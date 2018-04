Sony začala prodávat Clié SJ33

Návrat ke střední třídě

Sony se v modelu SJ33 vrátila ke střední třídě svých modelů, a to po několikaměsíčních inovacích svých high-endových NX/NZ řad. Model Clié SJ30 byl ostatně mezi uživateli a fanoušky poměrně oblíben, a firma tudíž měla jen poměrně úzký prostor pro případná vylepšení a inovace. I tohoto malého místa ale dokázala opět využít beze zbytku!

Design zase o třídu výš

Sony opět zapracovala na designu. Oblý model s elegantním kouřovým krytem je již opravdu hodně vzdálen prvním šedým Palm Pilotům s s šedými kryty.

Rozměry jsou příjemné pro kapsu i pro držení v ruce - 108x73x22 mm, váha 172 gramů není úplně manažerská, ale stále to jde.

Změn se dočkala tlačítka, která jsou nyní zapuštěná. První recenzenti si je velmi pochvalovali. LED dioda spuštění je umístěna netypicky mezi kurzory.

Technické parametry

Procesorem je sice stále Dragonball, ale ten nejrychlejší - Dragonball Super VZ 33, který by měl dát SJ33 velmi slušný výkon. Z 16 MB RAM je přístupných 15 MB a Clié má 4 MB ROM, běží na PalmOS 4.1.

Displej je TFT HiRes 320x320 pixelů s 65k barvami. I displej si první recenzenti pochvalují, a to je velmi důležité, protože u některých starších typů nepatřily displeje k nejvýstavnějším kouskům (řada T615).

800 mAh Li-Ion polymerové baterie jsou nabíjecí, Sony odhaduje jejich průměrnou výdrž na 17 dní, počkáme si na testy v BatteryTime. Výdrž baterií je právě v SJ 33 velmi důležitým faktorem, protože model má MP3 audiopřehrávač a důležitým parametrem je délka přehrané hudby. Ta by měla být asi 10 hodin s vypnutým displejem a čtyři hodiny se zapnutým displejem.

Sony SJ nedostanete s kolébkou, jen s USB kabelem. Je zde i klasický infraport a firemní JogDial. Samozřejmostí je i MS slot.

Obvyklá je i várka software :

Audio Player

CLIÉ™ Mail

CLIÉ™ Paint

CLIÉ™ Photo Stand

Memory Stick Autorun

Memory Stick Backup

Memory Stick Export (for PC)

Memory Stick Gate

Memory Stick Import

PictureGear™ 4.6 Lite (for PC)

PictureGear™ Pocket

Sonic Stage™ (for PC)

Sound Converter (for PC)

Sound Utility

World Alarm Clock

a k tomu plná verze Documents ToGo Standard Edition

Audioschopnosti

SJ33 je prvním PalmOS modelem střední třídy s MP3 přehrávačem. Audiopřehrávač je od firmy Sony, je to Audio Player 2.2.1 s funkcí Bass Booster a umí MP3 a Atrac z Memory Sticku. Hudbu můžete poslouchat i na pozadí (za běhu jiných aplikací). K SJ33 dostanete sluchátka s ovladačem hlasitosti.

Je rovněž důležité dodat, že Clié SJ33 má vylepšené zvukové možnosti jako řada T a vyšší, reproduktor je na zadní straně (můžete si přes něj přehrávat i MP3 skladby). Sony vám k Clié přiloží software na konverzi wav souborů na alarm.

Sony již přijímá předobjednávky na tento model, cena je 299,99 USD.