Jsou dost dobré i pro agenta 007? Test Sony Xperia Z5 a Z5 Compact

Dnešní špičkové smartphony se často od sebe liší jen v málo detailech a Sony to ve své modelové řadě ukazuje naplno. Firma stále drží relativně rychlý cyklus obměny modelů a mezi jednotlivými kroky nebyly v poslední době vidět zásadní změny. Smartphony řady Xperia Z5 také nejsou revoluční, ale na druhou stranu působí aktuálnějším dojmem než předchozí modely. Celá modelová řada je koncipována tak, aby Sony dovedlo konkurovat všem hráčům v prémiovém segmentu.

Podle některých zpráv z poslední doby prý tvůrci nejnovější bondovky Spectre zvažovali, že nové xperie nejsou pro Bonda dost dobré. Nakonec se agent s povolením zabíjet ve filmu „spokojil“ dokonce s menší a nejlevnější Xperií Z5 Compact. A podle nás po právu. Zatímco standardní model Z5 má konkurentů spoustu a bitvu s nimi vyhraje jen stěží, Z5 Compact je smartphone, který moc soupeřů nemá. Vlastně skoro žádné.

Co vlastně testujeme?

Nové xperie jsou špičkové telefony a Sony tentokrát vrcholnou řadu „rozdrobilo“ na ještě více částí. K tradičnímu hlavnímu modelu, který tu představuje Z5, přidala firma nejen kompaktní typ, který se objevuje „ob generaci“, ale také luxusní provedení Premium. Avšak na jeho uvedení na trh si ještě nějakou chvíli počkáme, teď naším redakčním testem prošla tradičnější dvojice.

Z5 je špičkový smartphone, který však nejde úplně na hranu současných možností, od toho bude právě Z5 Premium. Z5 Compact také používá pro Sony tradiční recept: špičkový hardware je tu nacpaný v malém těle s displejem s na dnešní poměry relativně skromnou úhlopříčkou. Mezi topmodely takto malý kousek jinde nenajdete. V podstatě se dá říci, že kdo chce kompaktní špičkový smartphone, má dvě možnosti: buď půjde k Sony pro Z5 Compact, nebo si u Applu koupí iPhone 6s.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

malé rozměry (Z5 Compact)

odolnost vodě

prémiové zpracování (Z5 Compact)

Proč nekoupit? vysoké ceny

fotoaparát neplní očekávání

„pouze“ HD a Full HD displej Kdy? V prodeji Za kolik? 16 490 Kč (Z5 Compact), 19 990 Kč (Z5)

V čem jsou nové xperie lepší než ty předchozí?

Sony vždy své modely vylepšuje v rámci strategie postupné evoluce. Ani Z5 tak nejsou žádnou revolucí a majitelé některého z předchozích modelů jako Z3+, Z3 nebo Z2 nemají mnoho důvodů k přechodu. Ale ti, kteří se rozmýšlí, zda koupit jiný konkurenční smartphone, nebo zvolit xperii, mají o starost více. S modelem Z5 xperie především dospěly, i když to neznamená, že se konstruktéři vyvarovali všech neduhů předchozích generací. Hardware je aktuální, procesorem je tu Snapdragon 810, telefony mají 3 GB RAM. Jenže to už uměla předchozí Z3+. Nicméně pro kompaktní model jde o výrazné vylepšení, proti Z3 Compact si hardware polepšil. Novinky navíc dostaly v poslední době populární čtečku otisků prstů a také nový fotoaparát.

Kde to má tu čtečku?

Čtečku otisků prstů Sony chytře a vtipně zabudovalo do vypínacího tlačítka na boku telefonů. To znamená, že se změnil design tohoto charakteristického prvku, namísto malého kulatého tlačítka je tu teď designově nenápadné boční tlačítko s větší plochou a právě v něm je čtečka ukryta. Umístění je to chytré, protože uživatel bude při odemykání telefonu sahat tam, kam byl dosud zvyklý, alespoň tedy u telefonů Sony.

Ale čtečka pro nás nebyla při testování tak pohodlná jako u smartphonů, které ji mají na zádech. Poměr rozpoznání otisku nebyl tak dobrý. Dejte si proto záležet, jak otisk zaregistrujete, přiložení prstu k tlačítku v rychlosti totiž není takové, jako když tuto funkci nastavujete v klidu.

Raději se více vztekejte u nastavování, než abyste se pak rozčilovali při odemykání telefonu. Potíž je totiž trochu v tom, že plocha tlačítka není hmatově snadno odlišitelná od okolí, a správné přiložení prstu tak vyžaduje určitý cvik. Menší potíže nám v tomto ohledu dělal model Z5 Compact, který padne skvěle do ruky a prst to k tlačítku nemá daleko. Samozřejmě čtečku k odemykání používat nemusíte.

Moc se nám nelíbí umístění dvojtlačítka pro regulaci hlasitosti. To se totiž posunulo dolů a při hovoru je na tak trochu nečekaném místě. Ale nejspíš jde o zvyk, tlačítka navíc mají pevný a jasný stisk.

Není design trochu okoukaný?

Inu, jak se to vezme. Sony nevymýšlí nic radikálně nového, stále se drží svého minimalistického a hranatého stylu. Na dnešní poměry nejsou Z5 i Z5 Compact kdovíjak tenké, především u kompaktního modelu tloušťka hodně vynikne a může působit zvláštně. Na druhou stranu je Z5 Compact taková úhledná cihlička, její design jsme si časem velmi oblíbili. Pravda, modelu více sluší černá nebo některá z výraznějších barev, bílá není úplně to pravé.

Zajímavým řešením je i kovový rám okolo telefonu, který má v případě větší Z5 v rozích plastové výplně. Malá Z5 Compact je nemá, rám je jednolitý a vzhledu telefonu to hodně pomáhá. Oba telefony odlišuje i další drobnost, Z5 má na čelní straně totiž malý „rantl“ okolo displeje. Ten má displej chránit před poškrábáním při položení na stůl.

Tento prvek u kompaktu chybí, ale stejnou funkci zajišťuje samotný rám, který mírně vystupuje nad plochu displeje. Totéž platí pro zadní plochu (a to i u větší Z5), takže telefon je celkově dobře chráněn před poškrábáním. Navíc záda obou telefonů tentokrát Sony vyrobilo z matného materiálu a již tu není sklo, které by mohlo přijít k újmě. I po delší době používání by tak měly tyto modely stále vypadat k světu.

A co zpracování?

Zpracování obou kousků je velmi dobré, telefony působí bytelným dojmem a pro Z5 Compact to platí dvojnásob. U něj hodnotíme zpracování jako špičkové, patří na vrchol v mobilním světě. Klasický model Z5 si dojem kazí právě plastovými rohy, které mají trochu hrubší slícování, což je vzhledem k nulovým spárám mezi materiály u některých konkurenčních telefonů škoda. U obou modelů je zachována voděodolnost a prachutěsnost v rámci standardu IP68, přestože Sony tvrdí, že jeho telefony pod vodu nepatří.

Co displeje, nezaostávají za špičkou?

Ne, ale Sony se tu opět nehrnulo k žádným velkým experimentům, od toho tu bude model Z5 Premium s neuvěřitelným 4K displejem (který však na 4K „pojede“ jen někdy). Z5 tak spoléhá na klasický Full HD panel (1 080 × 1 920 pixelů) s úhlopříčkou 5,2 palce. Model Compact má úhlopříčku 4,6 palce a rozlišení HD (720 × 1 280 pixelů). To také znamená, že silný hardware nemá s vykreslováním obrazu moc práce, a Compact se tak opravdu nikdy nezadrhne. I Z5 je velmi dobře odladěná, vše funguje jak na drátkách. Ale zpět k displejům: oba panely jsou typu IPS a mají vynikající čitelnost na přímém slunci.

Co výdrž baterie?

Ta není špatná, navíc Sony nabízí tradiční režimy pro úsporu energie. Jeden perný den smartphony vydrží v pohodě a při skromnějších nárocích může výdrž dosáhnout i na dva dny. Menší Z5 Compact má vestavěnou baterii s kapacitou 2 700 mAh, větší model má jen o 200 mAh více. V praxi tak mezi telefony není ve výdrži rozdíl, odlišnosti v kapacitě smaže menší energetická náročnost displeje menšího telefonu.

Říkali jste něco o novém fotoaparátu

Ano, modely Z5 dostaly zbrusu nový 23megapixelový fotoaparát z vlastních dílen Sony. Ale upřímně, opět je to spíše zklamání. Je to zvláštní, Sony totiž patří k předním dodavatelům fotografických modulů do mobilních telefonů, nakupují je od něj spousty výrobců. A ti si dovedou se softwarovým odladěním poradit lépe než technici Sony. Třináctimegapixelové moduly třeba v OnePlus 2, šestnáctimegapixelové v modelech Galaxy S6 od Samsungu a řada dalších jsou důkazem toho, že foťáky od Sony fotí skvěle. Jenže xperie nechávají potenciál nevyužitý.

Jasně, 23megapixelový fotoaparát v Z5 a Z5 Compact není vyloženě špatný a především za dobrého světla fotí výborně. Ale čekali bychom trochu více detailů, lepší práci se světelnými kontrasty a v horších podmínkách třeba méně šumu. Výsledné fotky tak rozhodně neudělají ostudu, ale od toho nejlepšího bychom prostě čekali trochu více.

Samsung Galaxy S6, LG G4 a další telefony prostě fotí lépe. Navíc u Sony se stále sveřepě drží svého softwaru, jenž je skvělý pro fotografy, kteří se nechtějí zabývat nastavováním jakýchkoli parametrů. Ale pokročilejší uživatelé si na své nepřijdou, „manuální“ režim tu stále umožňuje jen práci s kompenzací expozice a nastavením vyvážení bílé.

Mám si je tedy koupit?

Upřímně řečeno, velká Xperia Z5 je spíše telefon pro zaryté fanoušky značky. Rozhodně to není špatný smartphone, naopak, výbava je vynikající a v podstatě kompletní, jenže za své peníze dnes u konkurence dostanete asi o trochu atraktivnější telefony. Z5 je vyrovnaným soupeřem třeba pro HTC One M9 s přece jen o trochu atraktivnějším zpracováním.

Samsung Galaxy S6 je celkově vyváženějším telefonem s mnohem lepším foťákem. Xperii konkurují třeba také OnePlus 2 a řada dalších cenově atraktivních telefonů jako například Honor 7. Přitom s cenou 19 990 korun patří Z5 k tomu nejdražšímu v dané třídě.

Příchod tohoto modelu má však jednu výhodu. Loňská Xperia Z3 totiž zlevnila na 14 490 korun, rozdíl v podobě „slabšího“ Snapdragonu 801 a 20Mpix namísto nového 23Mpix foťáku přitom v praxi pozná málokdo. Xperii Z3 chybí jen čtečka. Více rozdílů mezi telefony vlastně není, oba mají dokonce teď Android 5 Lollipop s plánovaným updatem na Marsmallow.

Podobně nepodstatné rozdíly najdeme i při srovnání xperií Z3 Compact a Z5 Compact. Ale Z5 Compact má oproti předchůdci kovový rám a další rozdíly ve zpracování, které z něj dělají mnohem elegantnější, estetičtější a také trvanlivější smartphone. Loni jsme o Z3 Compact prohlásili, že je to bez diskuse nejlepší malý smartphone a dnes to platí o Z5 Compact. Pro mnohé to bude opět ten nejlepší telefon na trhu, špičkovou výbavu v tak malém balení u konkurence téměř nenajdeme. Sony si za menší z novinek řekne o 16 490 korun, což není málo. Kdo chce ušetřit, zvolí loňský model Z3 Compact, který zlevnil na lákavých 10 990 korun.

Přímou konkurenci kompaktní topmodely Sony asi nemají. V nejvyšší třídě se s nimi mohou rovnat jen iPhony 6 a 6s. Nejnovější model iPhonu však startuje na částce 21 190 korun, loňský lze pořídit za 17 990 korun. A to jen se 16 GB paměti, xperie mají dvojnásobek a k tomu slot na karty.