Fantastické, rozplývají se novináři nad novým top smartphonem od Sony

Paradoxní je, že na stánku Sony na veletrhu IFA je telefon vystaven jen staticky, buď za sklem, nebo pevně připevněný ke stěně, a vždy zobrazuje buď fixně nastavený obraz, nebo prezentaci. Některé redakce měly možnost vyzkoušet i vzorek, většina návštěvníků nikoliv.

Slova chvály míří především na displej, který má při úhlopříčce 5,5 palce rozlišení 4K, tedy 3 840 x 2 160 pixelů. Je to první přístroj s takovým rozlišením na trhu. Jemnost je extrémní, hodnota 806 bodů na palec je s velkým náskokem to nejlepší, co lze na mobilech vidět.

Displej parádní, ale je to nutné?

Náš dojem? Displej je opravdu parádní, ale možná jsme slepí, zase takový rozdíl oproti 2K displejům u konkurence nevidíme. Ano, na zkušebních snímcích je obraz extrémně ostrý, kontrastní, jemný. Asi nejlepší, ale rozdíly jsou podle nás malé. Takže ano, 4K displej má opodstatnění, ale nesmí to zásadně zvýšit cenu a zkrátit výdrž baterie. A bohužel, ani na jednu tuto otázku zatím nelze odpovědět.

Zcela nový fotoaparát Fotoaparáty jsou u celé trojice novinek stejné. Hlavní snímač ExmorRS má vždy 23megapixelové rozlišení a vybaven je hybridním automatickým ostřením. Nechybí pulsní LED blesk. Videa lze nahrávat ve 4K rozlišení. Přední kamerka je vždy pětimegapixelová.

Přestože jsme na telefon nahlíželi jen přes sklo a volně přístupné vzorky byly pevně připevněné zády k panelu, tak si myslíme, že hlavní předností novinky je opravdu prémiový vzhled. Především zlaté a chromové provedení vypadá jako odlité z jednoho kusu, telefon působí masivně a přitom luxusně. A tento rozdíl vynikne ještě více, když si vedle u pultu prohlédnete příbuzné Xperie Z5 a Z5 Compact.

Výbava topmodelu je výborná, vedle displeje je zde i špičkový hardware a především nový fotomodul s rozlišením 23 Mpix a prý nejrychlejším ostřením mezi mobily. Dokáže zaostřit za 0,03 sekundy. To ani nemrknete. Dalším docela vtipným nápadem je umístění senzoru otisků prstů do bočního vypínacího tlačítka. Z hlediska ergonomie to není špatné řešení, otázkou je přesnost čtení.

Výbava je překvapivě skoro stejná

Ale pozor, to nejsou výjimečné funkce verze Premium, naopak, mají je všechny tři modely. To je s podivem, velká část hardwaru a výbavy je totiž u všech tří přístrojů stejná, což není obvyklé. Úplná shoda platí pro fotoaparát a čtečku otisků prstů, stejný u všech je i procesor Qualcomm Snapdragon 810. Nejmenší Compact má „jen“ 2 GB paměti, plná velikost a Premium mají 3 GB.

Silný výkon pro všechny Všechny novinky od Sony používají Android ve verzi 5.1 Lollipop a každý má procesor Qualcomm Snapdragon 810. Grafický procesor je Adreno 430. Operační paměť má kapacitu 3 GB. Výjimkou je model Compact se 2 GB. Uživatelská paměť má ve všech případech kapacitu 32 GB a lze ji zvětšit o 200 GB pomocí paměťových karet.

Liší se samozřejmě displeje. Compact má úhlopříčku 4,6 palce a rozlišení 1 280 x 720 pixelů, tedy HD. Model Z5 má Full HD rozlišení, tedy 1 920 x 1 080 pixelů a úhlopříčku 5,2 palce. Nejvyšší Premium jsme už popisovali. Liší se samozřejmě i rozměry, hmotnost a kapacita baterie. Zde vše roste s úhlopříčkou displeje a cenou.

Když už je řeč o cenách, tak nemůžeme sloužit, Sony je neprozradilo. Můžeme spekulovat, že základní Z5 by měla následovat předchozí modely řady, a cena by se tak měla pohybovat pod hranicí 20 tisíc korun, ale ne moc výrazně. To je hodně a firmě v odbytových problémech to nepomůže. Model Premium asi bude výrazně dražší, ale tam to nevadí, to je fajnšmekrovský kousek, za který si zájemci a fanoušci rádi připlatí. Rozhodne cena Compactu. Asi bude následovat loňskou Z3 Compact, která startovala okolo 16 tisíc korun. Což je však opět hodně.

Výbava Z5 a Compactu je výborná, design u Z5 z našeho pohledu spíš mdlý a nenápadný. A to především v bílé verzi, kterou Sony vystavovalo. Ale ošklivý mobil to není, spíš jen příliš podobný předchůdcům. Compact naopak moc hezký není, je zavalitý a ještě obyčejnější. Na druhou stranu, při dobré ceně by to mohl být velký hit. Kombinace výborné výbavy a menších rozměrů není na trhu obvyklá.

Další technické detaily

U všech tří modelů je samozřejmostí podpora sítí LTE, NFC nebo Bluetooth 4.1. Všechny Xperie mají už poněkud pozapomenuté FM rádio. Velký plusem je odolnost. Všechny tři novinky splňují stupně krytí IP65 a IP68.

Baterie modelu Compact má kapacitu 2 700 mAh, u Z5 je to 2 900 mAh a u vrcholného modelu Premium pak 3 430 mAh. Ve všech případech výrobce slibuje dvoudenní výdrž. My jsme k tomu skeptičtí a při ostrém provozu podle nás bude nutné dobíjet každý den.

Rozměry největšího modelu Premium jsou 154,4 x 76 x 7,8 milimetru. Ten bude v prodeji ve zlatém, černém a chromovém provedení. Střední cestou je model Z5 s rozměry 146 x 72 x 7,3 milimetru. U něj si bude zákazník moci vybrat ze zlatého, černého, bílého a zeleného provedení. Střízlík Compact má rozměry 127 x 65 x 8,9 milimetru a v prodeji bude černá, bílá, žlutá varianta a verze Coral. Hmotnost je od největšího k nejmenšímu modelu 180, 154 a 138 gramů.