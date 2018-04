Sony zlevňovala - HP zhltne RIM? - Tesco nakoupilo PDA - a další

Hewlett-Packard se chystá koupit RIM?

Páteční vydání The Globe and Mail přinesl informaci o prudkém nárůstu akcií společnosti Research in Motion, který souvisí s pověstmi na finančním trhu o akvizici firmou Hewlet-Packard. Mluvčí RIMu tyto pověsti nijak nekomentoval.

Sony zlevňovala

Firma Sony upravila ceny některých svých handheldů Clié. Nižší ceny se týkají levnější řady SJ, která se v přímé konfrontaci s hitem jara Zire71 již musela jednou zlevňovat. SJ 33 nyní Sony prodává za 219,99 (dříve 249,99, předtím 299,99 USD) a levnější variantu SJ22 (bez MP3) koupíte za 179,99 USD.

Společnost Tesco koupila 10.000 PocketPC handheldů!

Obchodní řetězec Tesco koupil 10.000 PockePC handheldů značky Intermec 700 Series Color.

Jedná se o průmyslové stroje s GSM/GPRS, Bluetooth, WiFi a čtečkou čárového kódu s procesory Intel 400 MHz. Podrobnější údaje zde.

Kdopak nám to volá?

IA Style nabízí za 14,95 USD novou aplikaci určenou majitelům PocketPC handheldů s telefonem. Příchozí hovor je indikován nejen klasicky, nýbrž svým kontaktům můžete přiřadit fotografii a budete tak hned vědět, kdo vám volá. Kromě fotky si můžete v programu nastavit i animovanou šablonu a váš příchozí hovor bude tudíž dokonalý...

Něco podobného bylo ostatně k vidění nedávno jako software v Treo600 (druhý obrázek).