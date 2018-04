Výkon a skvělá výdrž baterie v „normálním“ balení. Test Sony Xperia XZ2

Zatímco třeba takový Samsung Galaxy S9 nebo nový Huawei P20 se snaží vůči svým androidím konkurentům hodně vymezit, nové Sony Xperia XZ2, které jim má být soupeřem, je na první pohled trochu obyčejné. Jednoduchý design, který ale opouští tradiční filozofii ostrých hran a rovných ploch kontrastuje s těmi všemi zaobleními a vykrojeními u konkurence. Z XZ2 číší snaha „být normální“, nechce příliš vystupovat z davu.

Přitom výbavou je to samozřejmě špičkový smartphone, který si se soupeři v téměř ničem nezadá. Procesor Qualcomm Snapdragon 845 a 4 GB RAM řadí tenhle kousek k tomu nejvýkonnějšímu na trhu, obzvlášť, když to Sony nepřehání s rozlišením displeje, je stále na úrovni Full HD+.

Přes nesporné kvality to ovšem Sony Xperia XZ2 nebude mít na trhu snadné: v podstatě stejnou výbavu nabízí i menší a levnější model XZ2 Compact, který nemá přímou konkurenci. To „velká“ XZ2 má soupeřů až až. A cenou se mezi nimi rozhodně neprosadí, 19 990 korun není nízká částka.

Jaká tedy je?

Plusy a minusy Proč koupit? vysoký výkon

skvělá výdrž baterie

výborné zpracování

odolnost vůči vodě a prachu

Proč nekoupit? chybí 3,5mm jack

vůči konkurenci mírně větší rozměry

na umístění čtečky je třeba si zvykat Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Xperia XZ2 je oproti dosavadním modelům Sony hodně jiná, v celkové produkci na trhu ovšem působí docela konzervativním dojmem. To znamená, že XZ2 ztratila trochu z osobitosti značky, ale možná ve prospěch obecného přijetí zákazníky. Sony svým špičkovým modelem zachycuje některé aktuální trendy, jiné ale nadále vynechává a výsledkem je zvláštní model bez výstřelků a na první pohled tak trochu bez nápadu. Xperia XZ2 má prostě svou určitou vnitřní krásu, ale na druhou stranu není bez chyb, ostatně jako každý smartphone.

Design se vám nelíbí?

Líbí, Xperia XZ2 je elegantní smartphone, který určitě potěší konzervativněji smýšlející zákazníky. I když Sony modelu dalo moderní displej s poměrem stran 18:9 a provedení s kovovým rámem a skleněnými zády, celkové pojetí se drží trochu zkrátka. Telefon nemá žádná kontrastní řešení, výřezy, zahnutí, tvary jsou jednoduché a v podstatě účelné.

Vlastně i účelnější než u předchozích modelů Sony. Ty ctily minimalismus, který je vlastní i XZ2, ale interpretace je trochu jiná. Předchozí modely Sony si zakládaly na ostrých hranách a rovných plochách, což nemuselo být pohodlné v ruce nebo v kapse. Ale bylo to své, styl modelů a jejich provedení mnozí příznivci značky milovali. Ale spoustě lidí nevyhovoval. Teď to tedy Sony zkouší jinak, konzervativněji a přitom s větší reflexí aktuální módy. Zní to paradoxně, ale je to tak.

Je to bytelný telefon jako předchozí modely?

Na pohled XZ2 působí křehčeji a méně sebevědomě než předchozí typy. Ale nenechte se mýlit, uvnitř je to stále to Sony, jaké známe. A bude tomu tak asi i navenek, jen to sklo na zádech bude hůře odolné. Při rozměrech 153 x 72 x 11,1 mm padne lépe do ruky než předchozí modely. V porovnání s bezrámečkovou konkurencí je trochu větší, ale nejde o dramatický rozdíl. Snad až na tloušťku, ale ta papírová trochu klame: záda jsou hodně zahnutá a to pomáhá tomu, aby telefon sedl hezky do dlaně. V ní nakonec bytelně působí, a to i kvůli hmotnosti 198 gramů.

Zpracování je výborné a Sony tu drží krok se špičkou, mohutným zakřivením zadního skla Gorilla Glass 5 možná i trochu udává tón. Sklo se hodně upatlává, ale zatím se jeví být dobře odolné vůči škrábancům. K odolnosti můžeme přidat i certifikaci dle IP68, tedy slušnou odolnost vůči prachu a vodě. Tato odolnost má ale vlastně i důsledek v jednom ústupku ve výbavě.

Jaký ústupek?

Sony u svých letošních vlajkových modelů XZ2 zrušilo 3,5mm jack, tedy sluchátkový konektor. Je to obecný trend v tomto odvětví, ale přesto je to trochu škoda. Firma to zdůvodňuje mimo jiné právě i dobrou odolností vůči vodě a prachu – o konektor méně znamená méně starostí s utěsněním vnitřku telefonu, a tím pádem menší riziko vniknutí kapaliny.

Fajn, pokud Sony opravdu dodrží, co slibuje, obětování konektoru by mohlo mít smysl: ale to se jen tak nedozvíme, rozhodnou až dlouhodobější zkušenosti zákazníků.

Jinak ve výbavě XZ2 moc ústupků není, vlastně nám tu nic nechybí. Z moderních funkcí tu není třeba odemykání obličejem, konkurence také sem tam nabídne i více než 64 GB vnitřní paměti. Na druhou stranu tu je slot na microSD karty, který někteří soupeři vynechávají.

A jaká je tedy výbava?

Výborná. Špičkový a maximálně výkonný hardware v čele se Snapdragonem 845 a 4 GB RAM jsme zmiňovali. Onen displej s moderním poměrem stran 18:9 má úhlopříčku 5,7 palce, což je o desetinu palce méně než u soupeřů od Samsungu nebo Huawei, ale bez různých zahnutí a vykrojení. Pro konzervativní zákazníky je to výborná zpráva, displej bez výstřelků znamená obraz tak, jak jsme na něj zvyklí. Rozlišení displeje je 2 160 x 1 080 pixelů, za vysokými rozlišeními se žene tradičně až nový model Premium, který byl představen před nedávnem samostatně.

Kombinace silného hardwaru, nenáročného displeje a operačního systému Android 8.0 znamená perfektní fungování v praxi: Xperia XZ2 je rychlá za všech okolností, výkon telefonu je suverénní.

Ve výbavě nechybí ani spousta lákavých drobností, XZ2 má třeba i bezdrátové dobíjení, XZ2 se prodává i v dual-SIM provedení. Odemykání probíhá především pomocí čtečky otisků prstů, která se oproti předchozím modelům přestěhovala z bočního vypínacího tlačítka na zadní stranu. U XZ2 je ale čtečka umístěna trochu hloupě – tam, kam při uchopení telefonu do ruky přirozeně dosáhne náš ukazováček se nachází čočka fotoaparátu a čtečka je nepřirozeně nízko pod ní.

Než jsme si na tohle umístění zvykli, foťák býval dost upatlaný. Zajímavé je, že menší XZ2 Compact tímto neduhem netrpí, byť i tam je čtečka trochu níž, než bychom si možná přáli – ale aspoň tu na nevhodném místě není foťák. Po čase si na umístění zvyknout jde, ale ze začátku to byla dost otrava.

Prý má nějaké dynamické vibrace, k čemu to je?

Upřímně, skoro k ničemu. Nový vibrační mechanismus v telefonu jen umí kromě klasických vibrací v rámci upozornění na události či hovory ještě oživit třeba sledování videa. Vibrace tu pak fungují jako jakýsi „subwoofer“ do dlaně, telefon vibruje podle toho, co se děje na displeji. Upřímně, je to podle nás něco, bez čeho se drtivá většina zákazníků obejde, moc praktické to není – na vyzkoušení je to zajímavé, ale v praxi v podstatě k ničemu.

Ale nový vibrační motorek bychom tak úplně nezatracovali. Jeho vibrace jsou totiž výraznější a přitom telefon tolik „nerozdrnčí“, což znamená že je méně pravděpodobné, že vibrace v kapse neucítíte. Na stole přitom vibruje telefon jemněji, takže jej celý nerozdrnčí, jak tomu obvykle bývá. Nakonec má tedy novinka nějaký ten praktický přínos, ale opět nejde o žádné drama a zásadní průlom.

Co výdrž baterie?

Ta je vynikající, to jsme zmiňovali už v testu modelu Compact a větší typ má samozřejmě větší kapacitu baterie. Ta je konkrétně 3 180 mAh a výdrž je tak opravdu výborná. Špičkový hardware tu většinu času jen lehce „lechtá plyn“, při provozu systému Android 8.0 se moc nenadře, takže telefon opravdu energii spotřebovává velmi střídmě. V běžném provozu opravdu nemáme problém vydržet dva dny na jedno nabití a tři dny nebo nějaký ten prodloužený víkend nemusí být úplnou utopií.

Přítomnost bezdrátového dobíjení navíc potenciál ještě vylepšuje, třeba v autě vybaveném podložkou pro dobíjení se telefon trochu dobije i při krátkých cestách a uživatel tak opravdu nabíjení nemusí moc řešit. Konektor je tu samozřejmě USB-C a podporováno je rychlé dobíjení Quick Charge 3.0.

A jak fotí?

Sony se konečně se svým fotoaparátem dotáhlo na špičku a nemá se u Xperií XZ2 za co stydět. Letmé porovnání třeba s Huawei P20 s duálním foťákem ukazuje, že XZ2 v horších světelných podmínkách sice víc šumí, ale zároveň mají snímky více detailů a místy působí ostřeji: je to jednak díky vyššímu rozlišení (19 megapixelů), ale také díky tomu, že se Sony nesnaží přehnaně šum odstranit – právě softwarové zpracování snímků u Huawei detaily trochu smyje.

Na druhou stranu Sony mírně pokulhává v barevnosti nebo podání světelných kontrastů. Ale foťák je konečně solidní a není třeba si koupi modelu Sony rozmýšlet kvůli tomu, že hledáte skvělý fotomobil. Na ty úplně nejlepší XZ2 sice nestačí, ale výkon foťáku je podle nás celkově velmi dobrý. Ačkoli se tím Sony už tolik nechlubí, velmi dobře fungují jeho automatické režimy rozpoznávání scény – ty sice nezasahují do obrazu tolik, jako umělá inteligence třeba u Huawei, ale výsledky jsou výborné a detekce scény velmi spolehlivá a funkční.

Nechybí tu ani ruční režim focení, ale hračičky možná trochu zklame, že v něm jde nejdelší čas nastavit na jednu sekundu.

Foťák dále disponuje různými specialitami: možnost natáčení zpomalených videí ve Full HD jsme už zmiňovali, dále tu je třeba skenování objektů do 3D, které nově funguje i se selfie kamerou (ta je pětimegapixelová).

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte konzervativní a přitom špičkový smartphone, může být Sony Xperia XZ2 zajímavou volbou. V mnohém nám smartphony řady XZ2 připomínají iPhony 8: neženou se za žádnou revolucí, představují určitou evoluci, přitom moderní funkce a některé módní prvky jim nechybí. Osmičkové iPhony tak můžeme brát jako konkurenci této modelové řady, ale asi se nedá čekat, že by uživatelé Apple telefonů uvažovali o koupi Xperie. Leda že by z nějakého důvodu chystal takový uživatel přechod na Android. Pak pro něj může být Xperia XZ2 zajímavou cestou.

V nabité konkurenci top modelů tradičních androidích značek to ale bude mít Xperia XZ2 dost těžké. S cenou 19 990 korun je sice levnější než třeba Samsung Galaxy S9 (21 990 korun) nebo iPhony 8 a 8 Plus (20 990 a 23 990 korun), ale také dražší než Huawei P20 (16 990) nebo třeba Honor View 10 (12 970) nebo jemu příbuzný Huawei Mate 10 (18 990). A to ještě řada soupeřů na trh přijde. Sony se mezi nimi může chlubit kompletní výbavou, kde kromě sluchátkového konektoru asi nic nechybí, ale na druhou stranu je možná trochu nevýrazné. Za konzervativní přístup je zkrátka potřeba pořádně zaplatit.