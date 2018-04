Sony zvažuje vlastní operační systém. Hrozí androidu útěk výrobců?

Firma Sony údajně zvažuje možnost použít operační systém vytvořený pro herní konzoli PlayStation Vita také v chytrých telefonech a tabletech. Zatím ale není v této oblasti jasno. Nicméně po nedávném převzetí společné části podniku na výrobu mobilních telefonů od Ericssonu se dají určité změny ve strategii Sony očekávat.

Vita OS do smartphonů a tabletů

Nastávající generální ředitel Sony Kazuro Hirai v rozhovoru pro japonský magazín AV Watch prý naznačil možnost využití Vita OS i v jiných zařízeních. Viceprezident Sony Yoshio Matsumoto navíc na adresu operačního systému konzole řekl: "Pokud se ptáte, zda jsme systém udělali tak, že je rozšiřitelný, aby bylo možné jej použít ve smartphonech a tabletech – odpověď zní: je to možné."

Vita OS by tak krom výkonné kapesní konzole mohl pohánět i další zařízení. Zda se tak stane, není jisté. Vlastní operační systém by měl pro Sony řadu výhod, ale zároveň by se také zpočátku potýkala se nedostatkem aplikací. Těch je pro Android, který momentálně Sony v mobilech využívá, přes půl milionu.

Zadní vrátka

Varianta vlastního operačního systému může být jak součástí nové strategie Sony po převzetí dosavadního Sony Ericssonu, tak určitými zadními vrátky. Současná patentově-výbušná situace okolo Androidu totiž možná donutila manažery Sony hledat alternativy.

Navíc Sony už jednu zkušenost se závislostí na cizím OS má. V dobách Palm OS to byla v jednu chvíli Sony, kdo tlačil vývoj celého systému kupředu, Palm ale často nebyl schopen plnit požadavky japonských inženýrů. To nejprve vedlo k tomu, že si Sony řadu komponent systému dodělávala po svém a nakonec nevyhovující platformu a s ní i svět kapesních počítačů zcela.

Není to jenom Sony

Mimochodem, Sony je jedním z posledních velkých výrobců androidích mobilů, který není do vleklých soudních sporů vtažen. A také jako jeden z mála neplatí licenční poplatky Microsoftu. O to bedlivěji ale firma situaci sleduje.

Podobné bezpečné varianty a zadní vrátka ale nehledá jenom Sony. Řada firem, které dříve vsadili vlastně jen a jen na android, nyní hledá alternativy pro případ, že by Apple nakonec celou platformu dokázal výrazně přitlačit ke zdi.

Třeba Samsung, který vždy koketoval snad se všemi mobilními platformami, opět zvýšil aktivitu na poli operačního systému Bada – ten se má spojit s projektem Tizen od Intelu. Což je zase mimo jiné nástupce systému MeeGo, kterému dala vale Nokia. Mimochodem, i samotná Nokia hraje v hledání zadních vrátek výraznou roli.

Řada výrobců totiž možná počítala s tím, že si jako jistou alternativu pro případ náhlých problémů androidu zvolí Windows Phone od Microsoftu. Na tento systém ale vsadila Nokia vše a ostatní výrobci zjistili, že mají na poli Windows Phone jen málo šancí, jak se od konkurence odlišit. Proto i Samsung více myslí na vlastní zadní vrátka v podobě Bada – Tizen.

Licence BlackBerry nebo webOS

Krom Samsungu zvažuje jisté možnosti i HTC. Firma bývá často spojována s možností koupě kanadské společnosti RIM, výrobce smartphonů BlackBerry. Nový BlackBerry OS 10, který RIM připravuje, by navíc nemusel být operačním systémem exkluzivně jenom pro zařízení této značky. Firma v nedávné době naznačila, že je ochotna své výtvory za určitých podmínek licencovat.

HTC také bývalo spojováno se zájmem o operační systém webOS – původně od Palmu, nyní dřímajícího u HP a čekajícího na spuštění open-source fáze. Samotný webOS by mohl jako zadní vrátka posloužit i některému dalšímu významnému výrobci mobilů, třeba korejskému LG, které zatím v dohadech o hledání alternativ za android příliš nefiguruje. I samotné LG přitom v minulosti koketovalo třeba s MeeGo.

Čína chce také svoje

Na zadní vrátka myslí i čínští výrobci. Z našeho pohledu jsou důležití především Huawei a ZTE. ZTE se před časem zapojilo do patentové aliance proti Apple. Navíc v Číně vzniká několik mobilních operačních systémů, které by měly být protiváhou současným gigantům.

Svůj systém chce například vyhledávač Baidu, podobně je na tom společnost Alibaba, nabízející internetovou reklamu. Domácí výrobci by mohli tyto systémy rychle přijmout. U Huawei by tomu tak vůbec být nemuselo, čas od času se vynoří spekulace, že firma pracuje na vlastním systému.

Android jako na trní

Google tak nemusí mít ze současné situace příliš radost. Jeho operační systém je zdaleka nejoblíbenější mobilní platformou současnosti a navíc růst popularity i prodejních čísel androidích smartphonů neklesají. Jenže tak to rozhodně nebude na věky, a to Google jistě ví. Horší je fakt, že by Google mohl příznivce svého systému ztratit úplně stejně rychle, jako si je získal.

Těmi příznivci máme teď na mysli jednotlivé výrobce. Řada z nich, zdá se, je zcela připravena na možnost rychle opustit potápějící se loď, pokud by se jí android stal. A to není vyloučeno. Nejdůležitější soudní spory, které mohou o osudu androidu rozhodnout, mají firmy teprve před sebou.

V táboře Google by pak vlastně mohla zůstat jenom Motorola, k jejíž koupi dostal internetový gigant povolení od úřadů. To je ale hodně katastrofický scénář.