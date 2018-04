Nové Sony Xperia Z a ZL: velkolepý návrat na absolutní špičku

Velkolepá tisková konference Sony přímo na stánku firmy na výstavišti v Las Vegas publikum bavila. Měla dynamiku, nikdy se zbytečně nezadrhla a ačkoli představených produktů bylo mnoho, prezentující se u jednotlivých kousků zbytečně nezdržovali. Smartphony tak sice zabraly jen málo z celkově vyhrazeného času, ale celou dobu se bylo na co dívat.

Loni Sony v Las Vegas představilo top modely Xperia S a Xperia Ion a po roce tu firma opět ukázala dvojici nejvybavenějších novinek. Dvojice Xperia Z a Xperia ZL jsou smartphony, které budou pro letošní rok udávat trend. Výbavou jsou prakticky shodné, a tak se liší víceméně pouze rozměry.

Výkonný čtyřjádrový procesor (ideálně Qualcomm Snapdragon S4 Plus), pětipalcový Full HD displej a minimálně dvanáctimegapixelový fotoaparát, to jsou zcela nutné specifikace těch nejlepších smartphonů pro letošní rok. Sony je jako jeden z prvních výrobců plní a přidává k tomu tradičně velmi atraktivní design a několik příjemných věcí navíc.

Nové modely Xperia Z a ZL se řadí po bok HTC Butterfly, čerstvě představeného Huawei Ascend D2 nebo některých exotických čínských modelů, které špičkové specifikace pro letošní rok splňují. Sony tak chce zaútočit na zákazníky, kteří chtějí ten nejlepší smartphone současnosti.

A ve svůj prospěch má řadu argumentů. Pětipalcový displej obou modelů (i ostatní výbava je vlastně shodná) je opravdu vynikající a působí daleko lepším dojmem než stejně velký zobrazovač se stejným rozlišením u aktuálně představeného Huawei Ascend D2. Displej obou Xperií má živé barvy, které však zbytečně neutíkají od reality a pokud by se mu něco dalo vytknout, tak to může být jen lehce šedé podání černé barvy. To však běžný uživatel nemůže ani postřehnout, zrovna tak však už jen stěží postřehne ono ohromující rozlišení. Nic to však nemění na faktu, že displej je u obou telefonů úchvatný.

Sony se také tradičně povedl design, byť obě novinky vlastně vůbec nepokračují v žádném z nastolených designových trendů výrobce. Sony opět dokazuje, že i ve světě obyčejných placek s displejem dovede být originální a u jednoduše tvarovaných modelů Xperia Z a ZL toho dosahuje především pomocí dotažených detailů. Xperia Z tak láká na skleněný čelní i zadní panel, hodně tenkou konstrukci a třeba nenápadné, ale účelně provedené, očko na provlečení poutka. Oběma telefonům jsou společné skvělé provedení hardwarových tlačítek a krásně vyvedená spoušť fotoaparátu.

Xperia Z je kvůli pětipalcovému displeji a důrazu na tenkou konstrukci už hodně veliký smartphone, byť šířka o mnoho nepřesahuje dnešní maximum. Ale v ruce tak nepůsobí. Důvodem je alespoň pocitově nízká hmotnost (telefon váží 146 gramů, rozměry jsou 139 × 71 × 7,9 mm). Ta překvapí především ve spojitosti s tím, že konstrukce telefonu je odolná vodě, a přístroj tak přežije nechtěnou koupel. Zpracování je na vynikající úrovni a telefon působí opravdu luxusním dojmem. Pro řadu uživatelů však asi bude opravdu přerostlý.

Pro takové zákazníky má však Sony řešení v podobě druhého modelu Xperia ZL. Ten má prakticky zcela shodnou výbavu (včetně slotu na microSD karty, 13Mpx foťáku se schopností natáčet HDR video nebo 2 GB RAM), jen se vše podařilo nacpat do podstatně menšího, ale mírně těžšího a tlustšího těla (132 × 69,5 × 9,6 mm, 151 gramů). Xperia ZL tak není větší než dosavadní špičkové smartphony, které však mají displej s úhlopříčkou i o půl palce menší. Vcelku kompaktní rozměry jsou vykoupeny tím, že ZL už není odolná proti vodě a že design telefonu je trochu obyčejnější.

I když v bílé barvě to ZL mimořádně sluší a je naším tajným favoritem na nejlákavější smartphone začátku letošního roku. Černá varianta se zády z perforovaného soft-touch materiálu už tak elegantně nepůsobí a barva dává vyniknout trochu neforemným dvířkám pro SIM a microSD kartu.

To větší model Z žádný takový rušivý prvek na svém těle nemá. K dispozici budou rovněž černá a bílá varianta, navíc tu je ještě fialové provedení, které podle nás není vyhrazeno pouze do rukou dam. Fialová je totiž decentního odstínu a telefonu mimořádně sluší.

Obě novinky by se měly začít prodávat ještě v prvním čtvrtletí letošního roku a zdá se, že Sony se bude snažit uvést je na trh co nejdříve. Ostatně, prototypy vybavené Androidem 4.1 Jelly Bean fungovaly zcela bez problémů a velmi rychle, takže hlavní fázi ladění mají novinky zřejmě za sebou.

Jenže je tu malý háček. Verze ZL totiž nebude dostupná zdaleka na všech trzích, globálním modelem je právě typ Z. A vzhledem k tomu, že do e-mailu nám od českého zastoupení Sony dorazila zpráva pouze s představením modelu Z a verze ZL je tu jen lehce zmíněna, můžeme spekulovat, že právě náš trh bude jedním z těch, kde bude ZL chybět.

Doufejme však, že Sony u nás nakonec nabídne obě novinky. Na trhu, kde se telefonům Sony Ericsson vždy tradičně dařilo, by si jistě Sony jako samostatná značka zasloužilo podobně velkolepý návrat, jak velkolepá byla atmosféra tiskové konference.