, a to i přesto, že se u něj HTC více než inspirovalo. Na druhou stranu třeba tvorba vlastních playlistů je u iPhonu trochu problém. To u konkurence nehrozí.

Nokia vsadila z hlediska ovládání na hromadu tlačítek a sami jsme z toho trochu zmateni. Přehrávač totiž můžete komandovat pomocí tlačítek na dálkovém ovládání, tlačítky okolo navigační klávesy a nebo také klávesami, které se objeví při vysunutí telefonu směrem dolů. Je toho trochu moc a N96 je tak zbytečně ovládacími prvky přeplácaná. Na druhou stranu možnost ovládání přehrávání bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy nebo se dívat na displej jistě není k zahození.





Jednoznačným trumfem iPhonu je synchronizace hudebního obsahu s iTunes. Jednoduše tak máte k dispozici veškerou vaši hudbu. Pravda, konkurence sice nabídne možnost synchronizace s knihovnou Windows Media Playeru, jenže to není tak pohodlné a praktické. A ruku na srdce, kdo z vás ji využívá?





Všechny tři telefony nabídnou 3,5 mm jack pro připojení jakýchkoli sluchátek. Zvuková kvalita je poměrně na úrovni, audiofilové ale nechť si rozdíl mezi jednotlivými přístroji raději vyzkouší. Pouze průměrná jsou ve všech případech dodávaná sluchátka, a tak kvalitní hudební zážitek získáte až po připojení vlastních, lepších.

Hry – bude vaší volbou N-Gage?

V herní oblasti platí, že pro všechny tři platformy je k dispozici dostatek zábavních titulů. A také fakt, že základní výbava je poněkud chabá. Apple iPhone 3G vám žádnou hru nenabídne, HTC má tři – tradiční Solitaire a Bubble Breaker jsou doplněny ještě hrou Teeter, která využívá vestavěný pohybový senzor. Ten mají mimochodem také všichni z trojice a samozřejmě najdete spoustu her, které jej dovedou využít.

Zdánlivě nejlépe je na tom Nokia N96, která podporuje platformu N-Gage. Jenže v jejím rámci dostanete pouze pár demoverzí a jen plnou verzi Tetrisu, který zrovna není hrou, jež by využívala možnosti této platformy, byť na 10%. Hry si tak musíte dokupovat stejně jako u konkurence. Pak ale můžete soupeřit s miliony hráčů na světě v různých statistikách nebo i přímých soubojích.

Fotoaparát – pět mega je pět mega

S vestavěným fotoaparátem Apple iPhonu toho moc nenaděláte. Umí jen fotit, nemá žádné nastavení a natáčení videa je mu cizí. Navíc rozlišení dvou megapixelů a absence automatického ostření dnes již opravdu neohromí, stejné je to s výslednými obrázky. To HTC a Nokia jsou o míle vpředu – nabídnou pětimegapixelové rozlišení a také automatické ostření.

Nokia k tomu ještě přidává přisvětlovací diodu. Kvalitou fotografií ale i tak nepatří na absolutní špičku dnešní produkce a společně s Touch HD se N96 řadí spíše k pětimegapixelovému průměru. I tak jsou ale oba telefony v oblasti fotografování výrazně lepší než iPhone 3G. Ukázkové snímky zkoumejte v recenzích přístrojů.

Další funkce – je libo GPS?

Srovnávané telefony nabízí samozřejmě i další a další funkce. Za zmínku stojí především podpora GPS, která je ale třeba u iPhonu poněkud sporná. Čip totiž využijete pouze v souvislosti s aplikací Google Maps, jinak máte prakticky smůlu. Smysluplná hlasová turn-by-turn navigace iPhonu chybí. Google Maps nabídnou i konkurenti, u nich navíc můžete využít i klasickou navigaci. K HTC si ale budete muset patřičný program dokoupit. To Nokia nabízí aplikaci Nokia Maps 2.0 a tříměsíční licenci k tomu. Teprve poté musíte platit.

Vynechali jsme také organizační funkce – v tomto ohledu se ale dá říci, že telefony splní vaše představy. Až na to, že pokud chcete pracovat s přílohami z e-mailů a Microsoft Office dokumenty obecně, není iPhone zrovna ideální volbou. Přílohy totiž neuloží a dokumenty umí standardně pouze prohlížet.

Shrnutí – výběr je na vás

Naši tři soupeři nezůstali v průběhu článku nijak ušetřeni a každý si vysloužil jistou kritiku. Ale je právě na vás, abyste si vybrali toho svého vítěze. Někomu prostě vyhovuje to, jinému zas tohle. Důležitá může být i cena jednotlivých soupeřů – vězte, že iPhone 3G pořídíte vlastně nejlevněji – za zhruba 12 000 korun za 8 GB verzi. Druhé v pořadí je HTC s již méně příjemnou cenovkou asi 15 500 korun a nejvíce zaplatíte za N96 – 17 270 korun. A to už je opravdu až šíleně hodně.

Nezapomeňte však na to, že tři vybraní soupeři nejsou jedinými možnostmi. Stále je tu spousta konkurenčních přístrojů – Nokii třeba v našem srovnávacím testu rozdrtil Samsung i8510 Innov8 a velký dotykový displej nabídne třeba Omnia ze stejné stáje. Nokia se pomalu chystá na prodej „iPhone killera“ 5800 XpressMusic a i samotná N96 má ve vlastní stáji dost konkurence v podobě N95, N82 nebo N85.