Přehřívá se a shazuje aplikace. Je to normální, tvrdí Sony

Před nedávnem jsme psali, že japonský operátor ve svých prodejnách varuje před přehříváním několika smartphonů. Mezi jmenovanými smartphony je i Sony Xperia Z4. Xperia Z4 se mimo Japonsko bude prodávat pod označením Xperia Z3+ (více zde).

Sony nyní nizozemskému serveru GSNinfo.nl potvrdilo, že se jeho vrcholná novinka opravdu přehřívá. Na vině bude podle všeho procesor Snapdragon 810. O problémech se hovořilo už před uvedením prvního smartphonu s tímto procesorem.

Podle nizozemského serveru se při fotografování nebo při hraní graficky náročných her telefon rozpaluje, a to doslova. Zobrazuje se při tom hláška, že se aplikace z důvodu vysoké teploty zavře. Sony serveru potvrdilo, že „v určitých případech“ vede vysoká teplota k vynucenému zavření aplikace. Podle Sony je to ale normální a není důvod k obavám.

Japonský výrobce slibuje softwarovou opravu, která bude dostupná během léta. Do té doby Sony radí v případě problémů navštívit servis. Softwarová oprava by měla snížit taktování procesoru tak, aby nedosahovalo špičky příliš často. Snížení taktování by tedy mělo snížit teplotu, utrpět by ale mohl také výkon smartphonu.