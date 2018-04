Další nenápadný krok k nejlepšímu smartphonu. Test Sony Xperia Z3

I Sony Xperia Z3 pokračuje pro mnohé v možná trochu nepochopitelné taktice, kdy po půl roce firma vydává nástupce dosavadního topmodelu. Taktika je to přinejmenším neobvyklá, obzvlášť když v seznamu hardwarových parametrů nenajdeme téměř žádný rozdíl oproti předchozímu modelu Z2. Změnu v taktu procesoru Snapdragon 801 z 2,3 GHz na 2,5 GHz považujeme za bezvýznamnou.

Majitelé stávajících modelů Z1 či Z2 tak opět nemusí zoufat, že by si pořídili zastaralý model. I přes nulový pokrok v technické výbavě ovšem Xperia Z3 dělá pokroky, které mají v praxi význam. Nová xperia je tak lépe schopna konkurovat nejmodernějším soupeřům. U Sony se tentokrát soustředili především na celkově příjemnější použitelnost svého smartphonu.

Oproti dosavadním modelům je tak Z3 především výrazně menší, lépe sedí v ruce. Právě nepříliš pohodlný úchop byl jedním z nejčastěji kritizovaných nedostatků modelu Z2, novinka situaci výrazně vylepšuje. Sony nás také přesvědčuje, že mu zatím nedošly nápady z hlediska dalších drobných změn designu. Xperia Z3 opět na první pohled jasně zapadá do stávající modelové linie, přitom je v detailech opět jiná.

Vzhled a konstrukce: čtvrtá interpretace téhož

S modelem Xperia Z zavedla japonská značka nový designový směr nazývaný omni-balance. Jeho nedílnou součástí je rám obepínající boky telefonu a čelní a zadní plocha ze skla. U každého následujícího modelu se Sony zavedeného receptu drží, vždy jej však zpracovává trochu jinak.

A i Xperia Z3 je toho důkazem. Poprvé se tu výrobce odchyluje od jedné složky svého receptu – rám okolo telefonu byl doposud jen jakýsi skelet, pokrýval vždy jen hrany a rohy přístroje, boky byly z jiného materiálů a u něj si Sony různě hrálo s kontrastem vůči samotnému rámu či tělu. Tady je vše jinak, po vzoru celé řady dalších moderních smartphonů má Xperia Z3 kovový rám, který strany pokrývá plně.

Zajímavým detailem je fakt, že rám není jednolitý, v rozích jsou totiž kovové části přerušeny plastem. U námi testované bílé varianty se stříbrným hliníkovým rámem je kontrast mezi plastem a hliníkem docela vidět, u jiných barevných provedení je však tento prvek méně nápadný. U bílé verze se nám tento detail moc nelíbí, ale to je spíš otázka vkusu. Plastové provedení má zřejmě dva praktické důvody – u téměř všech telefonů s kovovou konstrukcí najdeme na těle plastové pásky, které elektricky oddělují jednotlivé části.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový výkon

povedený displej

rozumné rozměry

výborný fotoaparát

Proč nekoupit? vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 18 990 Kč

Plasty v rozích také znamenají paradoxně asi trochu lepší odolnost telefonu při pádu. Hliník, který tu Sony používá, se totiž při pádu štípe. Při případném pádu se tak hliník může paradoxně poškodit po estetické stránce více než plast, který je probarvený a nějaký ten šrám se na něm skryje. Plastové rohy mají přesně tuto funkci a zdá se, že ji plní dobře. Byť tak skvěle alespoň u námi testované varianty nevypadají.

Provedení boků telefonu je nejvýraznějším estetickým rozdílem proti dosavadním modelům. U Sony také zvolili nové barvy, Xperia Z3 bude k dispozici v černé, bílé a zlaté verzi. Bílé provedení je tentokrát bílé nejen na zadní, ale i na čelní ploše. Xperia Z2 měla plochu okolo displeje vždy černou. Lépe totiž maskuje displej, bílá barva dává více vyniknout rámečkům. Ty se však podařilo Sony minimalizovat, takže si to může novinka dovolit.

Rozměry telefonu jsou 146 x 72 x 7,3 mm. Na výšku je to o 0,8 mm, na šířku o 1,3 mm a na tloušťku o 0,9 mm méně než u předchozího modelu Z2. Když pomineme výšku, jsou to parametry, které se doposud nejvíce blíží původní Xperii Z. Novinka je tenčí a už jen o milimetr širší. Na rozdíl od „zetka“ jsou však hliníkové boky novinky zaoblené, většího zaoblení se dočkaly také rohy. Držení v ruce je tak u Xperie Z3 nejpříjemnější ze všech dosavadních topmodelů zetkové řady.

Třeba mnohem oblejší HTC One M8 stále padne do ruky trochu lépe, nicméně Xperia Z3 už rozhodně v ruce funguje mnohem lépe než stávající kousky značky. Rozdíl je nutné zažít na živo, obrázky o něm příliš vypovědět nemohou. Pozitivem u novinky je také snížená hmotnost, ta nyní činí 152 gramů.

V rámci konstrukce se Sony podařilo ještě další mírné zlepšení. Novinka je pochopitelně odolná vodě, nově její certifikace odpovídá normě IP68 – to znamená, že telefon je prachutěsný a odolný vodě. Samozřejmě to platí s pečlivě uzavřenými krytkami, které jsou tentokrát dvě – vlevo kryje jedna microUSB konektor, vpravo je slot na microSD karty a microSIM pod jednou krytkou. Především pravá krytka je v hliníkovém provedení na náš vkus příliš výrazná.

Displej a ovládání: posun na absolutní špičku

Už předchozí Sony Xperia Z2 dostala IPS displej, což umlčelo většinu kritických hlasů směřujících k vlastnostem panelu. Novinka Z3 má na první pohled stejný IPS panel s rozlišením Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) a úhlopříčkou 5,2 palce. Pokud nepočítáme LG G3 s 5,5palcovým panelem, patří ten u sony k těm největším a sony díky tomu nově patří i k modelům s příznivým poměrem velikosti a plochy displeje.

Co je ovšem hlavní, to jsou obrazové kvality panelu. A ty se tu opět podařilo o trochu vylepšit, takže displej Xperie Z3 se v současnosti řadí v dané kategorii na absolutní špičku. A to i přesto, že se Sony stále (dle nás docela rozumně) vyhýbá QHD displeji.

Hardware telefonu zůstává v podstatě stejný jako u modelu Z2. Je tu Snapdragon 801 a 3 GB paměti RAM. Jen takt procesoru se trochu zvýšil, nově je 2,5 GHz namísto dřívějších 2,3. V Benchmarku AnTuTu X tato sestava dosahuje skóre lehce přes 35 000 bodů, což jej staví zhruba na stejnou úroveň jako třeba HTC One M8 s trochu nižším výkonem, ale zřejmě trochu lepší optimalizací systému.

Tím je v případě Xperie Z3 Android 4.4.4 s typickou grafickou nadstavbou výrobce. Rozdíly tu oproti předchozím provedením nejsou prakticky žádné – je to škoda, vzhledem k tak malým změnám v hardwaru bychom od Sony čekali třeba právě posun v softwarové oblasti. Výrobcem upravený Android sice není žádnou násilnou nadstavbou, ovšem i vzhledem k výsledkům benchmarků by přeci jenom určitou optimalizaci a odlehčení zasloužil.

Optimalizace se alespoň pozitivně projevuje na plynulosti, rychlosti a stabilitě systému – tady nemáme vůči ničemu výhrady.

Baterie: v praxi krok zpět

Kapacita akumulátorů v posledních špičkových xperiích osciluje. Zatímco model Z1 měl akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, model Z2 dostal 3 200 mAh. Novinka Z3 pak jde kvůli tenké konstrukci kapacitou trochu níže než přímý předchůdce – na hodnotu 3 100 mAh. Může se zdát, že tyto drobné oscilace nebudou mít v praxi téměř žádný vliv. Pravda, nemají. Mírná změna kapacity má totiž na výdrž mnohem menší vliv než samotná energetická optimalizace hardwaru a systému. Zatímco u modelu Z2 Sony z tohoto hlediska uspělo, u Z3 se nám zdá, že se tato optimalizace povedla méně. Nejspíš za to může vyšší takt procesoru, který pak v náročnějších aplikacích rychleji baterii vybíjí.

Jinak si fakt, že jsme s Xperií Z3 tak tak přečkali perný pracovní den, nedovedeme vysvětlit. Výdrž se tak vrátila na úroveň modelu Z1, půl roku starý typ Z2 je na tom dle našich zkušeností z hlediska praktické výdrže lépe. Ne, výdrž Z3 není nijak tragická – perný pracovní den opravdu přečká, nabíjení přes noc je tu ovšem prakticky nutností.

Běžné funkce: bez rozdílů

Z hlediska běžné funkční výbavy už téměř nemáme na Xperii Z3 co hodnotit, prakticky všechny funkce jsme probrali v recenzích starších modelů. Oproti nim se tu téměř nic nezměnilo. Podpora všech moderních funkcí jako LTE či NFC je samozřejmostí, stejně jako Bluetooth 4.0 LE. Telefon má 16 GB vnitřní paměti a pochopitelně nechybí slot na karty microSD.

Běžné funkce tu zůstávají zachovány. Je tu tak například typická detailně konfigurovatelná klávesnice Sony, kterou chválíme tradičně. Nechybí pochopitelně možnost psaní tahy. Typická je i výbava aplikacemi – několik titulů, které pomohou objevovat další obsah pro váš telefon, aplikace pro zálohování, správce souborů a další typické programy. Vše je tu v podstatě stejné, jako u modelu Z2.

Zábava: konečně cesta na vrchol

I v zábavní oblasti je výbava na první pohled stále stejná. Krom programové výbavy zůstává na shodné úrovni i samotný fotoaparát – už ve třetím modelu po sobě používá Sony svůj vlastní dvacetimegapixelový čip. A opět se dočkáváme praktických vylepšení. Ta jsou opět jen dílčí a snad většinou softwarové povahy, takže by se jich mohli dočkat i uživatelé starších modelů. Každopádně postupným vylepšováním fotoaparátu se Sony dokázala vyšvihnout na úplnou špičku mezi fotomobily.

Tam sice patří už delší dobu, ale v dílčích úkolech doposud fotoaparát v jeho topmodelech za těmi nejlepšími zaostával. I když i nadále je konkurence místy lepší, rozdíl se snížil a Sony Xperia Z3 fotí skvěle. V dobrém světle jsou fotografie prakticky bez šumu a i v horších světelných podmínkách ho ubylo. Tady ovšem pozor – Sony zapracovalo na softwaru a pokud bude uživatel fotit v „ručním“ režimu na plné rozlišení, vylepšení se tolik neprojeví.

V horším světle je při plném dvacetimegapixelovém rozlišení šum zhruba shodný se šumem u modelu Z2. Ovšem pokud je použit režim Superauto, který vytváří downsamplované osmimegapixelové snímky, je viditelný výrazný pokrok - snímky jsou až překvapivě čisté a přitom nepřichází o ostrost. Lépe než dříve vypadají také ve všech režimech fotografie pořízené s diodovým bleskem. Celkově tedy tentokrát konečně dostává opravdu smysl režim Superauto a focení na menší než maximální rozlišení, dříve jsme se nedovedli u Sony příliš rozhodnout. Jedinou slabinou fotoaparátu zůstává občas nepřesné ostření, což platí při fotografování blízkých objektů.

Shrnutí: drahá královna

Sony Xperia Z3 je po právu vlajkovou lodí japonské značky. Při pohledu do papírového seznamu parametrů sice proti předchozím modelům nepřináší tak výrazné vylepšení, aby stála koupě tohoto kousku za úvahu. Jenže realita je mnohem lepší, než dovedou parametry vypovědět. U Sony optimalizovali spoustu drobností a Xperia Z3 je tak určitě lepším kouskem než Z2 či Z1. Především už není třeba kritizovat přerostlé rozměry telefonu a jeho nepříliš dobré držení. Xperia Z3 klade důraz na co nejvýraznější zmenšení rozměrů v poměru k velikosti displeje, a to se přístroji velmi daří. Ne, není to prcek, ale to ani být nemusí – od toho má Sony skvělou zmenšenou variantu Z3 Compact.

Ta by mohla být paradoxně silným interním soupeřem – výbava je tu shodná, jen displej je menší a má 4,5palcovou úhlopříčku. Pro mnohé uživatele to bude lákavější kombinace, která navíc bude mít asi o trochu lákavější cenovku. Ta je u Z3 stejná jako u předchozího modelu Z2 při jeho uvedení – ohromujících 18 990 korun je však dle nás za jakýkoli špičkový smartphone příliš.

Právě cena bude největším problémem Z3. Je to skvělý smartphone, nejlepší od Sony a určitě jeden z nejlepších na trhu. Jenže jeho přímí soupeři jsou na trhu už déle než půl roku a stihli ze svých původních absurdních cenovek slevit. I pořád vynikající Xperia Z2 už stojí oficiálně mnohem příznivějších 15 990 korun. Perfektní HTC One, které je pro nás nadále králem letošních androidích topmodelů, vyjde už na 14 990 korun a navíc jej lze zakoupit třeba u operátorů v různých akcích. Totéž platí i pro Samsung Galaxy S5 – jeho oficiální cenovka 16 490 korun je sice stále vysoká, ale v různých akcích lze telefon získat mnohem levněji, zhruba za 13 000 korun.

Nokia Lumia 930 s Windows Phone vyjde na 13 490 korun, povedené LG G3 s QHD displejem začíná na 13 990 korunách. Ve světle všech těchto cenovek se příplatek za Xperii Z3 jeví nesmyslným. Jakkoli je to skvělý smartphone, tak rozdíl od třech do šesti tisíc korun vůči soupeřům je příliš vysoký.