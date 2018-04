Nejlepší Sony Xperia Z2 už koncem února. Začne trend QHD displejů

Jak informuje server Androidsas.com, Sony chystá na veletrh MWC koncem února premiéru nástupce modelu Xperia Z1 (recenze zde). Novinka, která by měla mít označení Xperia Z2, bude jedním z prvních smartphonů, který určí trendy pro letošní rok.

Sony Xperia Z2 s kódovým označením Sirius má být v Evropě věrozvěstem trendu displejů s velmi vysokým rozlišením QHD (někdy také nepřesně označované jako 2K), přestože někteří v poslední době velmi agilní čínští výrobci už tradiční světové značky předběhli (více o Vivo Xplay3S zde).

Především špičkový displej s úhlopříčkou 5,2 palce a rozlišením 2 560 × 1 440 obrazových bodů bude tahákem novinky od Sony. Pozadu nezůstane ani fotoaparát. Ten bude mít rozlišení 20,7 megapixelu, tedy stejně jako současný top model. Dostatečný výkon zajistí procesor Qualcomm Snapdragon 800 a paměť RAM povyroste na 3 GB. Dostatečnou výdrž by měla zajistit baterie s kapacitou 3 700 mAh.

Podle prvních informací to tedy vypadá, že Sony pouze vylepší displej, přidá paměť RAM a zvětší kapacitu baterie. Uvidíme, jestli to bude stačit na připravované konkurenční smartphony. Odolnou konstrukci, tedy výhodu proti konkurenci, by si Xperia Z2 měla zachovat.

Připravovaný Samsung Galaxy S5, který bude hlavním rivalem nového Sony, má mít také QHD displej, ale přijde asi až v březnu (více zde). A smartphony s ultra vysokým rozlišením displeje během letoška jistě přinesou i další výrobci. Příkladem je chystané LG G3 (více zde).

Sony své klíčové modely téměř pravidelně představuje zkraje roku. Na právě skončeném veletrhu CES se Sony pochlubilo modelem Xperia Z1 Compact, který by měl být jedním z prodejních tahounů (více o Xperii Z1 Compact zde).