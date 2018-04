Plíživá evoluce k neskutečné ceně. Recenze Sony Xperia Z2

Na první pohled nemusí netrénované oko nové Sony Xperia Z2 vůbec poznat. Novinka se drží designu Omnibalance, který přinesla před rokem už původní Xperia Z a následujícímu typu Z1 je opravdu hodně podobná. Jak ukázalo naše fotosrovnání, rozdílů mezi Z1 a Z2 je na první pohled minimum, teprve detailnější zkoumání odhalí , že v drobných detailech je rozdílů celá řada.

Uživatelé dosavadního top-modelu od Sony v podstatě nemají důvod k upgradu, ani jakési žárlivosti. Xperia Z2 je sice lepší telefon, ale nikoli diametrálně. Z2 je tu především proto, aby Sony mohlo čelit nové vlně supersmartphonů v čele se Samsungem Galaxy S5 a HTC One M8. A jim je Z2 více než zdatným soupeřem.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

skvělý displej

voděodolná konstrukce

špičková výbava

Proč nekoupit? větší rozměry

extrémní cena Kdy? V prodeji Za kolik? 18 990 Kč

Oproti předchůdci přináší drobná vylepšení ve spoustě oblastí, byť většinou jde o drobný posun. Z2 se o trochu lépe drží v ruce, má větší displej s lepším podáním barev a pozorovacími úhly a i foťák se dočkal vylepšení, a snímky tak jsou o trochu kvalitnější. Celek je velmi vyvážený. A byť odpůrce současného směru, kterým se telefony Sony ubírají, určitě nepřesvědčí, je to jeden z nejlepších smartphonů, které si dnes můžete pořídit. A také je nejdražší.

Vzhled a konstrukce: třetí vydání téhož

Na první pohled je Xperia Z2 snad až příliš podobná Z1. Materiály ani celkové pojetí designu se nemění, došlo jen k dílčím změnám v detailech. Mírně se například změnily rozměry. Na výšku Z2 povyrostla na 146,8 mm, šířka se o sedm desetin milimetru snížila na 73,3 mm a tloušťka poklesla o tři desetiny milimetru na 8,2 mm.

Nezdá se to jako podstatné hodnoty, které by měly mít v praxi na něco vliv. I nadále je Sony Xperia Z2 dost velký telefon. Oproti předchůdci jde ovšem o zlepšení. Mírné snížení šířky a tloušťky společně se zaoblením hran rámu mají příjemný důsledek, že Z2 padne do ruky lépe než Z1. Na druhou stranu stále platí, že pro většinu uživatelů už může být Z2 příliš přerostlý kousek.

Nám se líbí, že ani přes nárůst úhlopříčky displeje se telefon výrazně nezvětšil. Výšky nenarostla tak dramaticky a při držení v ruce nevadí. V kapse už může být Z2 trochu dlouhá a ze zadní kapsy u kalhot může čouhat, ale to platí prakticky pro všechny pětipalcové smarpthony. Hmotnost poklesla o tři gramy na 163 g.

Rám telefonu si s předchozím provedením prohodil barevnost. Hrany jsou tu tedy tmavé a boky stříbrné, Z2 tak vypadá opticky štíhlejší než předchozí provedení. Na druhou stranu se tu Sony podle našeho názoru nepodařilo moc dobře zamaskovat krytky konektorů. Ty jsou dvě a docela veliké, navíc jejích slícování není tak precizní jako třeba u první Xperie Z. Velká krytka, která vlevo kryje slot na SIM kartu a microUSB konektor zároveň, je trochu nepraktická. Vpravo je jen slot na karty.

Očko na provlečení poutka se přestěhovalo do levého dolního rohu, na spodní straně pak najdeme trojici vrtaných otvorů mikrofonu. Telefon má nově dva reproduktory na čelní straně schované pod úzkou škvírou u vrchní a spodní hrany telefonu.

Xperia Z2 nadále působí velmi elegantním a bytelným dojmem. Zpracování je parádní, použité materiály pro Sony typické. Čelní i zadní stranu tak nadále kryje v podstatě stejné sklo, takže Z2 je nadále náchylná k zachytávání otisků prstů. Komu se design telefonů Sony nelíbí, neoblíbí si ani Z2, ale nám se i tato novinka líbí.

Samozřejmě zůstává zachována i voděodolnost telefonu, stejně jako předchozí typ splňuje Xperia Z2 normu IP58. Metr pod vodou by tak měl telefon bez úhony přežít 30 minut.

Displej a ovládání: konečně extratřída

Jednou z nejvýraznějších změn oproti předchozímu modelu je displej. Sice to není QHD panel, jak se před uvedením často spekulovalo, ale i tak se konečně podařilo Sony dotáhnout do naprosté extratřídy. Full HD panel tu narostl na úhlopříčku 5,2 palce, což sice mírně snížilo jemnost na 424 pixelů na palce, ovšem to vůbec nevadí. Nadále je displej skvěle jemný a obraz je parádně ostrý.

Důležitější než nárůst úhlopříčky je ovšem změna technologie. Podobně jako u menšího typu Z1 Compact tu totiž Sony použilo perfektní IPS panel vylepšený ještě vlastními technologiemi. Obraz se tak oproti předchozím modelům může pochlubit především mnohem lepším kontrastem a pozorovacími úhly. Věrné barvy byly předností už předchozích modelů, tady se situace zlepšila jen trochu. Lepší je také čitelnost na přímém slunci. S ostatními top soupeři se tak Sony může konečně měřit více než směle, jeho displej se zařadil k tomu nejlepšímu na trhu.

Co se ovládání týče, téměř vše známe už z předchozích modelů značky. I Android 4.4.2 Kit Kat si Sony upravilo po svém vzoru, a rozdíly jsou tak opět jen velmi dílčí. Došlo například na některé funkční novinky, jako je možnost probuzení telefonu poklepáním na displej. Nadále tuto funkci standardně zastává vypínací tlačítko na pravém boku, které je dobře dostupné pro leváky i praváky. Xperia Z2 má také režim pro zvýšení citlivosti displeje na dotyk, pak lze smartphone ovládat i v rukavicích.

Oproti Xperii Z1 si polepšil i hardware, opět jde spíše o dílčí krok. Čtyřjádrový procesor Snapdragon 801 v kombinaci s grafikou Adreno 330 a nově i 3 GB RAM přináší podle zjištění v benchmarku AnTuTu nárůst výkonu asi jen o 7 %. V některých aplikacích jako třeba v náročných hrách bude náskok Z2 větší, ovšem v praxi stejně nepříliš významný.

Operační systém je perfektně rychlý a telefon byl během testování i ukázkově stabilní. Svižnější než Xperia Z2 je v současnosti asi jen HTC One M8 a to je mimořádně výtečně odladěný telefon. V benchmarku AnTuTu podle globálních statistik novou xperii HTC dokonce poráží, a to má k dispozici méně RAM paměti. Naše vlastní měření ukazují, že má Xperia Z2 mírný a v podstatě zanedbatelný náskok asi dvou procent. Každopádně je Z2 výkonný a velmi rychlý telefon.

Baterie: další krůčky vpřed

Už předchozí Sony Xperia Z1 byl špičkový smartphone se slušnou výdrží baterie. U Z2 došlo k dalším dílčím vylepšením, takže opět není třeba se obávat, že by výdrž byla slabá. Kapacita akumulátoru narostla na 3 200 mAh, vzhledem k optimalizaci Androidu 4.4.2 se pak praktická výdrž vylepšila ještě o něco více, než by nárůst o 200 mAh napovídal. V praxi platí, že špičkový smartphone od Sony samozřejmě bez problémů vybijete za den, ovšem to už bude opravdu extrémní způsob používání. Den perného provozu totiž Xperia Z2 zvládá zcela s přehledem a na jeho konci bude mít ještě dost energie na druhý trochu méně náročný den. Řada uživatelů se bude schopna vcelku bez větších potíží dostat na dva dny používání na jedno nabití.

Sony bylo průkopníkem v úsporných režimech, které v poslední době zavádějí téměř všichni výrobci. Zatímco dlouho v této oblasti hrála firma prim, teď vypadají možnosti režimů Stamina trochu méně pokročile. I tak však dovede takový režim uspořit hodně energie a výrazně prodloužit výdrž baterie.

U běžného Stamina režimu si může uživatel nastavit, při jaké úrovni vybití se má aktivovat, jestli se mají vypínat wi-fi a mobilní data při zhasnutém displeji nebo dokonce omezovat i výkon přístroje. Úspornější režim slabé baterie pak dovolí nastavit úroveň snížení jasu displeje, interval automatického vypnutí displeje, umožní nastavit vypnutí synchronizace služeb, jednotlivých bezdrátových funkcí a řady dalších záležitostí. Telefon se tak sice nepřepíná do ultra úsporného módu s černobílým zobrazením a dostupností jen základních funkcí jako někteří soupeři, ovšem i tak dovede v nouzi cennou energii šetřit.

Funkce: vlastně nebylo kam

V oblasti běžných funkcí pro telefonování a práci s daty se vlastně Xperia Z2 nemá moc kam posouvat. Hardwarová výbava byla špičková už u předchozího provedení, takže sestava LTE, NFC, Bluetooth 4.0 nebo wi-fi včetně nejnovější verze ac je tu samozřejmostí. Zůstává 16 GB vnitřní paměti i slot na karty microSD, tentokrát až o kapacitě 128 GB. Xperia Z2 má i televizní výstup nebo režim USB host.

I softwarová výbava je v podstatě stejná jako dříve, nechybí tedy třeba pro Sony typická aplikace Smart Connect, která dovolí zautomatizovat některé akce při připojení určitého typu příslušenství. Klasické jsou i funkce pro telefonování a další komunikaci. Tradičně chválíme kvalitní klávesnici pro psaní zpráv. Ta je dostatečně prostorná, nepostrádá potřebná interpunkční znaménka a dovoluje psát tahy. Při psaní tahy ovšem dochází ke zkracování zpráv psaných s diakritikou.

Velký displej je doslova stvořený pro snadné prohlížení webu, Sony už standardně používá prohlížeč Chrome. Pro navigaci je tu k dispozici třicetidenní zkušební verze softwaru Navigon od Garminu.

Zábava: starý známý s lepším výsledkem

Jednou z nejvýraznějších funkcí Xperie Z1 byl její fotoaparát a není tomu jinak ani u modelu Z2. Je tu tedy dvacetimegapixelový čip s optikou Sony G Lens a světelností f = 1/2,0 a nadstandardně velikým čipem. Fotoaparát zachovává i režimy focení z předchozího modelu, takže se na první pohled může zdát, že nedošlo k téměř žádnému posunu kupředu.

Jenže ve skutečnosti přece jen ke zlepšení došlo. Fotoaparát Xperie Z1 totiž sice papírově patřil na samotnou špičku, ale měl určité nedostatky. Ty se sice novince Z2 nepodařilo eliminovat zcela, ovšem došlo k jejich zmírnění.

Nadále platí, že telefon fotí převážně v režimu superauto, kdy jsou pořizovány širokoúhlé snímky s rozlišením 8,3 megapixelu. Software se snaží z velkého 20Mpix obrazu použít ty pixely, které jsou nositeli nejlepší obrazové informace. V tomto režimu opět fotoaparát nastavuje vše kompletně sám. Zachován byl i manuální režim, u kterého však o manuálním ovládání parametrů nemůže být řeč. Snadno v něm uživatel může ovládat v podstatě jen kompenzaci expozice a vyvážení bílé.

Při snížení rozlišení na 8,3 megapixelu se pak otevře možnost volit ručně i některé scénické režimy, které se telefon v režimu superauto snaží určit sám. Množství režimů je opravdu široké, takže můžete dát kreativitě docela dobrý průchod. Nicméně nadále nás velmi mrzí, že Sony neumožňuje plnou manuální kontrolu parametrů focení, jako to je třeba u lumií nebo u HTC One M8. Uživatelské prostředí se soustředí na jednoduchost, ale některé funkce jsou proto zbytečně skryty. Konkurence tu udělala za poslední dobu slušný skok kupředu a Sony by si v tomto ohledu zasloužilo vylepšení.

Zachován je i systém fotografických miniaplikací, které přinášejí různé pokročilé funkce. Je tu aplikace pro pořizování panoramat, možnost sdílení přímého přenosu obrazu na vaši facebookovou zeď nebo zábavný režim s možností přidávání prvků virtuální reality do fotek.

Zásadnější novinkou je však režim pro natáčení 4K videa, tady se Sony řadí ke špičce. Další novinkou je v současnosti stále oblíbenější režim pro rozostření pozadí snímku, ale kdyby jej Z2 neměla, nic se nestane. Výsledek je většinou dost žalostný a s tím, co dovede HTC One M8 s druhým fotoaparátem, se vůbec nedá srovnávat.

Širokoúhlé fotografie v rozlišení 8 megapixelů. Plný široký snímek se zobrazí po kliknutí na náhled.

Důležitější než všechny tyto funkce je však výsledná obrazová kvalita snímků. A tu se podařilo Sony vylepšit. Telefon teď už nepořizuje zbytečně přesvětlené fotografie v náročnějších podmínkách, lépe se vyrovná se světelnými kontrasty a má díky tomu přirozenější podání barev. Sony se také podařilo vylepšit úroveň detailů ve snímcích. Ta sice nadále není perfektní, ovšem jde o znatelný posun kupředu.

Většinou se na výsledném efektu pozitivně podepisuje jedna jednoduchá úprava: Xperia Z2 používá u snímků nižší úroveň komprese, takže detaily zpracování fotografií tolik nepoškodí. Snímky jsou datově větší asi o třetinu, což je výrazný rozdíl. Foťák Z2 tak nemrhá potenciálem jako u Z1.

Zajímavostí je, že i přes menší kompresi je při focení model Z2 nepatrně pomalejší než Z1, ale i tak je hezky pohotový a rychlý. Nadále platí, že režim superauto s downsamplingem snímků dovede kvalitě pomoci, protože se mu daří redukovat šum lépe než manuálnímu režimu v plném rozlišení. Za dobrého světla lze však bez obav fotit i na plné rozlišení.

Jednou z výrazných novinek Xperie Z2 by měla být i funkce potlačování okolního hluku při využití speciálních sluchátek. V balení s telefonem jsme však tato nová sluchátka nenašli, namísto toho jsou u smarpthonu za více než 18 tisíc korun přibaleny doslova odporné pecky (ano, nejde ani o špuntová sluchátka) s cenou tak 50 korun. Tento krok nechápeme. Z2 je dostatečně drahý kousek na to, aby dostal i prémiová sluchátka, která by mohla být výraznou konkurenční výhodou. Prakticky nepochybujeme o tom, že Sony sluchátka v určitých fázích prodeje nabídne k telefonu zdarma, aby prodeje podpořilo, ale standardně dodávaný set je prostě obrovskou ostudou.

Shrnutí: špička se silnou konkurencí

Loňský model Xperia Z1 jsme zcela bez výčitek zařadili na tehdejší absolutní vrchol. I nová Xperia Z2 je špičkový telefon, který se může se soupeři sebevědomě měřit. Ovšem podobně jako u ostatních aktuálních soupeřů je posun oproti předchozímu modelu relativně malý, byť je Z2 lepší téměř v každém drobném detailu.

Otázkou je, zda se příplatek za tyto detaily vyplatí. Podle našeho názoru vlastně moc ne. Sony totiž dosavadnímu šílenství s cenami top smartphonů nasadilo korunu. Xperia Z2 v bílém, černém, nebo fialovém provedení se totiž začíná prodávat za 18 990 korun, tedy o tisícovku dráž než Xperia Z1 v době uvedení na trh. Jistě, částečně za tuto změnu může i posun kurzu koruny, ovšem znamená to, že ceny nejlepších smartphonů se dostaly do naprosto nepřijatelných a směšných výšin.

Ani dosavadní top-model Xperia Z1 není levný, ovšem cena 15 490 korun vypadá mnohem optimističtěji. A vzhledem k tomu, že parádní hluk potlačující sluchátka si budete muset k Z2 stejně dokoupit, cenový rozdíl je tak výrazný, že je starší typ mnohem rozumnější volbou.

Nebo ještě lépe zvolte perfektní model Xperia Z1 Compact, který se skvěle vejde do kapsy, má špičkový hardware jako model Z1 a jeho HD displej dostal IPS technologii podobně jako u Z2. Tento král kompaktních telefonů vyjde na docela přijatelných 12 490 korun.

Nebo se samozřejmě můžete podívat u konkurence. HTC One M8 stojí 17 490 korun a když si počíháte na správnou nabídku, dostanete k němu i parádní pouzdro Dot View. Sony má lepší displej a je voděodolné, ale HTC je zase o trochu vyladěnější model s ještě prémiovějším designem a pohotovým a hravým fotoaparátem.

Samsung si za Galaxy S5 oficiálně žádá 18 490 korun, oproti Z2 má však podstatně hůře odladěný software. Foťák je však srovnatelný a displej je snad ještě o kousíček lepší.

Můžete se podívat i po starších typech zmíněných výrobců. Mnohem levnější modely Samsung Galaxy S4 (13 290 Kč) a HTC One (12 995 Kč) ve většině případů udělají stejnou službu jako předražené novinky.

Lákavou alternativou může být Nokia Lumia 930, jejíž cenovka zatím ukazuje hodnotu 14 490 korun. Počkat si můžete také na nové LG G3 s QHD displejem, laserovým ostřením a velmi lákavou předprodejní cenou od 13 990 korun.

Sony Xperia Z2 je zkrátka špičkový smartphone, jeden z nejlepších na trhu, ale důvodů pro jeho koupi je kvůli ceně až překvapivě málo.

Sony Xperia Z2 a konkurence

Sony Xperia Z2 nabízí novinku v podobě sluchátek s funkcí potlačování hluku. Fotoaparát s rozlišením 21 megapixelů má funkci pro simulaci hloubky ostrosti (rozmazání popředí nebo pozadí) nebo schopnost natáčet video rychlostí až 120 snímků za sekundu s následnou možností zpomalení záznamu. Displej dostal úhlopříčku 5,2 palce. Cena: 18 990 Kč

Samsung Galaxy S5 je vybaven Super AMOLED displejem. Telefon pohání čtyřjádrový procesor s architekturou Krait, taktovaný na 2,5 GHz. Operační paměť má kapacitu 3 GB a hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 16MPix. Cena: 18 490 Kč

HTC One M8 navazuje na loňský stejnojmenný model. K nejzajímavějším funkčním novinkám patří například možnost ovládání gesty tahy na displeji nebo pohybovými gesty, která uživateli přejdou rychle do krve. Velkou pozornost si zaslouží fotoaparát s dvojicí čoček, který dovede pracovat s hloubkou ostrosti snímků, má velmi rychlé ostření a několik dalších praktických novinek. Cena: 17 490 Kč