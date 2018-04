Sony se zbavilo notebooků, teď je má nahradit nový Xperia Z4 Tablet

Android místo notebooku s Windows Záleží na tom, jaké aplikace používáte a jaké periferie připojujete. Nahradit notebook tabletem s OS Android je lákavé, zejména kvůli poměru hmotnosti a rozměrů ku výkonu. Stále je však spousta situací, kdy tablety počítač s Windows (případně počítač s Linuxem) nahradit nedovedou.

Třeba zrovna u manažerů to asi nebude větší problém. Komunikace textová, hlasová i obrazová tabletům nečiní žádný problém, pro Android již existuje i firemní komunikační platforma Lync. Androidí kancelářské balíky zvládnou texty, tabulky a prezentace, krátké texty se snadno napíší i na maličké a ergonomicky nepříliš vhodné klávesnici a delší napíše asistentka na PC. A při prezentacích mohou směrem k velké obrazovce využít bezdrátový přenos obrazu a zvuku Miracast. Horší to však je, pokud chcete seriózně editovat fotografie a stříhat video. Špatná ergonomie ovládání, chybějící kalibrovatelnost displeje, malá pracovní plocha. Programátoři a vývojáři mají také smůlu, většinu vývojových prostředí na Androidu nespustí. Android nepomůže ani těm, co používají speciální firmení produkční aplikace. Nebo těm, co připojují různé specializované periferie. A takto by se dalo pokračovat dále. Uživatel si stále musí zvážit, co od zařízení očekává a podle toho jej zvolit.