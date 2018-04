Jen neuvěřitelné rozlišení nestačí. Test Sony Xperia Z5 Premium

Sony uvedlo modely řady Z5 už na podzim na veletrhu IFA a „obyčejnější“ zástupce jsme testovali již v závěru loňského roku. Na test nejvybavenějšího kousku jsme si museli nějakou dobu počkat, paradoxně do doby, kdy už Sony letos na veletrhu MWC v Barceloně oznámilo, že řada Z končí a nástupcem budou modely X. Běžná Xperia Z5 tak už dnes má nástupce v podobě modelu Xperia X Performance. Ale starší Z5 Premium dosud zůstává tím nejvybavenějším modelem značky.

Nová Xperia X Performance totiž sice dostala nový silnější procesor Snapdragon 820, ale jinak v parametrech vede starší Z5 Premium. A to především co se displeje týče, ten je u Z5 zatím opravdovým unikátem i zhruba půl roku po uvedení. Rozlišení 4K totiž žádný jiný smartphone na našem trhu nenabídne. Z5 Premium jej kombinuje s úhlopříčkou 5,5 palce.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový displej

vysoký výkon

dobrý fotoaparát

luxusní zpracování

Proč nekoupit? magnet na otisky prstů

vysoká cena

nepraktická čtečka otisků Kdy? V prodeji Za kolik? 22 990 Kč

I přes unikátní displej to ovšem Z5 Premium nemá na trhu jednoduché. S cenou 23 tisíc korun patří k nejdražším smartphonům a musí soupeřit třeba se skvělým novým Samsungem Galaxy S7, celou řadou modelů LG, HTC, Huawei i kousky ambiciózních značek, jako jsou Xiaomi, Meizu a další. Sony má tu výhodu, že může vsadit na svou značku, ale jen ta a parádní displej nemusí stačit.

Fajn, tak jaká Xperia Z5 Premium je?

Je to v podstatě takové typické Sony, telefon má přísně hranaté tvary, jedny z nejostřeji řezaných na trhu, k tomu špičkovou výbavu a také certifikaci v odolnosti vůči vodě a prachu (IP68). Na první pohled je to sice drahý, ale špičkově vybavený a luxusní smartphone, který sází na pro značku typickou kombinaci kovu a skla. V řadě nejnovějších špičkových smartphonů by bylo snadné Xperii Z5 Premium opomenout, ale určitě to je kousek, který stojí za pozornost. I když není zdaleka pro všechny. Špičková LG jsou určitě racionálnější volbou, nový Samsung Galaxy S7 edge pak celkově vyváženější.

VIDEO: Sony Xperia Z5 Premium

A co ten displej, jaký je?

Je opravdu skvělý, patří na absolutní špičku mezi chytrými telefony. To přitom platilo i před aktualizací. Se starším Androidem fungovalo 4K rozlišení jen v interní fotogalerii a vestavěném videopřehrávači, po aktualizaci na Android 6.0 už funguje všude. Rozdíl v jemnosti mezi Full HD módem a 4K ve skutečnosti moc znát není, ale displej se přeci jen vyznačuje neobyčejnou ostrostí, a to především po aktualizaci. Samozřejmě ne vždy je v aplikacích k dispozici plnohodnotný 4K obraz, ale upscaling má Sony velmi dobře vyřešen. Nestalo se nám, že by některá aplikace kvůli grafice nefungovala či fungovala zvláštně, 4K tedy z tohoto hlediska není problém. IPS displej má také velmi dobrou čitelnost na přímém slunci, ale oproti AMOLED panelům přece jen trochu horší pozorovací úhly.

Je to rozlišení k něčemu?

Ve většině případů je 4K rozlišení u Xperie Z5 Premium jen marketingový a technologický tahák. Jemnost 806 pixelů na palec je doslova absurdní a není určitě potřeba. Oproti Full HD panelům je tento viditelně ostřejší, ale není to nic, co by uživatel nutně potřeboval. Proti 2K displejům už navíc rozdíl viditelný opravdu není. Jenže 4K displej má výhodu v tom, že na něm lze (po zmíněné aktualizaci na Android 6.0) sledovat 4K obsah v nativním rozlišení. Ano, opět platí, že na relativně malém displeji smartphonu tu není oproti Full HD zásadně viditelný rozdíl, ale někdo může toto rozlišení ocenit. Potud to tedy vypadá, že rozlišení k ničemu není a v podstatě je to pravda. Ale to platí pro všechny smartphony s rozlišením vyšším než Full HD.

Sony má však zásadní výhodu v jednom případě, kterým je virtuální realita. Xperia Z5 Premium je v současnosti tím nejlepším telefonem pro její provozování, bohužel Sony k tomu samo nedodává žádné nástroje. Takže si bude uživatel muset vystačit s papírovým Google Cardboard kitem, který je sice levný a snadno dostupný, ale má i určité nevýhody, jako třeba nemožnost lépe obraz zaostřit. Každopádně, vložená do Cardboardu poskytne Xperia Z5 Premium ve většině aplikací mnohem luxusnější obraz než kterýkoli konkurent. To je v současnosti asi jediné uplatnění extrémního rozlišení, které dává smysl, ale bohužel je zatím vlastně docela v plenkách.

Nežere to moc baterku?

Přehrávání 4K obsahu samozřejmě ano, ale to nebude tak častá činnost. Jinak je výdrž baterie u tohoto modelu s extrémním rozlišením displeje překvapivě standardní. Vestavěný akumulátor má slušnou kapacitu 3 430 mAh a Sony samo mluví o dvoudenní výdrži. A úplně nelže, v praxi se nám jí podařilo dosáhnout, ale hlavně v případech, kdy jsme telefon tolik nevytěžovali. V pořádném zápřahu výdrž samozřejmě klesá, ale v podstatě jsme neměli problém přežít jeden den i s nějakou tou rezervou. Po aktualizaci na Android 6.0, která přinesla plné využití 4K rozlišení, se výdrž telefonu zásadně nezměnila, což je určitě dobrá zpráva. V aktuální verzi systému ovšem telefon přišel o úsporné režimy Stamina, ale Sony slibuje, že by se měly objevit s některou z dalších aktualizací. Určitě se pak neobjeví bezdrátové dobíjení, které Sony do svých topmodelů prostě nedává.

Stačí na rozlišení displeje výkon?

Z5 Premium je loňský špičkový model a tomu odpovídá i jeho výbava v čele s procesorem Snapdragon 810 a 3 GB RAM. V současnosti tak nebude sahat po nejvyšších příčkách v žebříčcích benchmarků, ale podle našich zkušeností výkon stačí. Pro běžné používání určitě, ale v aplikacích pro virtuální realitu může telefon narážet na své limity. Nejde však o nic zásadního, co by mělo uživateli kazit náladu.

A co zbytek, jaká je výbava?

I zbytek je špičkový, ale místy budí trochu rozpaky. O odolnosti vůči vodě a prachu už byla řeč, telefonu nechybí moderní funkce jako NFC a LTE a je tu i slot na microSD karty. Sony u nich v Androidu 6 zakázalo možnost je připojit jako součást interní paměti, podobně to dělá Samsung u nových modelů S7. Podobně ve výbavě nechybí čtečka otisků prstů, jenže ta je tu vlastně skoro zbytečná. Stejně jako u ostatních modelů řady Z5 je schována v bočním vypínacím tlačítku, jenže tady prostě nefunguje. Na vině může být částečně samozřejmě náš testovaný model, ale čtečka prostě není komfortní a použitelná.

Z5 Premium je totiž velký smartphone a na čtečku umístěnou uprostřed pravého boku telefonu se dá pohodlně dosáhnout jen palcem při držení v pravé ruce. Leváci (nebo ti, co prostě telefon drží v levé ruce) mají smůlu. Kdo má dlouhé prsty, ukazováčkem nebo prostředníčkem sem sice dosáhne, ale čtečka otisk většinou nerozpozná. Asi proto, že prst je příliš z úhlu, i když při nastavování to systému nevadí. Takže jistotou by mělo být odemykání palcem pravé ruky, jenže ani to nefunguje spolehlivě. Po aktualizaci se navíc přesnost čtečky ještě zhoršila, a tak jsme ji v podstatě přestali používat.

To nezní dobře. Má ovládání ještě nějaké chyby?

Snad už jen jednu drobnou: dvojtlačítko pro ovládání hlasitosti je na pravém boku pod čtečkou, tedy ve spodní části. Při telefonování je to hodně nepřirozená pozice, takže to chce trochu zvyku, aby šlo tlačítko poslepu nahmátnout. Při běžném používání zase hrozí, že o tlačítko zavadíte při držení telefonu v ruce.

Jinak systém je tu typicky upravený od Sony, funguje výborně svižně a nemá žádné zásadní záludnosti. Trochu nám vadí, že se v nastavení nedá na velkém displeji nastavit zobrazení pěti sloupců ikon namísto standardních čtyř, což je podle nás plýtvání místem.

Dobrá. Jak hodnotíte design telefonu?

Nám se Xperia Z5 Premium líbí. Je pravda, že hranatý design xperií se už trochu okoukává, ale hranatý minimalismus tu má stále něco do sebe. Z5 Premium má kovový rám s plastovými rohy pro elektrické oddělení částí antény, na zadní části pak používá lesklé sklo, které ostatní modely opustily. Tato plocha je samozřejmě magnetem pro otisky prstů, ale v černém nebo zlatém provedení je dovede docela dobře skrýt.

Ale třetí varianta, stříbrná, tu má doslova zrcadlový povrch a otisků se tu prakticky nejde zbavit. Testované zlaté provedení je na náš vkus trochu moc výrazné, zlatá je tu hodně sytá a křiklavá. Celkově působí Z5 Premium velmi luxusně, ale zlatá je na náš vkus už trochu moc.

Zpracování je perfektní, líbí se nám i takový detail, jako že kovový rámeček mírně přesahuje rovinu přední a zadní plochy. Díky tomu se displej ani zadní sklo při položení na stůl nepoškrábou a i po delším používání vypadá telefon pořád skvěle.

Jak se drží v ruce?

Upřímně, čekali bychom to horší. Obří a docela přísně hranatý kousek budí nedůvěru, ale v praxi to tak nějak funguje. Mírné zaoblení bočního rámečku a rohů stačí k tomu, že úchop je na poměry dané velikosti displeje relativně pohodlný. Ale samozřejmě Z5 Premium je velký smartphone a mnohým uživatelům z tohoto hlediska určitě vyhovovat nebude.

Teď už zbývá jen fotoaparát, jaký je?

Ne úplně takový, jak Sony slibuje. V první řadě je stejný jako u obyčejnějších modelů Z5 a Z5 Compact. Má tedy rozlišení 23 megapixelů a celkově fotí slušně, jenže ve srovnání s těmi nejlepšími soupeři je to trochu zklamání. Za dobrého světla nemáme se snímky problém, horší je to s ubývajícími světelnými paprsky, kdy výrazně roste množství šumu. Navíc foťáku chybí stabilizace obrazu a světelnost je f/2.0, což je ve světle nejnovějších konkurentů trochu nedostatečné. Při focení v horších světelných podmínkách je tak těžké udržet obraz nerozmazaný, protože telefon musí volit delší časy expozice.

Co se ovládání týče, mnozí jistě ocení přítomnost klasické mechanické dvoustupňové spouště, která mnohým telefonům chybí. Samotná aplikace pro ovládání fotoaparátu doznala s aktualizací na Android 6.0 změn, ale hlavně po grafické stránce. Po stránce logiky se nic nezměnilo, uživatel může volit mezi několika režimy či dokonce stahovatelnými fotodoplňky. V režimu Superauto standardně telefon fotí v rozlišení 8 megapixelů a snaží se z plného rozlišení poskládat co nejlepší obrázek. Funguje to dobře, v horším světle to pomáhá trochu eliminovat šum, ale konkurence prostě dovede být lepší. Přepnout se lze samozřejmě i do plného rozlišení. Zklamáním je manuální mód, který ani po aktualizaci nedostal možnost plně ručně ovládat jednotlivé parametry focení, což už většina soupeřů umí.

Stojí to za ty peníze?

Upřímně, moc ne. Jedinou zásadní zvláštností je displej, ale ten v praxi zase tak důležitý není. Jeho extrémní rozlišení jednoduše ve většině případů nevyužijete. Z5 Premium je jinak elegantní a luxusní smartphone, jenže konkurence se neustále vyvíjí a novinky od Samsungu nebo LG jsou určitě atraktivnější volbou. A také levnější, Sony si nechává za již trochu starší techniku stále pořádně zaplatit. To je ostatně důsledek použití onoho 4K displeje, který je samozřejmě velmi drahý.

Kdo tedy touží po špičkovém smartphonu od této japonské značky, udělá lépe, když sáhne po některém z obyčejnějších modelů řady Z5, nebo si počká na nové typy X. Jejich ceny zatím neznáme, ale Z5 Premium stojí 22 990 korun, zatímco běžná Z5 s 5,2palcovým Full HD panelem vyjde na 17 790 korun a to je veliký rozdíl. A model Z5 Compact, stále jeden z nejlepších malých smartphonů na trhu, stojí 13 990 korun. Xperia Z5 Premium tak nejspíš zůstane jen určitým technickým unikátem, větší úspěch od ní ovšem asi čekat nelze.

Co se ostatních soupeřů týče, kromě nového Samsungu Galaxy S7 edge nebo LG G5 či V10 se bude Xperia Z5 Premium měřit především s loňským HTC One M9+, což je topmodel z podobné školy – také má špičkovou výbavu a luxusní zpracování, ale nad konkurencí opět vynikne jen obtížněji. Za soupeře můžeme považovat třeba i luxusní Huawei Mate S, rovněž s 5,5 palcovým displejem. Ten má sice „jen“ s Full HD rozlišení, ale jinak je to velmi vyvážený kousek a s cenou 15 490 korun je navíc výrazně levnější než Sony.