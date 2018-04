Spekulace: Sony Xperia Z3x by mohl být phablet snových parametrů

Pokud jsou informace pravdivé, což v tuto chvíli není možné potvrdit, pak se v Japonsku chystá nástupce obřího phabletu Xperia Z Ultra. Ten se pyšnil neobvykle štíhlou a voděodolnou konstrukcí a rozměrným panelem o diagonále 6,44 palce.

Xperia Z3x by měla mít displej s úhlopříčkou 6,14 palce. Použita má být moderní technologie Trimaster EL OLED. Pozornost ovšem vzbuzuje neobvyklé rozlišení 1 152 × 2 560 obrazových bodů (457 PPI). Běžné QHD má rozlišení 1 440 × 2 560 pixelů, a tedy poměr stran 16:10. V tomto případě by však byl displej užší o pruh šíře 288 pixelů, poměr stran by tedy byl zhruba 16:7.

Již to navozuje první pochybnosti o autentičnosti tohoto "úniku". Je také otázkou, zda by se takto velký (byť úzký) displej vměstnal do těla předpokládaného půdorysu 69,5 × 150,1 mm. Tloušťka phabletu 7,9 milimetrů je naproti tomu snadno uvěřitelná, Z Ultra totiž v pase má jen 6,5 mm.

Soupiska parametrů pokračuje 64bitovým čipsetem Snapdragon 810. Ten obsahuje výkonné čtyřjádro architektury ARM Cortex-A57, které při nenáročných úkolech (telefonování, poslech hudby) zastoupí úspornější čtyřjádro ARM Cortex-A53. Maximální takt procesoru je nastaven na 2,86 GHz.

Snapdragon 810 je vůbec prvním čipsetem, který podporuje paměťové moduly LPDDR4 s nízkým odběrem. Podpora 64bitových instrukcí pak systému dovoluje indexovat více než 3 GB operační paměti. Tohoto benefitu má Xperia Z3x využít, k dispozici totiž mají být 4 GB RAM. Vestavěná 16GB paměť, ze které nemalou část uzme nejnovější Android 5.0 L, má jít dále rozšířit paměťovou kartou microSD.

Čipset vyráběný nejmodernějším 20nm procesem podporuje Ultra HD rozlišení a také záznam 4K videí prostřednictvím fotoaparátu, který může mít až 55MPix snímač. O vykreslování grafiky se pak stará samostatná jednotka Adreno 430.

Kromě nekompromisní hardwarové výbavy má být velkým lákadlem také fotoaparát. Použit má být totiž 22MPix snímač Exmors-RS velikosti 2/3" (16,93 mm), což je na poměry snímačů u mobilních telefonů rozhodně nadprůměrný rozměr. Větší měla dosud jen Nokia 808 Pureview (1/1,2" tedy 21,17 mm). Světelnost objektivu je až podezřele vysoká, totiž f/1,2.

Na uniklých snímcích je phablet zobrazen s přídavnými objektivy, kterými by se fotografické schopnosti přístroje ještě navýšily. I bez nich by však dostala Lumia 1020 coby aktuálně asi nejlepší fotomobil (pomineme-li Xperie Z1, Z2 nebo Z1 Compact z vlastní stáje) poměrně zdatnou konkurenci.

Zatímco Xperia Z3 si oficiální odhalení odbude patrně v září během berlínského veletrhu IFA, phablet Z3x by měl být uveden až začátkem příštího roku. Stále však samozřejmě existuje možnost, že se informace nezakládají na pravdě. To ukážou možná už nejbližší týdny.