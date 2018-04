Špičkové Sony Xperia Z4 vyfotografováno ze všech úhlů

Změna strategie je logická. Ostatní výrobci mají stále roční cyklus obměny svých klíčových chytrých telefonů. Sony při dosavadním harmonogramu prakticky ani nezačalo prodávat minulý model a už představilo nástupce. A protože nové smartphony už toho mnoho nového přinést nemohou, Sony tak spíše odrazoval potenciální zájemce o svůj dosavadní špičkový smartphone.

Xperia Z4 se tedy očekává pravděpodobně asi až v září, kdy Sony tradičně představuje svůj top model na veletrhu IFA v Berlíně.

Nová Xperia už není tajemstvím. Na internet unikly oficiální rendery (více zde), nyní se můžeme pokochat snímky funkčního telefonu uniklých na vietnamském serveru Sonyfan.vn. Co se týče designu, mnoho nového nelze očekávat. Snímky dokazují, že nová špičková Xperia bude předchůdci podobná.

Najít rozdíly je práce pro detektiva. MicroUSB port je na dolní hraně telefonu, jediný zakrytý slot najdeme na levém boku. Slot bude pro SIM kartu a pravděpodobně i pro paměťovou kartu. Podpora paměťových karet ale není stoprocentní, konkurenční Samsung od slotů na MicroSD kartu upustil.

Baterie bude nevyměnitelná, záda by měla být skleněná. To už známe ze současných špičkových Xperií. Stejně by tak chystaná Xperia měla mít odolnou konstrukci.

Zatímco vzhled se moc nezmění, výbava má být modifikovaná. Chystaná Xperia dostane podle všech dostupných informaci displej s ultravysokým rozlišením QHD, tedy 2 560 × 1 440 obrazových bodů. Jeho úhlopříčka má být rozumných 5,2 palce.

Displej má podle fotografií malé okraje po stranách, nahoře a dole jsou okraje větší. Funkční tlačítka jsou součástí displeje. Fotoaparát bude opět 20,7megapixelový, senzor bude ale vylepšený. Očekávat lze lepší přední kamerku s pětimegapixelovým rozlišením.

Procesor bude Snapdragon 810 od Qualcommu. Možná je právě on důvodem zpoždění, jelikož se podle zveřejněných informací přehřívá (více zde). Operační paměť by měla mít kapacitu 3 GB, možná dokonce 4 GB. Operační systém Android bude v nejnovější verzi. Zatím se chystaná novinka testuje s verzí 5.0.2 Lollipop.