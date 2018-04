Souboj levných dotykáčů s QWERTZ klávesnicí: Nokia, Samsung, LG, Alcatel

Během tohoto roku se do našich rukou dostala řada telefonů s hardwarovou QWERTZ klávesnicí, jejichž cena se točila kolem tří tisíc korun. Prvním byl Samsung B3410, který nabídl spíše konzervativní vzhled a v rámci našeho testu pořídil nejkvalitnější snímky. Samsung náš test vyhrál, ostatní konkurenti se za ním ale příliš nezaostali.

QWERTZ klávesnice QWERTZ a QWERTY klávesnice se od běžných numerických liší rozložením jednotlivých znaků. Uživatele je znají především z počítačů. Každé tlačítko na ní odpovídá jednomu písmenu, zatímco na numerické zastává klávesa zpravidla více funkcí.

Hravým společníkem je LG Town s bohatým uživatelským prostředím. Ačkoliv se toto prostředí řadí k tomu nejlepšímu, co můžete za tuto cenu sehnat, jeho rychlost je přinejlepším pouze průměrná.

Alcatel OT-880 oproti svým výše zmiňovaným kolegům sice stojí řádově o pár stokorun méně, ale cena je vykoupena nepříliš kvalitním provedením konstrukce a pouze třířádkovou QWERTZ klávesnicí.

Zajímavé je srovnání s Nokií C3, u níž za nejnižší cenu v testu dostanete prakticky nejlepší funkční výbavu zahrnující i wi-fi. Jiná je u ní však podoba QWERTZ klávesnice, která není natolik pohodlná jako u soupeřů. Dalším podstatným rozdílem je, že model C3 nedisponuje dotykovým displejem. Komu nevoní dotykové mobily, má v Nokii C3 velmi zajímavou alternativu.

Kapitoly srovnání:

Vzhled a konstrukce - tři různé variace



Nejlepší provedení konstrukce v našem testu má jasně Nokia C3. Její tělo pokrývají velice kvalitní plasty a zadní kryt baterie je dokonce hliníkový. Působí tak velmi dobrým dojmem. Těsně za ní je Samsung B3410, k němuž rovněž nemáme žádné výraznější výtky, a za dané peníze poskytne uživateli maximální kvalitu.

Nejnápaditějším zařízením je LG Town, na němž si dali designéři skutečně záležet a přidali spoustu zajímavých prvků. Nejhůř v našem testu dopadl Alcatel s modelem OT-880, u něhož máme velké pochybnosti o jeho zadním krytu, a rovněž působí hodně plastovým dojmem. Navíc se nepodařilo opticky zamaskovat jeho větší míry v pase.

Všechny telefony nabídnou 3,5mm jack a microUSB konektor. Zařízení z něho však nabijete pouze u modelů LG Town a Alcatel OT-880. Zbytek používá k tomuto účelu stále proprietární konektory. V počtu bočních tlačítek jasně vede Samsung a naopak prakticky holé boky má Nokia C3.

Fotografie displeje Nokie C3

Co do fyzických rozměrů, nemají si konkurenti co závidět a kromě Nokie C3 všichni v pase znatelně nabrali. Rovněž u všech se připravte na hmotnost přes 100 gramů. Zařízení se liší pouze tím, jak se konstruktérům podařilo s těmito nepříznivými parametry opticky vypořádat. Nejlépe tyto nedostatky skryli konstruktéři či designéři LG Town díky perfektně oblému a zakulacenému tvaru.

Klávesnice a uživatelské prostředí - rychlost rozhoduje



Prakticky nejdůležitějším parametrem v našem testu je kvalita QWERTZ klávesnice, kde nejlépe dopadla u dvojice Samsung B3410 a LG Town. První jmenovaný mobil má však příliš měkká tlačítka a naopak jeho konkurent klávesyi tužší. V obou případech si na to ale po chvíli zvyknete a odhadnete ideální sílu stisku. LG Town však plýtvá místem v podobě nejrůznějších zkratek, které lze buď jednodušeji vyvolat pomocí dotykového displeje, nebo jsou skoro zbytečné. Vítězství v této kategorii si tudíž odnáší model B3410 od Samsungu.

Hodí se rovněž zmínit, s čím nastupovaly do souboje zbývající dva telefony. Nokia C3 bohužel nemůže i přes své širší tělo konkurovat vysouvací QWERTZ klávesnici, kde je psaní o poznání příjemnější. Díky tlačítkům tvarovaným do špičky nejsou problémem překlepy a o tolik hůř za konkurencí neskončila. Velmi dobře se umístil Alcatel, který však nabídne pouze třířádkovou klávesnici. Na druhé straně mají jeho tlačítka v porovnání s konkurencí dosti vysoký zdvih. Tyto klávesy se ale i dost naklánějí do stran a psaní není moc pohodlné.

Fotografie displeje Samsungu B3410

V případě uživatelských prostředí je souboj při pohledu pouze na papírové parametry hodně vyrovnaný. Všechny telefony si poradí s widgety a nabídnou širokou paletu možností, jak prostředí přizpůsobit obrazu uživatele. Nokia C3 s klasickou podobou menu a nedotykovým displejem se nemůže s jedinou pohotovostní obrazovkou a možností widgetů rovnat konkurentům, ale to je prostě daň za zvolenou koncepci.

LG Town ačkoliv nabídne nejatraktivnější prostředí, naopak ztrácí důležité body v rychlosti načítání některých aplikací. Do finále se tak probojoval Samsung B3410, který je obdobně rychlý jako model OT-880, ale díky propracovanějšími prostředí TouchWiz jasně přehraje zatím příliš nevyšperkované prostředí Alcatelu.

Fotografie displeje Alcatelu OT-880

Displej a výdrž baterie - Nokia mimo hru



Přestože by v této kategorii mohlo automaticky vyhrát LG díky největší úhlopříčce displeje v testu, rozhodnutí není jednoznačné. Oproti Samsungu není jeho displej tak citlivý na dotyk, s čímž trochu souvisí relativní pomalost uživatelského rozhraní a nutnost některé akce opakovat. Samsungu tímto neduhem trpí v daleko menší míře a v této kategorii strhl vítězství na svou stranu. Obě zařízení si nemají co závidět ani v porovnání sytosti barevného podání, u žádného není zdaleka perfektní.

Alcatel, ačkoliv disponuje srovnatelnými technickými parametry, dosahuje maximálně průměrných výsledků. Mimo hru se automaticky dostává Nokia C3, která nemá dotykový displej. Čtveřice přístrojů si dobře neporadila ani s čitelností na přímém slunečním světle. Ve výdrži baterie je jasným vítězem Samsung B3410, který dosáhl až na hranici pěti dnů. Jeho konkurenti byli vždy zhruba o den či dva pozadu.

Funkce - vyrovnaná hra



Základní funkce, jako je telefonní seznam, organizace času nebo psaní zpráv, jsou u všech telefonů hodně vyrovnané. Alcatel trochu ztrácí tím, že místo tradičního slovníku T9 dal přednost metodě zadávání Zi. Podobné jsou u zařízení datové funkce a bohužel žádný z nich nenabídne sítě třetí generace. Nokia je však o koňskou délku před svými soupeři díky podpoře wi-fi, což je prozatím v tomto segmentu trhu úkaz nevídaný.

Fotografie displeje LG Town

Téměř stejně jsou na tom testované telefony u doinstalovaných aplikací s funkční výbavou. Liší se pro někoho v takových drobnostech, jako je kupříkladu čtečka e-knih na Alcatelu nebo pouze jediný opakovaný budík u modelu C3. Nokia získává body navíc za lepší integraci sociálních sítí. Na stejné úrovni jsou možnosti MP3 přehrávačů a FM rádií a pokud netrváte na různých efektech nebo změnách pozadí, všechny telefony nabídnou podobné služby. Marně byste u takto levných telefonů čekali kupříkladu aplikace pro úpravu dokumentů Office nebo propracovanější organizační funkce.

V kategorii fotoaparátů je jasným vítězem Samsung, jehož výsledné snímky byly v porovnání s ostatními velmi ostré a nebyl na nich patrný výraznější šum. Těmito nedostatky naopak trpí všichni ostatní a vůbec si nehrají na počet megapixelů. Ačkoliv konkurenti nabízejí rozlišení až 2 Mpix, pořízené snímky patří do hodně podprůměrné kategorie. Pokud bychom se podívali na obsah základního balení, o malý kousek strhala vítězství Nokia C3, u níž můžete hned od začátku počítat s paměťovou kartou o kapacitě 2 GB.

Níže jsou fotografie pořízené přístroji v tomto pořadí: LG Town, Alcatel OT-880, Nokia C3 a Samsung B3410.

Závěr - těsný souboj

Málokdo čekal natolik vyrovnaný souboj, jaký se v našem testu strhl. Tedy minimálně pokud vezmeme v potaz zástupce LG a Samsungu. Alcatel OT-880 doplatil na zpracování a použité materiály. Jinak ale ani on za konkurenty výrazně nezaostal. Nokia C3 láká na integrovaný wi-fi modul a spolu s nejnižší cenou v testu je to její největší konkurenční výhoda, kvůli které doporučujeme sáhnout právě po tomto zařízení. S ohledem na zadání byla Nokia od počátku v nevýhodě. Ale svým určením láká stejné zákazníky jako konkurenti a někomu může její koncepce vyhovovat.

O vítězství si to rozdal konzervativnější Samsung s hravějším LG Town. Zde byl souboj po celou dobu velmi vyrovnaný, ale Samsung získal potřebné body v rozhodujících kategoriích jako je QWERTZ klávesnice, výdrž baterie, dobrá citlivost displeje a kvalita snímků z fotoaparátu. LG naopak bodovalo v bohatším uživatelském prostředí a líbil se nám víc i design tohoto přístroje.

Přestože je model B3410 nejstarším zástupcem v našem testu, předstihl mladší konkurenty. Samsung si na něm dal opravdu záležet, a pokud toužíte po dotykovém displeji a HW klávesnici za rozumnou cenu, s modelem B3410 rozhodně neuděláte chybu.