První dojmy z nových Xperií Z3. Sony zastavilo inovaci, hledá dokonalost

Pokud vedle sebe porovnáte tabulky parametrů modelů Sony Xperia Z1, Xperia Z2 a nové Xperie Z3, příliš mnoho rozdílů nenajdete. A těch několik nuancí ve výbavě a sem tam tu desetinku milimetru v rozměrech snadno přehlédnete, nebo to nebudete považovat za důležité. Letošní top-modely toho oproti těm loňským v praxi z hlediska výbavy o moc více nenabízejí.

Jenže nová Xperia Z3 od Sony je důkazem, že ačkoli se papírové hardwarové parametry i seznam funkcí příliš kupředu neposouvají, novinky mohou být velmi atraktivní a o hodně lepší než předchůdci. U Z3 je rozdíl ještě markantnější v tom, že Xperia Z2, jeden z nevýkonnějších letošních smartphonů, byl představen teprve v únoru na veletrhu MWC v Barceloně. A před rokem v Berlíně Sony představovalo typ Z1. I relativně mladá Xperia Z1 Compact, uvedená letos v lednu na veletrhu CES v Las Vegas, dostala teď v Berlíně nástupce. A i tady je pokrok vidět, ale opět spíš při reálném vyzkoušení než v papírových parametrech.

Vylepšování jako mantra

Zdá se, jako by u Sony prostě museli představit nový model stůj co stůj, i když nemají technologicky co nabídnout. Jenže opak je pravdou. Nová Xperia Z3, menší Z3 Compact, ani osmipalcový tablet Z3 Tablet Compact nemají žádné revoluční funkce ani hardware, jenže v praxi fungují skvěle. Alespoň tedy podle našich prvních dojmů.

Stačí se podívat na velkou Xperii Z3. Hardwarově se toho měnilo minimum, nově má telefon jen o něco lepší odolnost vůči vodě a prachu (IP65/IP68), čtyřjádro s taktem 2,5 GHz nebo o nějaký ten milimetřík „v pase“ méně. Ostatní výbava v podobě 5,2palcového Full HD displeje (1 080 x 1 920 pixelů), 20Mpix fotoaparátu, 3 GB RAM, 16 GB paměti, slotu na paměťové karty a mnoha dalšího zůstává stejná. Sony si dokonce dovolilo zmenšit baterii o 100 mAh, výsledkem je kapacita 3 100 mAh.

Jenže když uchopíme novou Xperii Z3 do ruky, začnou se objevovat velké rozdíly. Telefon je v ruce mnohem příjemnější než Z2 i Z1, byť čísla na papíře hovoří jen o malých rozdílech. Z3 dokonce působí i lehčím dojmem než Z2, byť odlehčení o 11 gramů na výsledných 152 gramů opět nezní nijak dramaticky. Za vše může spojení řady detailů. Xperia Z3 je dosud nejtenčí z top-modelů řady Z, jeho tloušťka je pouhých 7,3 mm. Na šířku tu Sony ubralo „jen“ 1,3 mm, ale novinkou jsou výrazně zaoblené boky. Místo rámu lemujícího pouze rohy telefonu je tu teď kovový pás, který obepíná tělo dokola a tvoří celé boky. Už jím tedy neprostupuje plast.

To jednak znamená daleko čistší design a elegantnější vzhled, hezké jednolité zaoblení boků ovšem především přispívá lepšímu držení telefonu. Z3 se najednou tváří jako mnohem menší telefon než Z2, která pro nás byla už hodně přerostlá.

Podobná vylepšení pokračují i v dalších oblastech, byť už jsme si je nemohli tak detailně vyzkoušet a prohlédnout. Sony se chlubí tím, že displej má o hodně vylepšenou čitelnost na slunci a přitom nižší spotřebu energie, fotoaparát dostal nově ohniskovou vzdálenost 25 mm a přepracovanou optiku i software, takže snímky mají být opět o něco kvalitnější. Sony se dokonce nebojí tvrdit, že jde o nejlepší foťák v mobilu. Nicméně manuální nastavení parametrů focení fotoaplikace stále nenabízí. O sebevědomí ovšem něco vypovídá schopnost fotografovat snímky s citlivostí ISO až 12 800.

Sony si také u svého top-modelu zakládá na kvalitním zvuku a od předchozího typu přebírá funkce pro potlačování hluku nebo high-res audio. Spolu s řadou dalších vylepšení Sony slibuje, že Xperia Z3 vydrží v praxi dva dny ostrého provozu na jedno nabití.

Menší se stejnou porcí

Nová zmenšená Xperia Z3 Compact nahrazuje model Z1 Compact. Oproti němu přece jen přináší více papírových novinek než Z3 oproti svým předchůdkyním. V důsledku nás ovšem telefon opět zaujal příjemnějším a užitečnějším pojetím než nějakými hardwarovými vylepšeními. U menšího těla ještě více vynikne čistší design novinek s jednolitými oblými boky, držení v ruce je pak ještě příjemnější.

Hodně potěší fakt, že Xperia Z3 Compact oproti Z1 Compact vlastně vůbec nenarostla. Na šířku měří novinka shodných 64,9 mm, na výšku je tu jen třetina milimetru navíc, celkem tedy 127,3 mm. Tloušťka se ovšem zmenšila na 8,6 mm (pokles o devět desetin).

A to se podařilo Sony do stejně velkého těla jako u Z1 Compact nacpat výrazně větší displej i baterii. Zobrazovač má úhlopříčku 4,6 palce (předchůdce má 4,3), rozlišení HD (720 x 1 280 pixelů) zůstalo zachováno, baterie posílila na 2 600 mAh (o 300 mAh více).

Displej je stále hezky jemný a stejně jako Full HD panel u většího modelu Z3 si zaslouží velkou pochvalu. Soupeřům jako jsou Samsung Galaxy S5 mini nebo HTC One Mini 2 zasazuje Z3 Compact velmi silnou ránu. Je menší a přitom má větší displej a je vybavenější. Stát bude zhruba stejně.

Ostatní vlastnosti přitom Z3 Compact přebírá beze zbytku od velkého typu Z3. Vše, co bylo výše u Z3 řečeno o odolnosti, fotoaparátu, kvalitě zvuku nebo čitelnosti displeje platí i pro menší model. Stejně jako velká novinka bude i kompaktní typ nově dostupný v elegantní bílé barvě a tradiční černé. Pak tu bude nová červená verze a tyrkysové provedení. Velký typ Z3 dostane rovněž tyrkysovou variantu a také měděnou verzi.

Obě novinky také mohou zaujmout hráče, a to díky podpoře PS4 Remote Play. Hry z konzole můžete hrát doma i na displeji telefonu a jsou tu i další funkce.

Tenoučký tablet

Poslední novinkou z řady Z3 je Xperia Z3 Tablet Compact. Jde o menší tablet s osmipalcovou úhlopříčkou displeje, který dosud v nabídce Sony chyběl. Vyznačuje se opět špičkovou voděodolností a velmi tenkou konstrukcí. Jeho 6,4 mm se zdá v praxi až neuvěřitelných, obzvlášť při zachování odolnosti vodě. I tady se objevuje design s oblými kovovými boky. Ty tu nejsou ovšem tak výrazné, ale opět pomáhají skvělému držení tabletu v ruce.

Na svou kategorii je novinka nesmírně lehká, váží pouhých 280 gramů. Procesor Snapdragon 801 s taktem 2,5 GHz i řada dalších prvků výbavy pochází ze smartphonů Z3. Displej má rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů, a je tedy parádně jemný. Jediné místo, kde výbava oproti špičkovým smartphonům ustupuje, je fotoaparát. Má rozlišení 8 megapixelů a ostření, zatímco dioda jako blesk chybí.

Levná alternativa

Společně s novými nadupanými přístroji představilo Sony i model Xperia E3. Ten bude patřit na druhý konec cenového spektra, přitom se tak na první pohled netváří. Design přebírá od novinek Z3, jen je tu vidět, že se konstruktéři rozhodně nehnali za co nejtenčími rámečky displeje. Telefon dostal displej s úhlopříčkou 4,5 palce, ale s rozlišením jen 480 x 854 pixelů. Je větší a těžší než Z3 Compact. V tom jediném je ovšem vidět šetření. Displej nás sice nenadchnul, ale v dané cenové kategorii bude plně dostačovat. Čtyřjádro Qualcomm s taktem 1,2 GHz a 1 GB RAM pak v praxi zajistí svižné fungování bez zádrhelů.

Vedle špičkových modelů na nás sice E3 nepůsobila tak skvělým dojmem, ale největší ctí jí budiž fakt, že bychom jí tak nízkou cenu netipovali. Displej s nižším rozlišením nás sice vrátil oproti špičkovým modelům do reality, na druhou stranu špatný určitě není. Zpracování a design na nás působí stejně dobře jako u mnohem dražších sourozenců, což bude hlavní výhodou tohoto telefonu.

Ještě někdy letos

Nových modelů Sony se v prodeji dočkáme ještě někdy letos na podzim. Kdy přesně, to zatím nevíme, a dostupnost na českém trhu je dalším otazníkem. Nicméně se dá předpokládat, že s uvedením novinek nebude Sony otálet. V podstatě neznámé jsou zatím i ceny, byť ty už se na internetu objevují.

Špičková Xperia Z3 bude opět patřit k nejdražším smartphonům na trhu, v zahraničí se první informace o cenách pohybují mezi 650 a 700 eury, to by napovídalo něco o cenovce opět šílených 18 500 korun, na kterých startovala Xperia Z2.

Menší Z3 Compact bude opět levnější, v zahraničí to vypadá na cenovku 499 eur. Je tedy možné, že oproti předchůdci novinka podraží asi na 13 500 korun. Ani tablet nebude levný, ale jeho základní verze by se mohla vejít do 10 tisíc korun. Připlácet se bude za 32 GB paměti a také za LTE, a to odhadem asi 1 500 korun za každé z těchto vylepšení. Cenu Xperie E3 zatím neznáme ani v přibližných mezích, ale vzhledem k tomu, že bude navazovat na levnou Xperii E1 za asi 2 500 korun, snad bude opravdu cenově dostupná.

Je tedy jasné, že za novinky řady Z3 si nechá Sony pořádně zaplatit. Vzhledem k menšímu pokroku ve výbavě se to může zdát překvapivé, jenže výrobce si to možná může dovolit. Majitelé stávajících modelů totiž nemají mnoho důvodů k upgradu. Vlastně nemají skoro žádné důvody. Sony tak chce na novinky opět nalákat nadšence, kteří ještě jejich smartphone nejvyšší třídy nemají, a tak může cenovku držet vysoko, aniž by vyloženě naštvalo majitele i zhruba rok starých modelů. Ti ovšem vidí postupná vylepšení, a tak je Sony možná postupně přesvědčí některou z dalších novinek.