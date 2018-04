Sony na letošek plánuje smartphone se systémem Windows Phone

Už dříve na internet unikly snímky prototypů smartphonů Sony, respektive Sony Ericsson, které používaly systém Windows Phone (více zde). Nyní je Sony podle informací serveru The Information blízko tomu, aby smartphone se systémem od Microsoftu opravdu uvedlo na trh.

Měli bychom se ho dočkat už v polovině letošního roku. Podle dostupných informací budou nové smartphony patřit do řady Sony Vaio, která je dosud vyhrazena notebookům a tabletům se systémem Windows.

Sony však zatím finální rozhodnutí ohledně výroby Windows Phone smartphonů neučinilo. Čeká, co Microsoft nabídne. Záležet bude na výši licenčních poplatků nebo nabídce předinstalovaných aplikací. Sony si chce logicky vydobýt co nejlepší podmínky.

Microsoft by měl být Sony nakloněn. Podle posledních informací se totiž vehementně snaží udat svůj mobilní systém u co nejvíce výrobců. Samsungu údajně nabídl miliardu dolarů, aby smartphony s Windows Phone začal opět vyrábět (více zde).

Microsoft rovněž zvažuje zrušení licenčních poplatků za svůj systém, což by stále málo populární platformu více rozšířilo (více zde). Microsoft prý také po některých výrobcích požaduje produkci smartphonů se dvěma systémy současně.

Microsoft tak už údajně kontaktoval například HTC, aby do svých smartphonů s Androidem přidal i systém Windows Phone. Uživatel by si tak při zapnutí vybral, který systém chce právě používat (více zde).

Microsoft, který zanedlouho oficiálně převezme Nokii, tedy nechce zůstat jediným producentem smartphonů se systémem Windows Phone. Zatím je dominantním výrobcem WP smartphonů právě Nokia. Patří jí 90 procent trhu se smartphony se systémem od Microsoftu.

Podle The Information je dalším výrobcem, na kterého se Microsoft obrátil, čínské ZTE. To by mělo produkovat levné smartphony s Windows Phone nejen pro obří čínský trh, ale také pro Evropu a USA.