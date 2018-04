Podoba Sony Xperia Z4 odhalena. Rozdíly jsou práce pro detektiva

20:07 , aktualizováno 20:07

Sony připravuje nástupce špičkového modelu Xperia Z3. Jak už to bývá, podoba je známa s předstihem a je to spíš zklamání. Telefon totiž vypadá skoro stejně jako aktuální model Z3. Sony se tak vydalo cestou HTC, které také už několik generací topmodelu One vzhled skoro nemění.