Bez diskuse nejlepší malý smartphone. Recenze Sony Xperia Z3 Compact

Pokud nemáte rádi přerostlé smartphony a současný trend zvětšování velikosti displejů i telefonů je vám cizí, máte dnes jen velmi málo šancí, jak přijít ke špičkově vybavenému smartphonu snadno sednoucímu do dlaně. Jediným výrobcem, který byl dlouhodobě takové filozofii věrný, byl Apple. I ten ji však v současnosti zradil. Pořídit lze sice starší typ 5s, ale to je v podstatě vše.

Jedinou další firmou, která myslí na zákazníky lačnící po vysokém výkonu, nejlepších funkcích a zároveň malých rozměrech, je Sony. Jeho Xperia Z1 Compact z počátku letošního roku nás velmi oslovila a z dlouhodobého hlediska šlo o jeden z nejvyváženějších smartphonů na trhu. Teď přichází Sony s nástupcem, který přeskočil číslo v označení a jmenuje se Z3 Compact. To aby přesně zapadal do aktuální modelové linie.

Z3 Compact přináší oproti typu Z1 Compact mnohem více vylepšení než velká sestra Z3 vůči svým předchůdkyním. Hlavním pokrokem je ovšem fakt, že se zvětšila úhlopříčka displeje, aniž by narostly rozměry telefonu. Sony se tu ještě otevřeněji vydává do přímého souboje s Applem a jeho starším i novým iPhonem. Cena Z3 Compact začíná vysoko, na 15 990 korunách. Proti cenám nového iPhonu je to ovšem pořád lákavější částka a loňský iPhone 5s je jen o málo levnější.

U Sony se navíc dá předpokládat, že bude Z3 Compact docela rychle zlevňovat. Vždyť předchůdkyně začínala na ceně o tisíc korun nižší, ale rychle se dostala na rozumných 12 tisíc korun. Teď dokonce stojí oficiálně velmi lákavých 9 490 korun. Z3 Compact tak má dvojí efekt: přináší absolutní špičku z hlediska aktuální možné výbavy a zároveň činí starší typ Z1 Compact dostupnějším. Z hlediska poměru výkon/cena je starší model mnohem lepší volbou a jeho majitelé asi nemusí uvažovat o upgradu. Z3 Compact ovšem může lépe čelit těm nejnovějším soupeřům.

Vzhled a konstrukce: voděodolná tradice

Jedním z typických znaků špičkových xperií je voděodolnost. Ta je samozřejmě zachována i u novinky, certifikace má hodnotu IP 68. Podobně jsou zachovány i další základní rysy xperií, například zcela rovné čelní a zadní plochy z tvrzeného skla. Tyto plochy často rozdělují zájemce o malý smartphone na příznivce a zásadní odpůrce Sony. Design je to totiž docela svébytný, navíc provedení má tu nevýhodu, že se sklo na obou stranách telefonů docela škrábe. Sony to umocňuje aplikací fólie, která má tvrzené sklo lépe ochránit před roztříštěním. U Z3 Compact je tato fólie minimálně na zadní straně a škrábance se tu objevují okamžitě. Čelní strana telefonu je škrábanců ušetřená.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

kvalitní displej

špičková výbava a výkon

dobrý fotoaparát

odolnost vodě

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

U starších modelů šla fólie ze skla docela bez problémů sundat, tady tomu tak ovšem nejspíš není. Další nevýhodou tohoto řešení je fakt, že se tělo telefonu docela upatlává. To je poznat hlavně na černé barevné variantě, kterou jsme testovali. Sony ovšem připravilo i další barevné varianty, kde jsou šmouhy vidět podstatně méně, k dispozici bude bílé provedení a také tyrkysová či oranžová barevná verze. Všechny varianty působí velmi atraktivně, podle našeho soudu to nejvíce sluší tyrkysovému provedení.

Ačkoli to na první pohled vypadá, že je Z3 Compact v podstatě stejná jako starší model, jedna zásadnější změna tu je. Boky telefonů už totiž nejsou vyvedeny v rámu Omni Balance z kovu, ale je tu plast, který částečně propouští světlo. Tento krok nemusí všichni vítat s nadšením, protože dnešním trendem je luxusnější vzhled telefonů a lepší materiály a Sony jako by se proti tomu postavilo. Jenže na Z3 Compact to v praxi vůbec nevadí. Průsvitný plast působí velmi neotřelým dojmem, a Sony tak alespoň opět dokázalo posunout svůj design o trochu dál. Toto řešení navíc nejspíš dovolilo snížit hmotnost na zajímavých 129 gramů a zachovat rozměry předchůdce.

Novinka má míry 127,3 × 64,9 × 8,6 mm – je tedy pouze o tři desetiny milimetru vyšší než Z1 Compact, šířka je nachlup stejná a tloušťka o devět desetin milimetru menší. Do ruky tak padne Z3 Compact naprosto skvěle, byť samozřejmě tak malá jako iPhone 5s není. To už je ovšem na dnešní poměry extrémně malý telefon a Apple to ví. iPhone 6 je o trochu větší než Z3 Compact, přitom má jen o desetinu palce větší úhlopříčku displeje.

Displej a ovládání: malý velký

Malá Xperia Z1 Compact má displej s úhlopříčkou 4,3 palce, ovšem už při jejím testu jsme se nemohli ubránit dojmu, že by u Sony mohli dostat do stejně velkého těla panel mnohem větší. A měli jsme v podstatě pravdu, jen to konstruktérům chvíli trvalo. Při stejných půdorysných rozměrech těla totiž displej Z3 Compact dostal úhlopříčku 4,6 palce. To je docela vítaný nárůst a telefonu to překvapivě prospělo i po estetické stránce. Rámečky okolo displeje u Z1 Compact byly totiž hodně výrazné a vidět to bylo hlavně u barevných variant. Nyní jsou rámečky decentnější, a telefon tak působí mnohem modernějším dojmem.

Rozlišení displeje ovšem zůstalo zachováno. Je to tedy klasické HD (720 × 1 280 pixelů). Nárůst na Full HD by možná byl trochu zbytečný. Navíc v současnosti to vypadá, že hon za nejvyšším rozlišením výrobci tak trochu přibrzdili a více hledí na praktické vlastnosti. Displej Xperie Z3 Compact je opravdu parádní. Je to IPS panel se skvělými barvami, které doslova vystupují na povrch krycího skla. Navíc se může pochlubit i velmi dobrou čitelností na přímém slunečním světle a dobře fungující a citlivou automatickou regulací podsvícení. Nechybí možnost ovládání v rukavicích.

Nárůst výkonu proti staršímu modelu je tu asi nepodstatný, nicméně za zmínku stojí. Novinka má silnější Snapdragon 801 a stále 2 GB RAM. Vzhledem k rozlišení displeje tak patří v benchmarku AnTuTu k absolutně nejvýkonnějším zařízením. V tom se může Xperia Z3 Compact měřit s novým Samsungem Galaxy Alpha, který je dalším jejím docela překvapivým soupeřem.

Ovládání a chování operačního systému zůstává opět při starém. Z3 Compact je neskutečně rychlá a svižná, o zadrhávání a zpomalování tu nemůže být vůbec řeč. Působí ještě suverénnějším dojmem než Z1 Compact. Operačním systémem je tu Android 4.4.2.

Baterie: výtečná výdrž

Zatímco u nové velké a vysoce výkonné Xperie Z3 jsme zaznamenali z hlediska výdrže určitou nespokojenost, u menšího typu je vše úplně jinak. Compact má sice menší akumulátor, ovšem kapacita 2 600 mAh není vůbec nízká. Je to navíc navýšení i proti staršímu kompaktnímu modelu, který od nás za výdrž získal pochvalu.

I při intenzivním používání tak Z3 Compact na jedno nabití vydrželo bez problémů dva dny a s víkendovým třídenním režimem také nemělo vůbec problém. A pokud bychom se při používání trochu krotili, možná bychom se dokázali dostat i na čtyři dny na jedno nabití. To je na takto malý smartphone nevídaný výkon. Zdá se, že na rozdíl od většího modelu se tady Sony podařilo lépe sladit software a hardware a velkou roli hraje také nižší rozlišení displeje, které nevyžaduje pro vykreslování obrazu tolik energie.

Sony, které bylo první v zavádění úsporných režimů, také do Z3 Compact přidalo nový ultraúsporný režim nazvaný Ultra Stamina. Ten podobně jako u konkurence vypne většinu funkcí přístroje a ponechá aktivní jen to základní. Výrazně se tak prodlouží výdrž telefonu, což umožní uživateli zůstat na příjmu delší dobu třeba i jen s deseti procenty na ukazateli stavu nabití.

Běžné funkce: naprostá klasika

Pasáž o klasické funkční výbavě Xperie Z3 Compact bychom mohli zkopírovat z kterékoli recenze předchozího modelu, sestava se v podstatě nemění. Telefon podporuje všechny moderní technologie jako LTE, NFC nebo Bluetooth 4.0, wi-fi je tu i s podporou standardu ac. Vnitřní paměť má kapacitu slušných 16 GB a je tu slot na karty, který pojme microSD média s kapacitou až 128 GB.

V podstatě ve funkční výbavě nenajdeme výrazný posun oproti Xperii Z1 Compact, což dokazuje naše úvodní slova o tom, že ta zůstává výhodnější koupí. Standardní jsou i telefonní aplikace či aplikace pro práci se zprávami. Klávesnice Sony zůstává dobře konfigurovatelná, takže si ji mohou uživatelé přizpůsobit svým potřebám.

Jednou z drobných novinek oproti staršímu typu je přítomnost stereo reproduktorů na čele telefonu. Zvuk při hraní her nebo sledování videa je tak příjemnější.

Fotoaparát: další krůčky vpřed

Ve svých špičkových modelech používá Sony už od dob typu Z1 20Mpix čip, který však ve fotoaplikaci nechává většinou fungovat v plně automatickém režimu s downsamplingem snímků na rozlišení 8 megapixelů. Funguje to většinou dobře, ale Sony mívalo u starších modelů potíž se šumem.

Nadále platí, že Sony nedává uživateli nad parametry focení příliš mnoho manuální kontroly. A že nejlepší snímky stejně většinou vznikají v režimu Superauto, ve kterém se daří fotoaparátu vyřadit z osmimegapixelového snímku případný šum. Na plné rozlišení má smysl fotografovat v podstatě pouze v případě skvělých světelných podmínek. Po vzoru velkého typu Z3 se i foťák u Z3 Compact se šumem a dalšími negativními jevy vypořádává lépe než dosud.

Foťák se tak řadí na samotnou špičku současné produkce. Platí to obzvlášť pro ty uživatele, kteří se nechtějí zaobírat nastavováním parametrů nebo pečlivějším výběrem různých typů scén. V plně automatickém režimu funguje foťák Sony vlastně nejlépe a typy scén volí až překvapivě dobře. Mezi kompaktními smartphony nemá foťák u Sony nejspíš konkurenci.

Shrnutí: prostě nejlepší

Sony Xperia Z3 Compact je jednoduše nejlepší malý smartphone na trhu. Výbava je špičková a nemá v podstatě v této kategorii obdoby. Jediné, co může zákazníky odrazovat, je relativně vysoká cena. 15 990 korun je hodně, ale v podstatě to odpovídá úrovni výbavy. Opět platí, že Z3 Compact je z našeho pohledu lepší a atraktivnější volbou než velký model Z3.

Na druhou stranu oproti staršímu typu Z1 Compact nepřináší tolik zásadních vylepšení, aby se jeho koupě vyplatila. Z1 Compact zlevnila na atraktivních 9 490 korun a je určitě rozumnější volbou. Nicméně Z3 Compact bude samozřejmě o něco déle odolávat morálnímu zastarávání. Malá Xperia Z3 se také může lépe pustit do křížku s moderními soupeři. A mezi ně nepočítáme modely, jako jsou HTC One mini 2 nebo Samsung Galaxy S5 mini, to jsou z hlediska výkonu ořezané modely. Byť to u nich v praxi často vůbec nevadí, jednoduše je Z3 Compact proti nim svou vlastní ligou.

Nový compact tak hledá soupeře jinde. Apple iPhone 6 má totiž úhlopříčku displeje jen o desetinu palce větší, takže je soupeř hned jasný. Oproti xperii je větší, mnohem dražší, ale přináší samozřejmě některé specifické funkce jako například čtečku otisků prstů a slibuje například světlou budoucnost mobilních plateb. Xperia je ovšem univerzálnější a chlubí se mnohem lepší výdrží na baterii.

V souvislosti s iPhonem 6 pak musíme zmínit ještě jednoho soupeře pro novou xperii. Tím je luxusní Samsung Galaxy Alpha s kovovým rámem těla. I aplha je větší než xperia a přitom má opět jen o desetinu palce větší displej (znovu jen s HD rozlišením). Ten může být se svým osmijádrem ještě o něco výkonnější, v praktickém fungování jej však sráží zpomalující prostředí TouchWiz. Cena je 16 690 korun.