Souboj Asistentů

Potřebujete telefonovat známému a neznáte telefonní číslo? Odeslat fax nebo e-mail a nemáte patřičné prostředky? Není snazší cesty než se spojit s Asistentem. Také ale není dražší cesty. Je přinejmenším žádoucí (ne-li samozřejmé), že takto účtovaná služba bude spolehlivá. Proto jsme se rozhodli naše dva asistenty otestovat a seznámit vás s nimi o trochu blíže.

Služebně mladší Paegas přišel s Asistentem o mnoho dříve než EuroTel a získal tak jistý náskok. Jeho služby jsou tedy kvalitnější a zahrnují více funkcí, které EuroTel prozatím jen plánuje. Nicméně u obou se dočkáme základních služeb jako je vyhledávání telefonních čísel, spojení s účastníkem nebo odeslání faxu a e-mailu.

PAEGAS ASISTENT

Začneme tedy s Paegas Asistentem, který se již mezi uživateli zabydlel a v nedávné době rozšířil portfolio svých služeb. Paegas oproti EuroTelu umožňuje přístup k Asistentovi nejen svým vlastním zákazníkům, ale i účastníkům jiných vnitrostátních sítí. Pokud tedy užíváte tarif Paegasu nebo Twist, stačí vytočit 333 a pokud jste vlastníkem jiné karty nebo telefonujete z pevné linky, dovoláte se na 0603 123 333. Ze zahraničí volíte stejné číslo v mezinárodním formátu (+420 603 123 333).

Vyhledávání telefonních čísel

Vyhledávání telefonních čísel probíhá v rámci pevných tarifů Paegas a sítě Českého Telecomu. Stačí nadiktovat název firmy, jméno účastníka, alespoň přibližnou adresu (mnohdy stačí jen město) a během krátké chvilky vám operátor nabídne, zda chcete telefonní číslo jen nadiktovat, poslat SMS zprávu nebo rovnou spojit. Pokud se chcete spojit s telefonním číslem, které znáte, operátor vás přepojí.

Zaslání faxu a e-mailu

Prostřednictvím Paegas Asistenta můžete zaslat i fax, nebo e-mail, k čemuž stačí nadiktovat cílovou adresu nebo faxové číslo a text. Všechny tyto služby můžete využívat s jakýmkoliv telefonem, který máte po ruce a asistenti vás obslouží rychle a spolehlivě.

Něco navíc

Na rozdíl od EuroTel Asistenta nabízí Paegasí pomocník konferenční hovory, objednání hovoru a tlumočnický servis. Tady jsou poněkud v nevýhodě majitelé EuroTelích karet, protože jakmile operátor spatří na displeji telefonu číslo s předvolbou EuroTelu, nesmí vám poskytnout objednání hovoru nebo konferenční hovor. Pokud si ovšem seženete mobil s kartou od Paegasu, tyto problémy jsou tytam a do konference si můžete zapojit i EuroTel. S konfrencí souvisí i možnost objednání hovoru, kterým se vlastně pojistíte proti vlastní zapomětlivosti. Nadiktujete čas, který vám vyhovuje, telefonní čísla, která chcete do konference zapojit a v určený den a hodinu vás Asistent sám zavolá a postupně propojí hovory.

Další služba, o kterou jsou ochuzeni u Paegas Asistenta majitelé EuroTelích karet, je Tlumočnický servis. Pokud účastník, se kterým hovoříte mluví anglicky nebo německy, je tlumočník k dispozici během několika minut. Pokud potřebujete překladatele italštiny, francozštiny, polštiny, ruštiny nebo španělštiny, bude vám poskytnut do dvou hodin. Poskytování překladatelských služeb je časově omezeno, a to od 8:00 hodin do 20:00 hodin. Každá minuta strávená s tlumočníkem vás stojí 51,50 Kč navíc.

Ceník

Za spojení s Asistentem účtuje Radiomobil uživatelům pevných tarifů 10,30 Kč a stejnou částku za každou minutu spojení a v případě spojení s požadovaným telefonním číslem je dále účtováno dle tarifu zákazníka. Pro Twist je spojení s operátorem za 10,40 Kč a každá další minuta je účtována částkou 14,80, a to i v případě, že jste s kýženým telefonním číslem spojeni. Pokud voláte ze zahraničí, připlácíte ke spojení s operátorem ještě příchozí roaming. Konferenční hovor vás přijde vcelku draho, protože platíte komunikaci s Asistentem a veškeré k vám připojené hovory.

EUROTEL ASISTENT

EuroTel zavedl Asistenta teprve nedávno, ale rozhodně se nedá říci, že by tím byly sníženy jeho kvality. Bohužel u něj nenajdeme možnost telefonování z jiných sítí, než právě EuroTelu. Takže majitelé Go karet a paušálních karet se dovolají na operátora volbou 1188, popřípadě +4201188, pokud se nacházíte se svým mobilem v zahraničí.

Vyhledávání telefonních čísel

Stejně jako Paegas i EuroTel jako hlavní nabídku svého Asistenta poskytuje vyhledávání telefonních čísel a následné spojení. Poskytování telefonních čísel probíhá v rámci tarifů EuroTel a stanic pevné sítě. Po bleskurychlém vyhledání vám operátor opět nabídne zaslání čísla SMS zprávou nebo spojení s vyhledaným účastníkem. Pokud ovšem znáte telefonní číslo a chcete spojit, nemáte možnost. U Paegas Asistenta tato možnost existuje a přestože se jedná o zbytečnost (proč bychom draze telefonovali přes Asistenta, když požadované číslo známe), je zarážející absence takové maličkosti.

Zaslání faxu a e-mailu

EuroTel stejně jako Paegas poskytuje možnost zaslání faxu nebo e-mailu prostřednictvím EuroTel Asistenta a rychlost jednání operátorů v tomto případě je stejně obdivuhodná a rychlá jako u Asistenta Paegasu.

Ceník

Poněkud rozdílnější jsou sazby za minuty hovorů. Při užívání pevného měsíčního paušálu je za spojení s Asistentem účtován poplatek 9,50 Kč stejně jako další minuty strávené s Asistentem. Spojený hovor je rovněž účtován 9,50 Kč. Pokud jste majiteli Go karet, zaplatíte 9 Kč za spojení s operátorem a 15,50 Kč za každou provolanou minutu, stejná suma se týká spojeného hovoru. A konečně při komunikaci s operátorem, pokud se nacházíte v zahraničí, platíte příchozí roaming stejně jako u Paegasu.

U obou operátorů se na volání s Asistentem nevztahují volné minuty a příchozí SMS obsahující vyhledané telefonní číslo je zdarma, stejně jako odeslání faxu nebo e-mailu prostřednictvím operátora. Čekání v případné frontě je taktéž zdarma.

Jak vidno, Asistentů lze využívat pouze ve vyjímečných případech, ale servis je to jedinečný a vcelku rychlý a jeho přednosti oceníte zejména v situacích, kdy jste v časovém stresu. Nicméně poplatky za volání jsou opravdu vysoké a při kontaktování těchto linek se vám málokdy stane, že uvíznete ve frontě.

V souboji našich Asistentů zvítězil Paegas. Sazby obou operátorů jsou vcelku vyrovnané a kombinace velké škály služeb a možnosti spojení s Paegas Asistentem odkudkoliv staví službu Paegasu do převahy. Nicméně chvála patří EuroTelu, který v krátkém časovém úseku dokázal svou službu dovést k spolehlivosti, která je srovnatelná právě s Paegas Asistentem.