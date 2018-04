Sony rozšíří nabídku. V řadě Xperia Z6 bude pět modelů

Smartphony modelové řady Xperia Z5 se sotva začaly prodávat a už tu jsou spekulace o nástupnické řadě Xperia Z6. Na čínské sociální síti Weibo se objevily výsledky syntetických testů výkonnosti smartphonů Sony z připravované modelové řady.

Současná řada Xperia Z zahrnuje tři modely: Z5, Z5 Compact a Z5 Premium. Nadcházející řada by měla mít pět zástupců. Vedle zmenšené verze Compact bude v nabídce ještě menší model s označením Mini. Klasickou „zetšestku“ doplní ještě provedení Plus a Ultra.

Předpokládané parametry displejů řady Xperia Z6 Model Úhlopříčka displeje (v palcích) rozlišení displeje Z6 Mini 4" HD (1 280 x 720 pixelů) Z6 Compact

4,6"

Full HD (1 920 x 1 080 pixelů)

Z6

5,2"

QHD (2 560 x 1 440 pixelů)

Z6 Plus

5,8" QHD (2 560 x 1 440 pixelů)

Z6 Ultra 6,4" QHD (2 560 x 1 440 pixelů)



Zajímavé je, že displej s QHD rozlišením by měl dostat i nástupce současného provedení Z5 Preimum, který má 4K displej. Nástupcem modelu Premium bude model Plus. Smartphone s 4K displejem si tedy nejspíš Sony schovává pro jinou modelovou řadu. Displeje chystaných novinek by měly být citlivé na sílu dotyku.

Všechny mají používat výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 820. Jen nejmenší provedení Mini procesor Snapdragon 620.

Sony dříve představovalo smartphony v půlročním cyklu. Není vyloučeno, že se premiéry řady Xperia Z6 dočkáme už v únoru na veletrhu MWC. Možná některou z novinek Sony ukáže už na veletrhu CES, který se koná v lednu.