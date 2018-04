Nové Sony Xperia Z2 a Z2 tablet jsou stejné a přece lepší

Sony pokračuje v trochu neobvyklém trendu vylepšování svého top-modelu krůček po krůčku. Každého půl roku vydává firma na významných akcích o něco vylepšený nejlepší model. V Barceloně se tak představila nová Xperia Z2, která je na první pohled stejná jako Xperia Z1. Pro uživatele současného modelu nebude mnoho důvodů k upgradu, ovšem Z2 je přeci jen vyspělejší smartphone.

Lepší displej, ale jen malinko

Oproti Xperii Z1 má Z2 o něco lepší displej, malinko novější hardware a vylepšené schopnosti fotoaparátu. V řeči parametrů to znamená, že displej dostal úhlopříčku 5,2 palce namísto pěti palců, rozlišení Full HD však zůstává zachováno. Displej má opět vylepšenou kvalitu obrazu, mnohem lepší jsou pozorovací úhly a i barvy působí trochu atraktivnějším dojmem. Jas dovede také dosahovat vyšších hodnot, což bude přínos pro čitelnost na slunci.

Vylepšení jde na vrub technologii IPS a Sony se v tiskové zprávě chlubí také čímsi, co nazývá Live Colour LED. Samozřejmostí jsou technologie X-Reality a Bravia.

Mírného vylepšení se dočkal hardware, procesorem je Snapdragon 801 s taktem 2,3 GHz a grafikou Adreno 330 a jsou tu 3 GB RAM. Baterie dostala mírně zvětšenou kapacitu 3 200 mAh.

I přes nárůst úhlopříčky se Xperia Z2 drží v ruce lépe než Z1. Je to dáno trochu menší šířkou i tloušťkou. V řeči čísel jde téměř o detail, ovšem v praxi padne Z2 do ruky výrazně lépe. Na výšku je naopak novinka trochu delší, to však nijak nevadí. Nižší hmotnost novinky 158 gramů je v ruce o hodně příjemnější než dosavadních 170 gramů.

Zpracování je opět parádní s typickým omnibalance designem s kovovým rámem a lesklými plochami. Design se oproti předchozím modelům liší opravdu jen v detailech. Samozřejmostí je opět voděodolnost, telefon splňuje specifikace IP55 a IP58.

Video ve 4K a hudba bez hluku

Drobného vylepšení se dočkal i fotoaparát. Kromě toho, že by možná mohl vyrábět o něco lepší snímky než Xperia Z1, dostal také schopnost natáčet video v rozlišení 4K (3 840 × 2 160 pixelů). Zachován je systém fotoaplikací, ovšem třeba plně manuální ovládání parametrů se opět nekoná.

Nově má fotoaparát třeba funkci pro simulaci hloubky ostrosti (rozmazání popředí nebo pozadí) nebo schopnost natáčet video rychlostí až 120 snímků za sekundu s následnou možností zpomalení záznamu. Hudební novinkou jsou nová sluchátka s aktivním potlačováním hluku. Ta by měla být součástí standardního balení. Sony je prvním výrobcem, který něco takového nabízí. Sluchátka budou k dostání také s novým tabletem Xperia Z2 tablet.

Tablet s podobnou filosofií

I nový tablet Z2 tablet je dílčím vylepšením modelu Z tablet. Sony dokázalo desetipalcový tablet ještě ztenčit, namísto 6,9 mm teď na tloušťku měří 6,4 mm. Půdorysné rozměry zůstaly shodné (266 × 172 mm), hmotnost klesla na 426, respektive 439 gramů u provedení s wi-fi či LTE. Opět je zachována vodotěsnost, nové jsou procesor Snapdragon 801 a 3 GB RAM.

Fotoaparát, rozlišení displeje i řada dalších parametrů zůstala zachována. Nejde tedy o žádná velká a zásadní vylepšení, Sony spíše sjednocuje hardware v nejvyšší třídě a opravdový skok vzhůru nás očividně čeká až později. Xperia Z2 tablet je však bez pochyby velmi atraktivní kousek, který posouvá předchozí provedení o něco dále.

Sledování života

S oběma novinkami (a nejen s nimi) bude moci spolupracovat nový náramek Sony SmartBand SWR10, jehož základem je senzor Sony Core. Ve spojení s aplikací Lifelog se tato technika postará o záznam vašich aktivit během dne, navíc si tu sami můžete vést jakýsi deníček a některým událostem přidávat popisky. Lifelog umí aktivity propojit i s nasnímanými fotografiemi.

Sony také ukázalo prototyp Lifelog Camera, což je zařízení, které celý průběh vašeho dne zaznamená automaticky na fotografiích. Zatím však jde opravdu jen o koncept, nicméně to vypadá, že to s ním Sony myslí vážně a dříve nebo později se jej v prodeji dočkáme. Firma také ukázala řadu různých pásků a dalšího příslušenství pro Sony Core.