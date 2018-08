Takový obyčejný výborný smartphone. Sony má zajímavou novinku

Pro Sony jsou smartphony důležité a společnost musí trápit, že prodeje nejsou takové, jaké by si představovala. I proto inovuje poměrně rychle, nový model Xperia XZ3 přichází v podstatě jen půl roku po modelu XZ2. V některých ohledech si jsou telefony podobné, v něčem je novinka mnohem zajímavější.

Dokonce ani zahájení prodeje nebude trvat dlouho od premiéry, jak se to někdy Sony stávalo. Telefon firma představila 30. srpna v Berlíně a v prodeji bude do konce září. Předobjednávky pak začnou 17. září. Ovšem vzhledem ceně, která je na stejné úrovni jako v případě modelu XZ2 v době jeho uvedení na trhu, to bude mít novinka hodně těžké. I Xperia XZ3 bude stát totiž 19 990 korun.

Na trhu je teď záplava levných čínských smartphonů s podobnou výbavou jako má sony, alespoň v základních parametrech, ale s cenou okolo 10 tisíc korun. Ať už to jsou huaweie, honory, xiaomi, meizu, nebo další. Samsung jim cenově konkuruje jen častými cashbacky, šrotovnými a dalšími slevami.

Design XZ3 navazuje na předchozí XZ2, ale jde dál a tím se ještě více vzdaluje dlouholetému stylu značky. Jestli je to dobře, nebo špatně, nechť posoudí každý podle svého vkusu, nám se novinka líbí. Telefon je výrazně zaoblený, kašle na výřezy v displeji, takže má tradiční proužky dole i nahoře a vlastně trochu připomíná samsungy. To proto, že má také zaoblený displej do stran.

Samotný displej je parádní, je typu OLED s vysokým rozlišením QHD+, tedy

1 440 x 2 880 pixelů. Čímž spolu se Samsungem výrazně překonávají čínskou konkurenci, která se drží FHD+ rozlišení. Jestli je to v praxi podstatné, to je na dlouhou debatu, ale ne, za případný desetitisícový příplatek to asi nestojí.

Srdcem je Qualcomm Snapdragon 845, ten už měla Xperia XZ2 a dnes ho mají i telefony za 10 tisíc korun, ač je to stále nejvýkonnější procesor na trhu, novinka z letošního jara. Sekundují mu 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Opět to je hodnota, kterou mají dnes všechny smartphony (vyšší) střední třídy a lepší. Ale to není výtka, bohatě to stačí. Důležité je, že telefon se začne prodávat s nejnovějším Androidem 9.

Podstatnou vlastností je odolnost, konkrétně IP68, ale výrobce varuje, abyste nestrkali celý mobil pod vodu a už vůbec ne do moře. Displej pak kryje odolné sklo Gorilla Glass 5. Jelikož telefon dostal šestipalcový displej, tak je to o tři desetiny palce víc než u XZ2. Novinka tudíž i rozměrově narostla. Ale zase naopak ubrala v pase: 158 x 73 x 9,9 mm u novinky proti 153 x 72 x 11,1 mm u XZ2. Hmotnost je vysoká, 193 gramů, ale je to o pět méně než u XZ2. Baterie má kapacitu 3 300 mAh.

U smartphonu nejvyšší třídy je dnes trochu překvapující jen jednoduchý hlavní fotoaparát. Sony novinku osadilo čipem 1/2,3” Exmor RS, rozlišení je 19 MPix. Objektiv je širokoúhlý se světelností f/2,0. Což není zázračná hodnota, ale k dispozici je pětiosá stabilizace a velká citlivost čipu (až po ISO 12 800 pro fotografování a ISO 4 000 pro natáčení videa). Telefon samozřejmě umí zpomalená videa, tentokrát až 960 snímků za sekundu při FHD rozlišení. Přední kamerka pak má rozlišení 13 MPix.

Ve výbavě jsou dvě novinky. Tou první je automatické zapnutí fotoaparátu, pokud se telefon chytne na šířku jako při focení. Funkce se musí aktivovat v menu fotoaparátu a má dvě varianty. Buď se takto jen spustí fotoaparát a nebo hned automaticky vyfotí snímek. To lze nastavit i na samostatnou spoušť fotoaparátu na boku (což je dnes dost výjimečná věc). Taktéž se zmačknutím dá aktivovat foťák, který rovnou vyfotí snímek. Na testovaných kusech na berlínském výstavišti to ovšem nefungovalo, protože tuto funkci překrývalo stále se spouštějící demo.

Druhou novinkou je funkce podobná té, kterou už nějaký ten pátek mají vybrané telefony HTC. Tedy že dvojitým stiskem boků se aktivují specifické funkce. U sony by to mělo probíhat i automaticky, tedy že telefon pozná, co budeme chtít po tomto gestu. V menu je i dobře propracovaný režim zmenšeného displeje, aby šlo telefon snadno používat jen jednou rukou. A poslední inovací jsou hlasitější reproduktory s vylepšeným zvukem.

To ostatně nové Sony XZ3 dobře charakterizuje. Zásadní novinky nepřináší, ale dotahuje k dokonalosti to, co by měl špičkový telefon umět. Smečka čínských konkurentů nicméně rozjíždí slušnou cenovou válku, která může některé značky smést z trhu. Pokud by Sony nacenilo novinku příznivěji, mělo by šanci. Za 20 tisíc korun však nikoliv.

Aktualizováno o informaci o ceně