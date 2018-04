Sebevědomé Sony: Nové Xperie Z3 a Z3 Compact jsou hodně drahé

Česká pobočka Sony zveřejnila oficiální ceny nových špičkových smartphonů řady Xperia. Modely Z3 a Z3 Compact nebudou vůbec levné, u zmenšené verze se dokonce oproti předchozímu modelu dočkáme zdražení. Sony tak dokazuje, že si z mnohem levnější konkurence vůbec nic nedělá.

Sony Xperia Z3 stojí v oficiálním e-shopu značky 18 990 korun. To je cena, za kterou se před půl rokem začínal prodávat předchozí model Z2 a v podstatě se nedalo očekávat, že tomu bude jinak. Už tehdy bylo Sony nejdražší z top smartphonů, teď je Z3 zdaleka nejdražší. Byť je to novinka, stále totiž stojí proti konkurentům, jako jsou Samsung Galaxy S5, HTC One M8, Nokia Lumia 930, LG G3 a další. Ani tyto přístroje nejsou z hlediska běžného zákazníka kdovíjak levné, ale rozdíl mezi nimi a Z3 je několik tisíc korun, většinou více než tři tisíce.

Nová menší Xperia Z3 Compact pak stojí 15 990 korun. To je dokonce o tisíc korun více, než za kolik se zkraje letošního roku začínala prodávat Xperia Z1 Compact, kterou tento model nahrazuje. Původní Compact sice rychle zlevnil a stal se docela lákavou možností pro ty, kdo chtěli výkonný a malý smartphone, cenu novinky jsme ovšem takto vysoko neočekávali. U Sony se možná nechali povzbudit sebevědomou cenovkou nového Samsungu Galaxy Alpha. Ten se začíná prodávat za 16 690 korun a je v současnosti pro malou Xperii Z3 asi nejvážnějším soupeřem. Byť trochu větším.

Sony tak dokazuje, že si tradiční značky z nové konkurence nic nedělají. Pravdou je, že na českém trhu jim může tento přístup ještě nějakou dobu docela fungovat, ale otázkou je, jak dlouho. Trh s chytrými telefony je stále roztříštěnější a bojuje na něm více a více hráčů. I u nás se začínají prosazovat zatím relativně malé a pro široké publikum neznámé značky, které útočí kombinací atraktivní ceny a nadprůměrné výbavy.

Mezi ty nejagresivnější značky patří v poslední době Xiaomi a OnePlus, které si získávají pozornost širokého publika. Horší je to s dostupností jejich přístrojů. Xiaomi se o evropské trhy zatím nestará a nechává je v režii distributorů, OnePlus zase nestíhá uspokojit poptávku na těch trzích, kam se rozhodlo se svým internetovým prodejem vstoupit. I proto zatím možná zavedené firmy se širokou distribuční sítí a dlouhodobou tradicí neberou hrozbu vážně. Jejich jistota je ovšem každým dnem menší a menší.