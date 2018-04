Překvapení, nový Android vylepšil displej. Sony teď funguje plně ve 4K

Krátce po uvedení Sony Xperia Z5 Premium na veletrhu IFA vloni v září vyšlo najevo, že úžasný 4K displej telefonu je v podstatě jen nepoužitelná hračka. V plném rozlišení byl totiž displej schopen obraz ukázat jen v galerii fotografií a videí pořízených tímto přístrojem. A to opravdu není moc. Řešilo se, že Sony k tomuto kroku přistoupilo kvůli životnosti baterie, ale ve skutečnosti byl na vině použitý operační systém Android. Verze 5.0 Lollipop totiž tak vysoké rozlišení displeje jednoduše nepodporuje a Sony to dovedlo obejít jen ve zmíněném případě.

Po dlouhé době se nám Xperia Z5 Premium objevila v redakci na test a shodou okolností se zrovna v průběhu testování objevila aktualizace na nový Android 6.0 – a ten už vysoké rozlišení zvládá. Proto to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme začali po updatu ihned zkoumat. A podle našich zjištění to vypadá, že skutečně nový Android odemkl veškeré schopnosti displeje a Sony je využilo naplno. Teď už jde opravdu jen o to, aby pro takový displej existoval obsah – a ten už do jisté míry dostupný je.

Rozlišení screenshotů pořízených kdekoli v systému i v aplikacích (včetně her) je opravdu 2 160 x 3 840 pixelů, nikoli Full HD, jako tomu bylo doposud. To ale nemusí vlastně nic říkat, protože systém může jednoduše jen upscalovat Full HD na ono 4K, jeden pixel obrazu by se tu vykreslil jako 4 pixely, jako tomu vlastně bylo doposud. Podařilo se nám ale sesbírat důkazy, že tomu tak není, alespoň v případech, kdy to mohlo Sony a systém ovlivnit.

Například ikony v systému mají stíny a hrany s jednopixelovým přechodem, totéž platí pro písmo. Samozřejmě v aplikacích, které nejsou na 4K rozlišení většinou připraveny, musí systém upscaling používat. Jde především o hry, které mají v mnoha případech pevně dané sety textur, v nich tedy nové rozlišení využitelné nebude.

Vyzkoušeli jsme i další způsob, který pomáhá relativně jednoduše zhodnotit jemnost displeje. Virtuální realita je na rozlišení hodně závislá, a tak jsme Xperii Z5 Premium vložili do jednoduchého Google Cardboard – už při tutorialu bylo znát, že zobrazení na displeji je jemnější, než v případě použití Samsungu Galaxy S7 edge ve stejném případě. Rozdíl znát je, Xperia má oproti samsungu dvojnásobek pixelů a obraz před očima tudíž není tolik kostičkovaný (u Samsungu v tom hraje nejspíš roli i Pentile mřížka). Samozřejmě na to opět musí být obsah připraven, jinak není efekt tak výrazný, ale minimálně samotná Cardboard aplikace 4K zvládá.

S příchodem nové verze Androidu se tak ze Sony Xperia Z5 Premium stal první opravdový 4K smartphone. Sami jsme zvědavi, nakolik to například ovlivní výdrž baterie telefonu, zásadní problém by to ovšem být nemusel. Samotná využitelnost 4K displeje je samozřejmě nadále diskutabilní – na tak malé úhlopříčce (5,5 palce) jeho jemnost oproti třeba 2K příliš nevynikne (i když displej je skvělý a zobrazení parádně ostré). Obsahu zatím není moc – a i když bude, tak sledování 4K videa na displeji mobilu o moc lepší zážitky než při sledování téhož na Full HD displeji jiného smartphonu nepřinese.

Klíč je ve virtuální realitě, která vysoké rozlišení potřebuje. A pro tu je Sony Xperia Z5 Premium v tuto chvíli asi nejzajímavějším smartphonem. Jenže samotné Sony žádné brýle pro svůj telefon, jako má třeba Samsung (Gear VR), nedodává a obyčejný Cardboard zase nedovolí dostat z této sestavy maximum. Je paradoxní, že pro virtuální realitu má displej špičkového Sony vyšší rozlišení než chystaný headset PlayStation VR, který je určen pro připojení k herní konzoli Sony PlayStation.