Souboj dvou generací low-endů: Nokia proti Benq-Siemensu

V dnešní recenzi jsme proti sobě postavili dva dva telefony se stejnou cenou, kteří chtějí lapit stejné zákazníky. Každý z nich na to však jde trochu jinak. Nokia vzpomínkami na léta dávno minulá, BenQ-Siemens pak ekonomickou variací na současné mobily.

Nokia 1112 vychází funkčně i vzhledově z bezmála již rok staré verze 1110. Od ní se odlišuje pouze použitým displejem, který je opět monochromatický, ale již nikoliv inverzní. Ve své podstatě však Nokia odkazuje na mnohem starší příbuzné. Nezasvěcený by na první pohled mohl snadno podlehnout pocitu, že drží v ruce tři čtyři roky starý mobil.

Naopak Benq-Siemens A38 přichází jako úplně nový telefon, aby zaplnil prázdné místo v nejlevnější řadě výrobce. Je to první low-end značky, který nevychází z předchozích modelů Siemensu. Jeho původ totiž musíme hledat ve vývojových dílnách tchajwanského Benqu.



Dva dnešní soupeři v katalogu mobilů: Nokia 1112 a BenQ-Siemens A38

Vzhled – švihák vítězí

Benq-Siemens, dodávaný v tmavě-šedé variantě s černou barvou po stranách a na klávesnici, vypadá daleko elegantněji než konkurenční Nokia. Dopomáhá mu k tomu zvednutá horní část okolo displeje, který je navíc lemován velice lesklou částí. Ta se dá s trochou fantasie a vypnutým displejem použít jako zrcátko. Netřeba dodávat že se velmi snadno zašpiní - je to dobrý magnet pro otisky majitelových prstů.

Naopak Nokia na první pohled ničím pozornost nevzbudí. Je sice k dostání ve třech barevných provedeních (červená, světle a tmavě modrá) a dostupné jsou i výměnné kryty, ale změna se dotkne pouze tenkého lemu telefonu a krytu baterie. Moc pěkně ani nevypadá sladění šedivé barvy pokrývající čelní stranu přístroje včetně klávesnice a bílé barvy po stranách.

Oba soupeři si nemají po stránce rozměrů v podstatě co závidět. S mírami 104 × 44 × 17 mm (104 × 46 × 19 mm u A38) a hmotností 80 gramů se Nokia řadí mezi velmi malé telefony. BenQ-Siemens má sice hmotnost o pět gramů větší, ale při běžném používání si rozdílu ani nevšimnete. Celá Nokia je perfektně zaoblena a marně byste hledali jakékoli výstupky. Bohužel oba přístroje se nevyvarovaly vrzání zadních krytů, ale u této cenové kategorie se dá tento nedostatek přehlédnout.

Klávesnice a ovládání – propastný rozdíl

Jako už několikrát předtím, tak i tentokrát Nokia vsadila na klávesnici vylisovanou z jediného kusu pryže. Tlačítka jsou dostatečně velká a psaní nečiní žádné problémy. Naopak podsvícení je nerovnoměrné a spíše než na použitelnost sázeli vývojáři na jednoduchost provedení. Vše totiž závisí na nepříliš dobré propustnosti světla u použitého materiálu.

Čtyřsměrnému ovládacímu tlačítku vzorně asistují dvě kontextové klávesy, které zastávají veškeré potvrzovací funkce. Zelené sluchátko využijete pouze při uskutečňování hovorů a červené k návratu na pohotovostní obrazovku. Menu telefonu horizontálně roluje. To je dnes již poměrně nezvyklé řešení a pro lepší přehlednost bychom dali přednost spíš vertikální podobě menu. Místo obřích obrázků by přehlednosti jistě prospělo zobrazení předchozí a následující položky menu. Kdo si ale posledních několik let nový mobil nekupoval a doposud používal některou starší Nokii, bude u novinky v jejím menu jako doma.

Konkurence se s kvalitou klávesnice příliš nevytáhla. Tlačítka jsou uspořádána po spojených trojicích do čtyř řad a dosti hlasité cvaknutí při stisku by šlo možná prominout. Co ale už nelze neodpustit, je přílišná tuhost a i následná nejistota, jestli jste danou klávesu skutečně úspěšně stiskli. Modré podsvícení je na rozdíl od Nokie jasné a zaměřené přesně na potřebné popisky tlačítek.

K ovládacím prvkům přibylo BenQ-Siemensu oproti Nokii 1112 pouze střední potvrzovací tlačítko. Procházení nabídkami v menu by tedy mohlo být rychlejší za podmínky, kdyby telefon nevykazoval dlouhé prodlevy. Obvykle se jedná o krátký okamžik, ale za tu dobu byste mohli být o tři kroky dále. Navíc i pohyb v menu po stránce logičnosti některých nabídek by šel značně zlepšit. Někdy se pod některou z kontextových kláves ukrývá pouze jedna možná volba, a i přesto se otevře menší okénko, kde je nutné ji znovu potvrdit.

Rozdílně si oba přístroje poradily i s možností personalizace menu a klávesových zkratek. U Nokie vše zaopatřuje nabídka „Jdi na“ nacházející se pod pravou kontextu klávesou, kam si můžete dle libosti vybrat nejpoužívanější funkce telefonu. To samé nabízí A38 pod čísly 2 až 9 včetně rychlého vytáčení kontaktů, které u 1112 samozřejmě také nechybí.

Displej – těžká volba

Nastává jedno z nejzásadnějších dilemat při výběru z těchto přístrojů. Zvolit raději větší černobílý displej nebo dát přednost skoro o řádek menšímu pasivnímu barevnému displeji s 65 000 barvami? A38 ve většině případů horko těžko poskytuje alespoň čtyři řádky textu. Světlé výjimky se sice najdou, ale použitý font je o hodně menší a hůře čitelný než na Nokii. Monochromatický displej Nokie je výborně čitelný za všech okolností. Displej BenQ-Siemensu na tom ale není překvapivě výrazně hůř.

Z barevného displeje plynou trochu jiné výhody. Na pozadí můžete mít obrázek ze standardní nabídky nebo si nějaký nahrát do skromné paměti o velikosti 256 KB. Kromě toho nabízí BenQ-Siemens krátké poznámky, které se zobrazí na pohotovostní obrazovce. Podobně je na tom i Nokia, jenž ukazuje i právě zvolený profil. U něj jde na rozdíl od konkurence nastavit i časovou platnost.

Oněch 65 000 barev navíc u A38 se sebou přináší daleko nižší výdrž baterie. Telefon se odporoučí do věčných lovišť po zhruba čtyřech dnech. Tedy v době, kdy se konkurence dostala teprve lehce pod poloviční hodnotu ukazatele.

Telefonování – jako přes kopírák

Možnosti telefonního seznamu jsou v některých ohledech rozdílné, ale v celkovém součtu nabídnou oba přístroje to samé. Například do BenQ-Siemensu se vejde 300 jednopoložkových záznamů, čímž překonává Nokii o rovnou stovku. Téměř nastejno dopadla i možnost filtrování volání, kde u BenQ-Siemensu můžete řadit kontakty do pěti skupin a u 1112 postupným přidáváním do jediného seznamu.

Podle obdobného schématu přiřazujete melodie k celé skupině (BenQ-Siemens) nebo jednotlivým kontaktům. Přidávat jednoduché obrázky ke jménům umí pouze Nokia. Ta ale podléhá v kvalitě vyzvánění, které je u A38 daleko hlasitější díky reproduktoru na zadní straně přístroje. Nokia vrací úder s poblikáváním displeje do rytmu zvolené melodie. Spolu s čistě bílým podsvícením jde o zajímavou podívanou.

Zprávy – nevyrovnaný BenQ-Siemens

I kdybychom zapomněli na horší provedení u klávesnice u A38, stále nám zbude spousta důvodů, proč raději psát SMS s Nokií. Začněme u kvalitnějšího slovníku T9, který sice píše s diakritikou, ale před odesláním zprávy háčky a čárky odstraní. Musíte předtím zabrousit do nastavení zpráv a zvolit základní znakovou sadu. Nechybí ani možnost přidávat nová slova a zaslat zprávy více příjemcům. Jedním z dalších kladů je i odpočítávání znaků a ne pouze počet zpráv, na něž bude text rozdělen jako je tomu u A38. Nokia si ještě může dovolit zvětšit font písma - psaní pak probíhá pouze na dvou řádcích.

Jak je tomu s diakritikou u slovníku iTap, kterým disponuje BenQ-Siemens A38, se nám bohužel - kvůli nelokalizovanému prostředí telefonu - nepodařilo zjistit. Jediným výraznějším plusem tudíž pro něj zůstává až 300 uložených zpráv oproti 60 u Nokie. Celé si to rázem pokazí velice výrazným zadýcháváním při zadávání textu, kdy už u první části zprávy můžete být při rychlejším psaní o několik znaků napřed.

Kalendář a ostatní funkce – opět žádné překvapení

Ani v této kategorii BenQ-Siemens neuštědří Nokii zdrcující porážku. Hezký rozjezd v podobě kalendáře oproti pouhým upomínkám u 1112 by tu byl, ale tím veškerá snaha končí. A38 ještě drží krok s opakovaným budíkem či kalkulačkou se správnou prioritou operací, ale od té doby to s ním jde s kopce. Světovým časem už těžko přemůže stopky, odpočítávání času, skladatele melodií či převody „všeho na všechno“. To vše totiž Nokia nabízí.

Záchrana přichází až s hrami, mezi kterými najdete varianty na známý Arcanoid s neposlušným míčkem v hlavní roli a logický Sokoban, v němž na vlastní kůži okusíte těžkou práci skladníka. Ve hře Mini Mouse se snažíte v co nejrychlejším sledu mačkat klávesy 1 až 9 a kladivem se trefovat do myší vylézajících z děr na trávníku.

Nebyla by to snad Nokia, kdyby opět nepřišla s oblíbeným hadem. K němu se přidává nepříliš záživná dvojka v podobě her s kostkami a Carrom, což je mix mezi kulečníkem a cvrnkáním malých koleček po hrací ploše. Zbytečně byste u obou telefonů čekali podporu Javy či datových přenosů, ať už by se mělo jednat pouze o WAP.

Nokia 1112 - Proč jí koupit? dobře čitelný displej

pohodlná klávesnice

"staré" menu

rozměry a hmotnost Proč jí nekoupit? horizontální menu

chybějící kalendář

malá paměť na SMS

černobílý displej Kdy? V prodeji Za kolik? 1 690 Kč včetně DPH

Nokia stále s výčtem funkcí nekončí a na vrch přidává mluvící hodiny, které se hodí pro osoby se slabším zrakem a ušetří jim zbytečné vyndávání brýlí, když potřebují pouze zjistit aktuální čas. Pro starší jedince vymyslel finský výrobce „Demo“, jež provede telefonem krok za krokem a představí několik nejdůležitějších funkcí. Otázkou zůstává, jestli se právě tito uživatelé dokáží prokousat ostatními nabídkami v menu, než se dostanou k této pomoci.

Verdikt aneb sláva poraženým

Duel dvou levných mobilů nejnižší třídy přinesl velmi vyrovnaný souboj. Oba telefony si jistě své zákazníky najdou. Nokia je osloví svou archaičností, která ale přináší jednoduché ovládání a především pohodlné psaní SMS. BenQ-Siemens kontruje barevným displejem, kalendářem a větší pamětí na SMS. Je to mnohem aktuálnější přístroj, hlavní menu má dokonce matici ikon.

BenQ-Siemens A38 - Proč ho koupit? barevný displej

elegantní design

ikonové menu

rozměry a hmotnost Proč ho nekoupit? malý displej

editor SMS

drobné chyby v menu Kdy? Srpen 2006 Za kolik? 1 690 Kč včetně DPH

Z výše uvedeného plyne, že komu bude vyhovovat Nokia, asi po konkurentovi nesáhne a totéž bude platit i obráceně. Nokii můžeme doporučit nenáročným uživatelům, kteří se většiny aktuálních mobilů na trhu bojí pro jejich "složitost". V Nokii 1112 získají spolehlivého partnera, který jim nabídne vše podstatné a na displeji si navíc vše snadno přečtou. Co na tom, že vše bude jen černobílé. Naopak, je to v tomto případě výhoda.

BenQ-Siemens A38 naopak můžeme doporučit všem, kteří se současných mobilů nebojí, ale z nejrůznějších důvodů za mobil nechtějí mnoho utrácet. Ač novinka BenQ-Siemensu již nepochází z populární áčkové řady Siemensu, je jejich důstojným pokračovatelem. Menu pocházející z dílen Benqu má sice pár much, nikoliv však zásadních.

Z našeho pohledu v souboji velmi těsně zvítězila Nokia a to pro svou originalitu. Jiný takto archaický mobil totiž na trhu hned tak nenajdete. Naopak BenQ-Siemens bude muset čelit silné konkurenci a to i z vlastní stáje.