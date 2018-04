Sony Z1 Plus (preview)

Jak již někteří fanouškové mobilních telefonů zaregistrovali, Sony se chystá zaútočit na naše peněženky vylepšeným modelem Z1 Plus. Co všechno nám přinese toto vylepšení? Bude tento Plus opravdovým zlepšením nepříliš brilantního modelu Z1, který se v ČR začal prodávat jako první v Evropě a zlí jazykové tvrdí, že češi zafungovali jako pokusní králíci ? Tady je alespoň částečná odpověď:

Plně grafický display - jistá mini-vylepšení se ani tak netýkají již tak dost kvalitního rozlišení, ale podsvětlení a nových ikon, které se na telefonu při stand-by zobrazují.

Jog Dial již asi mnoho změn také nezaznamená, protože ve světě GSM se i tak jedná o věc zcela ojedinělou, avšak ne nevýznamnou. Nyní za pomocí jog dialu nejenom posouváte kurzor a otvíráte telefonní seznam, nýbrž již také spustíte menu. To u předchozího modelu chybělo a bylo nutno použít klávesy MENU a tím i druhé ruky. Tentokrát vám jedna ruka postačí a s tou druhou si dělejte co uznáte za vhodné *. Třeba ji použijte k dřžení volantu ;-)

Portable headset aneb hezky česky Bondovka je konečně u této verze možná, ale není ve standardní výbavě. Princip je stejný jako u Nokie - mikrofon, sluchátko a jedno tlačítko ovládá Zap/Vyp.

Ke zvonění bylo dáno celkem 21 tónů plus jeden flexibilní (zvyšující se hlasitost). KONEČNĚ!

Váha snížena na 195gramů (o celých 25gramů dolů, což i tak je stále docela dost). Všechny moje košile to bohužel citelně poznamenalo, všechny kapsy mám vytahané a prošoupané.

Kalendář ! Hurááááá ! Zaznamenejte si datum narození svých přátel či důležité schůzky !

Li-Ion Baterie a spotřeba beze změn ! Škoda, ale i tak zde Sony Z1 má jen málo konkurentů. (80 stand-by a 10 hovoru). Baterie pro Z1 a Z1 plus jsou stejné.

Ikony - komu se stýská po M$ Woknech a rád by alespoň trochu komunikoval s obrázky, má u Z1 Plus o úsměv navíc. Speciální ikonky pro různé části menu usnadní orientaci všem, kdo neradi komunikují způsobem BLOKOV. ODCHOZ., VLAST. Č, NASTAV.TELEF. atp. A za pomocí již zmíněného jog-dialu máte funkce menu na dosah prstu.

Samozřejmostí i nadále zůstává nahrávání až 20sekund hovoru nebo poznámek ve stand-by, Data/Fax přes PCMCIA.

Co nám bude i nadále chybět? Bohužel, vibrovací baterie se nedočkáme. Ta je k dispozici jen pro model CMD X2000. PC link, jednoduchá instalační sada do auta a standardní nabíječka k dispozici rovněž není. Ale PCMCIA (za cca 12.000), kompletní instalační sada (za cca 4.000) a standardně dodávaná stolní nabíječka by měla všem zájemcům k pohodlí postačit, neboť tyto jsou kompatibilní s řadou Z1. A kdo se třásl na IR port bude zklamán (já jsem mezi nimi)

Kdy a za kolik bude model Z1 Plus v ČR k mání netuším. Zda bude možný softwarový upgrade CMD Z1 na Z1 Plus netuším rovněž, ale je to VELMI VELMI málo pravděpodobné.

Takže? Ačkoliv Z1 má opravdu o kolečko víc, bude mu k dokonalosti ještě několik koleček chybět ! Škoda.