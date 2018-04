Aspirant na nejlepší fotomobil i smartphone. Recenze Sony Xperia Z1

Nebýt nové Nokie Lumia 1020, měla by nejspíš Xperia Z1 titul nejlepšího fotomobilu v kapse. Takto není nic vůbec jasné a zdá se, že Nokia bude mít navrch. Konečný soud si ovšem ponecháme na detailní porovnání obou skvělých fotosmartphonů. Zatím se můžeme spokojit s konstatováním, že mezi androidími smartphony nemá Xperia Z1 z hlediska kvality fotografií konkurenci. Oproti Lumii 1020 má také výrazně lepší výbavu a celkově je o něco univerzálnější.

Kromě fotoaparátu Xperia Z1 zaujme elegantním designem, voděodolností a špičkovým výkonem. Vynikající hardware tu navíc nemá negativní dopad na výdrž baterie. Xperia Z1 totiž dostala opravdu mohutný akumulátor, a tak naopak patří z hlediska výdrže ke špičce své kategorie.

Překvapením může být, že Z1 je ještě větší kousek než předchůdce. Své příznivce i odpůrce bude mít i displej, který se nezbavil víceméně nepříliš zajímavých pozorovacích úhlů.

Vzhled a konstrukce: Omnibalance v kovovém

Na první pohled je Sony Xperia Z1 zcela jasným pokračovatelem předchozího modelu Xperia Z. Opět tu úřaduje designový směr Omnibalance s čelní a zadní plochou pokrytou v podstatě shodným krycím sklem a netradičním rámem, který tvoří hrany přístroje. Na rozdíl od předchozího modelu je rám tentokrát kovový a díky tomu působí Z1 ještě bytelnějším dojmem. Celkově je zpracování špičkové, z estetického hlediska je ovšem Z1 jen drobným evolučním posunem.

Nám se Z1 opravdu líbí, posun oproti původnímu "zetku" je decentní a povedený. Sony opět zachovává nabídku barevných variant, kromě černého provedení je tu bílá a fialová varianta. Ve fialové to Z1 sluší opravdu mimořádně.

Navzdory tomu, že úhlopříčka displeje zůstala na hodnotě 5 palců, je novější Xperia Z1 o něco větší než Xperia Z. Konkrétní rozměry jsou 144 × 74 × 8,5 mm, což znamená nárůst v každém směru. Vzhledem k tomu, že konkurence se snaží čelní plochu zmenšovat, jde Z1 tak trochu proti proudu a v kategorii pětipalcových Full HD smartphonů patří k větším telefonům.

Rozdíl v ruce oproti Xperii Z není tak výrazný, jak nárůst papírově napovídá. Důvodem je fakt, že kovový rám telefonu je méně ostrý než ten plastový, hrany telefonu jsou tak lehce zaoblené a v ruce působí docela příjemně. Rozhodně však nemůžeme říci, že velký telefon bude po chuti každému.

Po svém předchůdci zdědila Xperia Z1 voděodolnou konstrukci. Certifikace je tentokrát IP58, což znamená, že telefon vydrží půl hodiny metr a půl pod vodou. Pomáhají tomu krytky, které schovávají konektor, slot na karty i slot na SIM. Zajímavé ovšem je, že krytku postrádá 3,5 mm jack konektor, což je v případě, že často posloucháte hudbu, daleko praktičtější řešení.

V ruce překvapí také vysoká hmotnost,170 gramů už je opravdu hodně, takže telefon už je v kapse docela výrazně cítit. Na druhou stranu je hmotnost daň za opravdu bytelnou konstrukci.

Displej a ovládání: stejný a přesto ostřejší

Úhlopříčka 5 palců a rozlišení Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů zůstaly zachovány, ovšem displej je zcela nový. Jde o panel s technologií Triluminous, kterou Sony používá i u svých televizorů. Pro vylepšení obrazu je tu pak software X-Reality Engine.

Technické novinky mají jeden významný pozitivní důsledek. Displej se na první pohled jeví podstatně ostřejší než u předchůdce. Částečně to jde na vrub hardwaru, ale především se na zlepšení podílí software, který pomáhá obraz za každých podmínek optimalizovat. Obraz je tak opravdu ostrý jako břitva. Navíc se může displej pochlubit opravdu věrným barevným podáním. Displej Z1 jen trochu ztrácí v podání černé barvy, která má tendenci utíkat dost do šedé.

A za mnoho nestojí ani pozorovací úhly, barvy se při pohledu ze stran mění. Sice ne tolik jako u Xperie Z, ale stále je to dost znatelný jev. Dovolíme si tvrdit, že nebýt podání černé barvy a pozorovacích úhlů, zařadil by se displej na absolutní vrchol současné produkce. Takhle se musí sklonit před panelem v HTC One.

Co se operačního systému týče, změny tu v podstatě souvisí jen s použitou verzí Androidu. Konkrétně tu jde o verzi 4.2.2 Jelly Bean, která přináší například možnost umístit na odemykací obrazovku některé užitečné widgety. Funguje to ovšem pouze v případě, že nemáte telefon zamčený heslem, takže užitečnost této funkce je omezená.

Jednou z novinek je i drobná změna v menu. Na první obrazovce lze tahem zleva vyvolat menu, pomocí kterého se dají snadno uspořádat aplikace podle několika kritérií a snáze mezi aplikacemi vyhledávat, nebo je promazávat. Je tu i přístup k funkci Sony Select a do obchodu Google Play. Grafická nadstavba Androidu v podání Sony je velmi decentní, takže prostředí se bude líbit především těm, kdo preferují pokud možná co nejčistší podobu systému.

Systém je bleskurychlý a na pokyny reaguje bez zadrhnutí. Vděčí za to mimo jiné i špičkovému hardwaru. Telefon pohání ji špičkový čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S800 s taktem jader 2,2 GHz. Dále je tu grafika Adreno 330 a také 2 GB RAM. To vše dělá z Xperie Z1 jeden z nejvýkonnějších smartphonů na trhu, byť benchmarky ukazují, že výkon v podstatě odpovídá Samsungu Galaxy S4 s o trochu slabším procesorem Snapdragon S600.

Baterie: příjemné překvapení

Původní Xperia Z rozhodně nepatřila mezi rekordmany ve výdrži baterie. To ovšem u novinky Z1 nehrozí. Nový hardware je znát, navíc je tu doplněn podstatně výkonnějším akumulátorem. Kapacita baterie totiž narostla na téměř 3 000 mAh. To v praxi znamená, že se vybití za půl dne obávat nemusíte. I při nejvyšším vytížení se můžete těšit z plného dne používání. Pravdou ovšem je, že k dosažení dvou dnů výdrže už se uživatel musí trochu krotit.

Výdrž telefonu lze výrazně prodloužit zapnutím módu Stamina. Ten například vypne bezdrátové technologie a push synchronizaci e-mailů a další záležitosti. E-maily a další zprávy se objeví ve chvíli, kdy uživatel zapne displej.

Telefonování a zprávy: běžná klasika

V oblasti telefonování a zpráv je výbava Xperie Z1 v podstatě klasická. Tady nemá Sony ani pořádně co řešit, například jeho softwarovou klávesnici nadále považujeme za nejlepší na poli chytrých telefonů. Nadále ovšem platí, že psaní s diakritikou zkracuje zprávy, což omezuje možnosti využití psaní tahy. I telefonní aplikace je vcelku standardní, funguje tu vyhledávání pomocí slovníku T9.

Vzhledem k rozměrům telefonu a jeho hmotnosti nemusí být telefonování pro každého pohodlné. Už jen proto, že sluchátko má pouze úzkou škvíru, takže najít ideální pozici u ucha není jednoduché. Rozměrný telefon se může často prát o místo s nožičkami brýlí. K hlasitosti hovoru nemáme výtky, ale třeba HTC One dovede nabídnout jak vyšší úroveň hlasitosti, tak přeci jen o trochu čistší zvuk.

HTC také Sony překonává z hlediska kvality zvuku z hlasitého reproduktoru. Sony má totiž jen jeden reproduktor, umístěný navíc na spodní straně telefonu, takže při držení v ruce si ho můžete částečně zakrýt. Rovněž v kapse se tak může vyzvánění trochu utlumit.

Musíme také zmínit potíž, která se objevovala v případě, pokud protistrana odmítla hovor. Telefon se jednoduše zasekl a tón zamítnutí hovoru se ze sluchátka ozýval prakticky do nekončena, nebo do restartu přístroje. Chyba se bohužel objevovala i ve finální verzi firmwaru s číslem sestavení 14.1.G.1.534, kterou jsme během testu do telefonu nainstalovali.

Organizace a data: LTE a další vymoženosti

Sony u svých špičkových modelů klade velký důraz na maximální datovou výbavu, její šířkou a univerzalitou se Xperia Z1 řadí na naprostou špičku současnosti. Je tu tedy podpora rychlých datových přenosů v LTE sítích. Sami jsme s Xperií Z1 vyzkoušeli fungování testovacího pokrytí LTE v síti T-Mobilu a musíme uznat, že jsme byli velmi spokojeni. Samozřejmostí je i podpora NFC a z možností konektivity tu chybí jedině infraport.

Xperia Z1 má 16 GB vestavěné paměti a tradičně také slot na microSD karty. Ty mohou mít kapacitu až 64 GB. Samozřejmostí jsou různé možnosti bezdrátového přenášení obrazu z telefonu do jiných zařízení, obsah z telefonu lze s ostatními zařízeními sdílet v běžné wi-fi síti.

Ani z hlediska programového vybavení nelze Xperii Z1 téměř nic vyčítat. Je tu běžná sada organizačních aplikací nebo sada pro prohlížení kancelářských dokumentů (možnost editace a vytváření je nutné dokoupit). Standardně jsou tu předinstalovány služby jako Evernote nebo Box a je tu i jednoduchá aplikace pro malování obrázků.

Velice se nám líbí miniaplikace, které Sony umožňuje spouštět po stisknutí tlačítka pro multitasking. Miniaplikace se spustí přes aktuální spuštěný program, a snadno tak lze nakouknout třeba do kalendáře, napsat poznámku, spustit diktafon, něco si spočítat na kalkulačce a podobně, aniž byste stávající aplikaci opustili. V okně přes okno se dá dokonce spustit i webový prohlížeč. Navíc v Play Storu najdete celou řadu dalších miniaplikací a Sony přináší také možnost převést váš oblíbený widget právě do podoby miniaplikace.

Pochvalu si zaslouží i chytrý správce připojeného příslušenství Smart Connect, ve kterém můžete přesně definovat, co se má stát po připojení různého příslušenství. Jednotlivé akce mohou být navíc závislé i na čase, takže připojení nabíječky přes den například může telefon přepnout do prezentačního módu, ale neztlumí vyzvánění, zatímco večer po připojení nabíječky telefon automaticky nabídne nastavení budíku a vyzvánění utlumí.

Zábava: skvělý foťák a spousta zábavy

Čěští uživatelé zatím obecně nemohou využívat plnou šíři služeb od Sony, zatím si musí vystačit s ostatními aplikacemi, které jim například doporučují obsah. Jde třeba o Sony Select, což je služba doporučující aplikace. Za pozornost stojí i docela nenápadná ikonka Xperia Lounge. Tady jsou k dispozici některé novinky ze světa Sony, ale především se tu uživatelé mohou účastnit řady soutěží o zajímavé ceny: letenky a vstupenky na fotbalový šampionát v příštím roce v Brazílii, PlayStation 3, vstupenky na londýnský koncert kapely Kodaline nebo setkání s Avril Lavigne na koncertě v New Yorku.

Velkou pozornost si u Z1 zaslouží fotoaparát. Už jeho rozlišení 20,7 megapixelu, světelnost f/2,0 nebo velikost čipu 1 / 2,3 palce budí pozornost. Čip je sice menší než u Nokie Lumia 1020, ale vzhledem k polovičnímu rozlišení je velikost pixelů a hustota bodů podobná, Sony od Nokie také okoukalo některé metody zpracování obrazu.

Fotografie v plném rozlišení

Jestli lze fotoaparátu něco vytýkat, tak je to fakt, že při jeho schopnostech dává uživateli jen minimální kontrolu nad procesem fotografování. Sony totiž pro běžné focení nabízí dva režimy. Superauto vytváří širokoúhlé snímky o rozlišení 8,3 megapixelu, které jsou výsledkem downsamplingu z velkého snímku. Sony tu tedy využívá podobný trik jako Nokia u Lumie 1020, kdy jeden pixel na obrázku se tu může skládat ze dvou i více původních pixelů, takže obrazová informace je přesnější. Jenže v Superauto režimu nelze jinak nastavit nic. Vše detekuje fotoaparát sám. Pro uživatele je to nejsnazší cesta ke skvělým snímkům, ale kdo si s focením rád hraje, bude zklamán.

Downsamplované širokoúhlé snímky (plná šířka fotografie se objeví po rozkliknutí)

Nepomůže ani režim nazvaný trochu nadneseně "Ručně". V něm totiž ručně opět mnoho parametrů volit nejde, lze ovlivňovat pouze kompenzaci expozice a vyvážení bílé (pochopitelně v obou režimech i fungování diodového blesku). Lze tu například zapnout stabilizaci obrazu, ale ta je pouze softwarová a při focení na plné rozlišení 20 megapixelů bude vlastně k ničemu. Opravdový manuální režim pro focení citelně chybí.

Sony však u operačního systému Windows Phone okoukalo i systém takzvaných Lenses. To jsou fotografické miniaplikace, které mohou foťáku přinést další funkce navíc. Efekt AR do snímku přidá zábavné objekty a propojí reálný svět s virtuálním. Je to pouze hračka, která za chvíli omrzí, ale ukazuje možnosti foťáku. Dále jsou tu miniaplikace pro snímání panoramat, pro fotografování s mnoha efekty (snímek se vytvoří se všemi efekty najednou) nebo pro zachycení série 60 snímků pro výběr toho ideálního akčního fota. Ta umí ovšem snímat jen v rozlišení 1 920 × 1 080 pixelů.

Aplikace Social live zase umí přenášet obraz z kamery telefonu přímo na vaši facebookovou stránku, takže třeba o zážitek z koncertu se můžete se svými přáteli podělit živě. Info-eye je obdoba Google Goggles, pozná objekty a ukáže k nim patřičný popis. Aplikace pro manuální fotografování chybí, ale doufejme, že ji brzy někdo připraví nebo že se v Sony chytnou za hlavu a tuto možnost přidají sami.

Kvalita snímků je totiž výborná a minimálně mezi androidími telefony patří na současný absolutní vrchol. Celkově Xperii Z1 překonává snad jen Lumia 1020,. Snímky v horších světelných podmínkách se sice neubrání spoustě šumu a nepřirozených snah o jeho redukci, v tomto případě ovšem hodně pomáhá downsampling, a je tak lepší fotit v režimu superauto. Za dobrého světla lze fotit bez obav i na plné rozlišení, snímky mají opravdu vysokou úroveň detailů.

Navíc fotoaparát je neskutečně rychlý, i snímky v plném rozlišení ukládá jen okamžik a ihned lze fotit dál, což pro Lumii 1020 v plném rozlišení neplatí. Projevuje se tady mimo jiné i brutální hardwarový výkon Z1.

Shrnutí: absolutní špička

Není pochyb o tom, že Sony Xperia Z1 patří k nejlepším a nejvybavenějším telefonům současnosti. Oproti konkurenci se může chlubit především vynikajícím fotoaparátem, který na androidím poli nejspíš nemá sobě rovného, a také voděodolnou konstrukcí. Celkově je Xperia Z1 perfektně vybavený a velmi univerzální smartphone nejvyšší třídy, který docela příjemně překvapí i výdrží baterie.

Zájemcům se ovšem nemusí líbit jeho design a především rozměry. Je větší než předchůdce Xperia Z a soupeři dnes umí telefon s podobným hardwarem vyrobit podstatně menší. Jedním z hlavních zádrhelů je ovšem cena, kterou Sony pro začátek nastavilo na 17 990 korun. Hlavní soupeři od Samsungu a HTC se prodávají výrazně levněji.

Přitom třeba konkurenční HTC One má také bleskurychlý fotoaparát, jehož kvalita sice nedosahuje toho u Sony, ale je podobně rychlý a má zajímavé funkce. Navíc HTC působí oproti Sony ještě luxusnějším a bytelnějším dojmem a v ruce je podstatně menší.

S velikostí je na tom obdobně i Samsung Galaxy S4, který láká zářivým Super AMOLED displejem, výměnnou baterií a velmi univerzálním zaměřením. Oba tyto modely přitom koupíte v oficiální distribuci za méně než 15 tisíc korun (v neoficiální i výrazně levněji).

Zájemci o Xperii Z1 nakonec mohou skončit také u staršího modelu Xperia Z. Ten má sice nižší výkon a postrádá tak chytrý fotoaparát, na druhou stranu obojí nemusí většinu uživatelů trápit a Zetko je menší a také výrazně levnější, v oficiálním obchodě Sony stojí necelých 13 tisíc korun.

A to třeba Alcatel přijde se Full HD čtyřjádrem za cenu zhruba 10 tisíc korun. Pak už se cena Z1 bez přístupu k dodatečným službám, které jinde ve světě fungují, jeví jako opravdu přemrštěná.

