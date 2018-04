Sony Xperia ZR přináší výbornou výbavu a fotografování pod vodou

Designem se novinka hlásí spíše ke starším modelům. Je velmi podobná Xperii T, přísně hranaté tvary vrcholného modelu Z tu nenajdeme a sklo na zádech nahradil měkčený plast. Výbava je velmi podobná dříve představené Xperii SP (představení v předchozím článku), takže na úplný vrchol portfolia novinka nemíří.

Dotykový panel s označením Reality má úhlopříčku 4,6 palce a HD rozlišení (720 × 1 280 bodů). Využívá technologii BRAVIA Engine 2 a použit je systém The OptiContrast, který snižuje odlesky od displeje, a informace tak mají být výborně čitelné i za jasného slunečního dne. Když je displej vypnutý, jeho plocha by měla být dokonale černá. Vylepšeny mají být také reakce dotykové vrstvy a detekce dotyku.

Vysoký výkon signalizuje čipová sada Qualcomm Snapdragon se čtyřjádrovým procesorem, grafickou jednotkou Adreno 320 a 2 GB operační paměti. Vnitřní datové úložiště má velikost 8 GB, ovšem nemalou část zabere operační systém Android verze 4.1, proto je integrován i slot na paměťové karty microSD.

Díky použití menšího displeje klesly v porovnání s Xperií Z výška a šířka (67,4 × 131 mm vs. 71 × 140 mm), ale tloušťka poskočila na 10,4 mm. Je to dáno vyšším stupněm odolnosti IP58. To znamená, že Xperia ZR bez potíží vydrží 30 minut v hloubce 1,5 metru. Telefon je odolný také proti vniknutí prachu.

Výrobce se navíc chlubí možností používat vestavěný 13MPix fotoaparát s kvalitním snímačem Exmor RS pod vodou. Stisk spouště totiž nezpůsobí vniknutí vody do přístroje, a tak nic nebrání focení a nahrávání Full HD videí třeba při potápění. Tlačítko spouště je navíc aktivní i při zamknutém telefonu, a tak se prodleva k zachycení momentu snižuje na naprosté minimum.

K telefonu bude k dispozici řada příslušenství. Tisková zpráva zmiňuje BT sadu SBH50 s vestavěným rádiem, nabíjecí stojan nebo chytré hodinky. Vyměnitelný akumulátor kapacity 2 300 mAh ve spolupráci s aplikací STAMINA a úsporným čipsetem je dostatečnou zárukou slušné výdrže na jedno nabití.

Sony Xperia ZR bude k dispozici ve čtyřech barevných provedeních (černá, bílá, růžová, světla zelená) již během druhého čtvrtletí. Cena zatím nebyla potvrzena, ale neměla by překročit 13 tisíc korun.