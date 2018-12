Čistý design a konkurence ho taky nemá, vysvětluje Sony chybějící konektor

Apple chybějícími 3,5mm jack konektory u iPhonů 7 započal pro některé uživatele nešťastný trend. Jak se ukazuje, tyto konektory budou ve výbavě nových smartphonů stále méně časté. Někdy se ovšem zdá, že pro některé výrobce je jeho přítomnost jednoduše zbytečná.

Standardní audio konektory začínají postrádat i smartphony, u kterých jejich absence není daná technologickými limity. Naposledy se jich zbavily modely Xperia XZ2 a XZ2 Compact od Sony.

Jejich konstrukce proti minulosti sice ctí moderní trendy s displejem kryjícím větší část čelní plochy, ale nejde o nijak extrémní případ. Rámečky okolo a zejména pod a nad displejem jsou stále velké. Z technologického hlediska nejsou nové telefony od Sony žádnou špičkou. Chybí například i extrémně velká baterie, která by v telefonu zabrala místo.

Sony chybějící audio konektory u nových xperií vysvětluje poněkud nepřesvědčivě. Jejich absenci si prý vyžádal čistý designový jazyk nazývaný Ambient Flow. Druhým důvodem podle Sony je, že se konektorů zbavují i ostatní výrobci.

K novým xperiím lze klasická sluchátka připojit pouze přes USB-C konektor, a to pomocí běžné redukce. Sony dokonce nabízí i redukci, díky níž lze zároveň poslouchat hudbu a dobíjet telefon (více viz Příslušenství, které zkazilo co mohlo. Sony „opravilo“ chybějící konektor).

Chabé odůvodnění

Důvody, proč Sony nové xperie o 3,5mm jack konektor ochudilo, tak u mnohých uživatelů neobstojí. Například Andy Rubin ze společnosti Essential v minulosti vysvětloval, že do jejich smartphonu PH-1 se 3,5mm jack prostě nevejde.

„Jack je pořádně velký komponent, který se špatně snáší s koncepcí smartphonu s displejem přes celé čelo. Jeho přítomnost jsme podrobně promýšleli, ale výsledkem by bylo mnoho kompromisů, se kterými jsme nemohli souhlasit,“ vysvětlil tehdy Rubin.

U smartphonu Essential PH-1 se dá absence audio konektoru pochopit. Oproti novým xperiím jde o ultramoderní smartphone se skvělou výbavou a moderní konstrukcí s displejem prakticky přes celé tělo.