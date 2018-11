Je to skutečně špičkový smartphone. Test Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Premium je jeden z nejvybavenějších chytrých telefonů na trhu, ale na první pohled působí trochu zvláštně. Je to totiž hodně obří smartphone a v podstatě za to může fakt, že Sony u něj zvolilo dnes už vcelku nezvyklý tradiční poměr stran 16:9 při úhlopříčce 5,8 palce.

Nejvíc ukáže rozdíl mezi touto koncepcí a novým trendem 18:9 a více přímé porovnání modelů od Sony. XZ2 Premium jsme postavili proti novějšímu XZ3, který má šestipalcový displej a přesto je o hodně kompaktnější. To ovšem neznamená, že XZ2 Premium nemá zákazníkům co nabídnout.

Takový obr, k čemu je?

Představa Sony o nejvybavenějším smartphonu z nabídky se točí především okolo displeje se špičkovým 4K rozlišením, tedy 2 160 x 3 840 pixelů. To Sony u svých nejlepších smartphonů používá zatím jako jediný výrobce a to ho přitom poprvé uvedl model Xperia Z5 Premium už v roce 2015. Loni si tuto techniku „zopakoval“ typ XZ Premium a teď je tu nejnovější XZ2 Premium. Ten přináší větší displej a nový zaoblenější design, který Sony začalo vyznávat místo přísných hran a rovných ploch. K tomu je tu samozřejmě špičkový Snapdragon 845 spojený se 6 GB RAM a další špičkové prvky, takže XZ2 Premium právem patří do kategorie top modelů.

Jaký je ten displej?

Máme z něj trochu smíšené pocity. Zmíněné rozlišení přináší na úhlopříčce teoretickou jemnost 765 pixelů na palec, což je ohromující. Jenže toto nastavení funguje jen ve vybraných aplikacích, jako jsou přehrávání videa, galerie, YouTube (v případě 4K videa), Netflix a Amazon Prime nebo možná v některých hrách. Jinak XZ2 Premium své rozlišení snižuje: nakolik, to dokonce výrobce neuvádí, ale klidně to může být Full HD a vlastně se nic neděje.

Plusy a minusy Proč koupit? vysoký výkon

špičkový fotoaparát

výborné zpracování

Proč nekoupit? obří rozměry

vysoká hmotnost

4K displej funguje jen někdy Kdy? V prodeji Za kolik? 21 990 Kč

Xperia XZ2 Premium je jednoduše dalším důkazem, že i na dnešních velkých úhlopříčkách v běžném provozu Full HD rozlišení stačí. Ano, videa jsou skvěle ostrá a k vylepšení může pomoci i podpora funkce HDR. A to dokonce i softwarového upscalingu z SDR na HDR v případě videí, která v HDR nejsou. Jenže Xperia k tomu používá IPS panel, který třeba v podání černé stále dost ztrácí na AMOLED displeje konkurenčních telefonů. Ano, oproti nim má trochu chladnější barvy se skvělou bílou, ale tím špičkové hodnoty kontrastu nedožene.

Upřímně, displej novějšího typu XZ3 nám je v praxi sympatičtější: AMOLED panel nabízí lákavější barevné podání a hlavně onu lepší černou. Jemnost je přitom stále úžasných 537 pixelů na palec, takže obraz je skvěle ostrý – a tentokrát kdykoli. Displej Sony Xperia XZ2 Premium je tedy výborný, ale slouží spíš jako další technické a marketingové cvičení, v praxi toho oproti soupeřům moc nepřinese.

Takže ta velikost je zbytečná?

Dá se to tak trochu říci. Zdá se, že kvůli 4K rozlišení Sony zůstalo u tradičního poměru stran: jednak asi neumí 4K displej v 18:9 vyrobit (pro jedinou značku by to bylo drahé), za druhé v Sony argumentují i tím, že filmy jsou stále především v 16:9. Ano, to je pravda, ale i to se mění a nevýhody v podobě značných rozměrů převažují. Displej Xperie XZ2 Premium je fajn tehdy, pokud opravdu na svém mobilu hodně sledujete video, filmy a seriály. Ale upřímně, pokud denně na mobilu neshlédnete celovečerní film nebo tři epizody oblíbeného seriálu (obojí ideálně ve 4K a HDR provedení), nemá takový displej význam.

Ale existuje i další skupina zákazníků, která může obří Sony ocenit. Rozměry 158 x 80 x 11,9 mm mohou být fajn pro majitele „lopat místo rukou“. V takovém případě vklouzne telefon do dlaně velikosti medvědí tlapy krásně pohodlně a to i díky výraznému zaoblení zad a bočního rámu. Tloušťku telefonu v ruce vůbec nevnímáme tak masivně, jak to na papíře vypadá a to právě díky oblým zádům.

Ale do běžné dlaně je Xperia XZ2 Premium už hodně široká, je škoda, že se výrobce víc nesnažil o minimalizaci rámečků. Jenže to je jedno s druhým: s IPS panelem se vám to prostě víc nepovede, i když nad a pod ním mohlo Sony zapracovat i tak. Ale i to má důvod: solidní stereo-reproduktory, které opět vylepší zážitek ze sledování videa. K tomu tu jsou ještě dynamické vibrace, což má opět zlepšit zábavu. Ale to vše ukazuje, že je XZ2 Premium telefon pro opravdu specifické publikum.

Jaké je zpracování?

To je špičkové, po vzoru ostatních telefonů od Sony. Firma se před nedávnem odklonila od svého minimalistického designu s přísně rovnými plochami a ostrými hranami a místo toho je tu bachratější provedení s „kulatými“ zády. A musíme uznat, že díky nim telefony dobře sedí v dlani i přes lesklé skleněné provedení. Ale tloušťka může někomu už vadit a to především v kapse. I když zrovna do kapsy XZ2 Premium ideální není, hmotnost 236 gramů je nezvykle vysoká.

Díky ní však působí Xperia XZ2 Premium hodně bytelně, zpracování je opravdu kvalitní. Kovový rám je pevný a působí luxusně, celkově je na tom XZ2 Premium v této disciplíně hodně dobře. Podtrhuje to i odolnost vůči vodě a prachu podle IP68. Možná i kvůli tomu Sony volí neobvyklé provedení šuplíku na SIM, který jde vytáhnout za použití nehtu a nikoli špendlíku: čelo je dobře utěsněno, byť v jinak opravdu prémiovém zpracování to znamená malinko rušivý prvek.

Jaké funkce ještě zaujmou?

Pár zajímavostí tu je. Zastavme se třeba u čtečky otisků prstů, která je podle nás nepřirozeně nízko, což je způsobeno trochu i snahou o symetrický design zad. Pozitivně dovedou zaujmout různé softwarové věci od Sony, od automatické aktivace určitých profilů a funkcí podle místa, kde se uživatel nachází, přes 3D skenování objektů až po natáčení 4K videí nebo superzpomalených záběrů ve fotoaparátu. Ten je tu mimochodem poprvé u Sony duální.

A jak fotí?

Výtečně. Duální sestava má nesledující parametry: hlavní snímač má rozlišení 19 megapixelů a skrývá se za optikou se světelností 1.8, pixely mají velikost 1,22 mikrometru. Pak je tu druhý černobílý snímač s rozlišením 12 megapixelů, pixely o velikosti 1,55 mikrometru a optikou se světelností f/1.6. Překvapivě (i když u Sony ne tak moc) chybí optická stabilizace obrazu, Sony zapojuje software. Celá sestava slouží k tomu, aby Xperia XZ2 Premium zvládala fotit v jakýchkoli světelných podmínkách a to ideálně s minimem šumu. Moderní funkcí je tu bokeh, tedy rozostření pozadí, optický zoom tu není.

A co se kvality snímků týče, ona snaha o minimalizaci šumu se na nich podepisuje jedině pozitivně. Je vidět, že především díky černobílému snímači s vysokou citlivostí i skvěle světelnou optikou má telefon dost „čistých“ dat, takže v automatickém režimu, ve kterém vytváří (ideálně) dvanáctimegapixelové snímky, je šumu vždy naprosté minimum a to i ve velké tmě. Snímky jsou krásně prosvětlené a s dobrými detaily. Na druhou stranu, zásadní rozdíl třeba v porovnání s Xperií XZ3, která má jednoduchý foťák odpovídající barevné sestavě XZ2 Premium, je opravdu jen v detailech. Na sociálních sítích a při dalším běžném použití se občas projeví drobné rozdíly v prokreslení stínů či barevnosti, ale zas tak dramatické to není. Duální sestava Sony každopádně ukazuje technické možnosti, byť je podle nás nevyužívá na absolutní maximum. Ale i tak patří tato sestava ke špičce a my vám určitě přineseme srovnání, jak si stojí proti konkurenci.

Má alespoň obří baterkii?

Ne tak, jak by mohlo mít. Baterie Sony Xperia XZ2 Premium má kapacitu 3 540 mAh, což je vzhledem k rozměrům možná trochu málo. Ale výdrž je hodně slušná, dva dny na jedno nabití u nás nebyly ničím neobvyklým. Telefon má moderní USB-C konektor, podporováno je rychlé dobíjení QuickCharge 3.0 a nechybí ani dobíjení bezdrátové. Celkově to podtrhuje, jak kompletní vlastně výbava Xperie XZ2 Premium je.

Mám si ji pořídit?

To je velká otázka. Sony Xperia XZ2 Premium je skutečně špičkový smartphone, kterému podle papírových parametrů nechybí snad vůbec nic. Jen je tu ještě původní Android 8.0 Oreo, ale aktualizace na Pie by se mohla objevit. Jenže v praxi dělá telefon zvláštní ústupky, které u většiny uživatelů převáži coby negativa nad pozitivními prvky, jako jsou fotoaparát a v některých případech displej. Navíc cena modelu je hodně vysoká, je stanovena na 21 990 korun. To už je podle nás pro většinu běžných uživatelů lepší koupit o dva tisíce korun levnější typ XZ3 se zahnutým displejem.

Další soupeři se pro XZ2 Premium vybírají těžko, už kvůli poměru stran displeje. V nejvyšší třídě vlastně už dnes není žádný smartphone, který zůstal u poměru 16:9. Snad jediným soupeřem je luxusní Nokia 8 Sirocco, jejíž displej je však zahnutý a má trochu menší úhlopříčku 5,5 palce. Ale vzhledem k OLED technice a rozlišení 2 160 x 3 840 pixelů je displej skvělý. A i přes starší Snapdragon 835 má tento model stále výkonu dost a to i díky čistému Androidu. Nově stojí tato Nokia 14 990 korun.

Pak už musíme vybírat ze soupeřů s modernějším poměrem stran displejů. Třeba HTC U12+, které také stále nenajelo na OLED vlnu, vyjde oficiálně stále na 21 995 korun, ale pořídit ho lze snadno i o čtyři tisíce korun levněji.