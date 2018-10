Sony se vydalo se módní cestou. Recenze Xperie XZ3

Sony se u svých špičkových smartphonů drží tak trochu mimo hlavní módní proud. Značka se teprve letos přidala k trendu displejů s poměrem stran 18:9, ale výřez či jiné výstřelky bychom tu hledali marně. I duální foťák je zatím většině modelů značky zapovězen, z těch špičkových ho má jen Xperia XZ2 Premium.

Nejnovější typ XZ3 je telefonem, který se některých specifik značky drží, jiných však už ne. Je to první model Sony se zahnutým displejem, má i módní design se skleněnými zády. Ale duální foťák mu pořád chybí.

V čem je nové?

Sony letos do nejvyšší třídy přichází snad s ještě více novinkami než kdy jindy. Nejprve to byly typy XZ2 a XZ2 Compact, pak špičkový XZ2 Premium a teď XZ3. Všechny tyto modely mají stejný hardwarový základ s procesorem Snapdragon 845 a téměř plnou moderní výbavou. XZ3 k tomu všemu jako první nový smartphone na trhu přidává Android 9.0 Pie a k tomu displej s úhlopříčkou šest palců a zahnutím.

Jaký je ten displej?

Parádní, to musíme uznat. Sony zvolilo P-OLED panel s rozlišením 1 440 x

2 880 pixelů, což znamená perfektní jemnost a k tomu i výtečné barevné podání a skvělou černou barvu. Displej je na bocích zahnutý přes hranu, což známe především z telefonů od Samsungu. Z uživatelského hlediska toto řešení většinou znamená jen designový efekt, ale u Sony zahnutí využili i prakticky.

K čemu je to zahnutí dobré?

U Sony se možná trochu inspirovali „mačkacím“ rámem posledních dvou generací špičkových modelů HTC. Ale tady není na dotyk citlivý rám telefonu, ale reaguje na něj právě displej v jeho zahnutí. V jeho horních dvou třetinách tak lze na telefon z boku poklepat a vyvolat tím užitečné akce. Je potřeba to trochu natrénovat, protože je nutné se prstem trefit opravdu do zahnuté části displeje. Chce to však jen trošku cviku a tuto novinku si snadno osvojíte.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní design

špičkový displej

výborný fotoaparát

skvěle odladěný systém

Proč nekoupit? vyšší hmotnost a tloušťka

neprakticky umístěná čtečka otisků

chybí 3,5mm jack Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Dvojitým poklepáním na levé nebo pravé straně telefonu pak lze vyvolat jakousi zkrácenou nabídku, kde se nachází osm aplikací, o kterých si telefon myslí, že byste je mohli potřebovat. Dále tu jsou přepínače některých funkcí a ikona pro vstup do menu s ostatními aplikacemi. Tento způsob vlastně dost dobře simuluje systém jednoručního ovládání, který lze jinak zvlášť zapnout. Ale u XZ3 nás to v podstatě ani nenapadlo, a to díky tomuto rychlému menu. Jeho používání je docela návykové, toto u Sony vymysleli opravdu chytře.

Má ještě nějaké podobné chytrosti?

Sony Xperia XZ3 má řadu nějakých drobností, které se dnes rády schovávají pod hlavičku umělé inteligence. Telefon tak třeba může přepínat profily podle lokace nebo denní doby, jsou tu různé aplikace pro hrátky s rozšířenou realitou nebo třeba specialita Sony, aplikace pro 3D skenování objektů.

A jak funguje Xperia XZ3 v praxi?

Výborně. Silný procesor je tu doplněn dnes možná už ne tak módní porcí 4 GB operační paměti. Jenže jestli něco Sony umí, tak je to vyladění hardwaru k dokonalosti. A XZ3 je toho důkazem. V kombinaci s novým Androidem 9.0 jde o ďábelsky rychlý a výkonný telefon. Vždyť v testu AnTuTu jsme snadno překonali hranici 285 tisíc bodů, což z tohoto modelu dělá jeden z nejvýkonnějších smartphonů na trhu a řadí ho to na špičku mezi modely se Snapdragonem 845. Už při procházení menu je telefon skvěle rychlý a plynulý, poprvé máme pocit, že nové iPhony tu našly soka sobě rovného.

Líbí se vám?

Design nových modelů Sony se posunul více k jakémusi celkovému průměru. Firma přešla od přísně hranatých tvarů a rovných ploch k velkým zaoblením a u Xperie XZ3 je to umocněno ještě oním zahnutým displejem. Telefon díky tomu skvěle padne do ruky, oblá jsou záda, oblý je i displej, takže celý přístroj působí jako oblázek.

I nový model je na dnešní poměry nezvykle tlustý, má 9,9 milimetru. Ale právě díky výraznému zaoblení to vlastně v ruce ani nepoznáte. Plošné rozměry telefonu jsou 158 x 73 mm a Sony se tu podařilo minimalizovat rámečky. U těch bočních je to vzhledem k zahnutí jasné, ty nad a pod displejem nejsou tak malé jako u některých konkurentů, ale telefon působí moderně. Líbí se nám i nová zelená barva testovaného kousku: není příliš nápadná, ale přitom zaujme. Jen zadní část telefonu se v tomto provedení hodně upatlává. Vyšší je i hmotnost, konkrétně 193 gramů.

Jaké je zpracování?

Tady jsme trochu na vážkách. Telefon celkově působí pevným a bytelným dojmem, kovový rám dodává pocit jistoty. K tomu je tu odolnost vůči prachu a vodě podle specifikace IP68. Příjemným detailem je, že Sony zůstává asi posledním výrobcem, u kterého lze šuplík na SIM otevřít bez špendlíku. To jsou pozitiva. A teď trocha kritiky: slícování zadního lesklého krytu s kovovým rámem není tak precizní jako u většiny soupeřů, mezi materiály je tu trochu větší mezera. Ale ničemu to v praxi nevadí, jen to možná malinko snižuje snahu konstruktérů vytvořit luxusní smartphone.

Štve vás na něm něco?

Ano, pár detailů se samozřejmě najde. Tak třeba umístění čtečky otisků prstů: ta je na zádech, ale trochu níže, než bývá obvyklé. Museli jsme si na to zvyknout a i tak nám přijde, že je její nalezení méně pohodlné a praktické než u spousty soupeřů. Telefon má i odemykání obličejem, které se stalo standardní součástí Androidu 9.0. Ale má to háček: telefon se totiž neprobudí a neodemkne automaticky pozvednutím, je třeba ho probudit tlačítkem, nebo poklepáním. Pak telefon obličej rozpozná a následně je stejně jako u iPhonu potřeba přejet prstem po displeji vzhůru. To je trochu zdlouhavé, většina androidích telefonů to má řešené lépe. Také nastavení této funkce je trochu skryté, a to pod položkou Google SmartLock. Chybí tu 3,5mm jack, což je sice stále běžnější, ale je to škoda.

Po softwarové stránce zůstává Sony u starého způsobu ovládání se třemi virtuálními tlačítky pod displejem, nový systém s gesty přitom v menu zapnout nejde. Chybí tu třeba i potvrzování otáčení displeje. Tyto detaily jsou možná ústupkem za to, že Xperia XZ3 dostala novou verzi Androidu tak rychle.

Jaká je výdrž baterie?

S optimalizací v novém Androidu se výdrž opět o něco vylepšila. Dva dny na jedno nabití jsou teď vcelku běžnou záležitostí a to nemá Xperia XZ3 kdovíjak rekordní kapacitu baterie. I když hodnota 3 300 mAh je sama o sobě slušná. Telefon má USB-C konektor a rychlé dobíjení, nechybí tu ani dobíjení bezdrátové.

Jak fotí?

Výborně. Sony Xperia XZ3 sice zůstává u fotoaparátu s jedním snímačem, ale kvalitu se Sony podařilo dostat opravdu vysoko. Rozlišení je 19 megapixelů, optika má světelnost f/2,0. To není nijak rekordní hodnota a telefon navíc nemá optickou stabilizaci obrazu. Ale s tou elektronickou má Sony spoustu zkušeností a funguje v rámci možností solidně. I z této nijak oslnivé sestavy tak Sony dovede vykřesat překvapivě povedené snímky.

Foťák používá standardně různé chytré režimy, které mnozí dnes schovávají za umělou inteligenci, ale Sony s nimi už má léta zkušeností. Fungují výborně, a tak jsme režim pro ruční focení ani moc nevyužívali. V něm jde navíc stejně nastavit expozice nejvýš na jednu sekundu, což nemusí vždy stačit.

Výhodou Sony je nicméně řada kreativních režimů. A to včetně těch s využitím rozšířené reality, které dovedou být docela hravé, ale vlastně nijak praktické. 3D snímání jsme zmiňovali, další skvělou funkcí je natáčení superzpomaleného videa snímkovou frekvencí 960 snímků za sekundu. Tentokrát to Xperia XZ3 umí i ve Full HD, byť tak zachytí o polovinu kratší úsek než v HD rozlišení. Zpomalená videa jsou ovšem skvělá.

Mám si ho pořídit?

Sony Xperia XZ3 je povedený smartphone, který se může chlubit především úžasně vyladěným systémem. Už jen kvůli tomu stojí za to o něm uvažovat. Celkově je to hezký kousek se špičkovou výbavou, moc se nám líbí jeho displej i novinka v ovládání v podobě zkráceného menu na poklepání.

Na druhou stranu je ovšem konkurence opravdu spousta a nové sony není levné. Xperia XZ3 vyjde na 19 990 korun a to je skutečně hodně. Pravda, samsungy se zahnutými displeji jsou dražší: Galaxy S9 stojí standardně 21 990 korun a S9+ 24 490 korun. Ale Samsung na ně často poskytuje výrazné slevy. Jenže jsou tu i agresivněji nacenění soupeři: LG G7 s výřezem v displeji vyjde na lákavých 13 990 korun, Asus Zenfone 5z je ještě o tisícovku levnější. HTC U12+ s klasickým displejem vyjde na 17 990 korun. Huawei zlevnil svůj model P20 Pro s úžasným fotoaparátem na 18 990 korun a Honor nabídne výkonné modely za doslova dumpingové ceny: model 10 stojí 9 990 korun, typ Play 8 490 korun. Oběma ovšem už do špičkové výbavy Sony Xperia XZ3 přece jen něco chybí.