Sony začal prodávat v USA Clié SJ30

Údaje, které jsme zveřejnili u varianty pro trh v Japonsku jsou pro americký trh prakticky beze změny, Pouze namísto 8MB ROM je u tohoto modelu ROM "pouze" 4 MB

Takže ještě jednou

OS: PalmOS 4.1

CPU: Dragonball VZ 33 MHz

Paměť: 16 MB RAM, 4MB ROM

Displej: 320x320 pixelů, 65.536 barev, TFT

Velikost: 71,8x104x16,8mm, váha 139 gramů

Dodávané příslušenství: USB HotSync kabel, stylus, AC adaptér, CD ROM

Baterie: Li-Ion, průměrná životnost asi 12 dnů

Obdobně je to i s přiloženým software, který obsahuje většinu aplikací jako pro Japonsko, jen u her je nyní značka, že jsou to trial verze.

Cenu jsem odhadoval mezi 260 - 280 USD, výsledná cena je $299,99. S touto cenovou hladinou se SJ30 ocitá ve společnosti modelů Palm m130 a Treo90. Jejich základní odlišnosti si shrneme v tabulce:



SJ-30

Palm m130

Treo 90 Rozměry 104x71,8x16,8mm

139 gramů 122 x 78 x 22 mm

153 gramů 107x71x16,5 mm

113 gramů RAM 16 MB 8MB 16MB Rozšíření Memory Stick SD/MMC SD/MMC (ne SDIO) Klávesnice Displej 65.536 barev 4.096 barev 4.096 barev Rozlišení 320x320 160x160 160x160 Jog-Dial Baterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Procesor Dragonball VZ 33 Dragonball VZ 33 Dragonball VZ 33 Hot-Sync kabel kolébka kolébka Cena $299,99 $279 $299

První postřehy Eda Hardyho

Ed Hardy na PalmInfocenter měl SJ30 už v ruce. Displej se mu jeví identický s T665 - tedy jedním slovem výborný. Barvy reprodukuje věrně a nemá chybu s červenou barvou jako T615c. Nemá "stínovací" problémy jako jiné Clié série S. Jen bílá barva má trošku nádech do modra.

Rozměrově není SJ30 "supertenkým" modelem, ale je kratší než ostatní barevné handheldy. Výrobek je z plastu a vypadá dobře. SJ30 nemá rozšířený infraport a vylepšené zvukové možnosti jako modely řady T a NR.