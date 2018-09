U Sony si musíte vybrat lepší foťák, nebo displej. Oboje mít nemůžete

Sony má letos vcelku napilno. V Barceloně firma představila dvojici špičkových modelů XZ2 a XZ2 Compact, která dostala displej s moderním poměrem stran 18:9 a pro značku nový, hodně zaoblený design s vypouklými zády. A také výkonný Snapdragon 845. V dubnu tuto dvojici doplnil typ, který se postavil na úplný vrchol nabídky: XZ2 Premium. Ten má po vzoru předchozích Premium modelů displej se 4K rozlišením, ovšem s klasickým poměrem stran 16:9. A jako první smartphone Sony dostal duální fotoaparát.

Tím letošní nálož super smartphonů od Sony nekončí. V Berlíně na veletrhu IFA totiž firma představila typ Xperia XZ3, který ke Snapdragonu 845 premiérově pro Sony přidává OLED displej zahnutý přes boční hrany a se zaoblením v rozích, ale vynechává třeba čím dál obvyklejší duální foťák. A právě XZ3 nám dorazila do redakce na test. A vzhledem k tomu, že XZ2 Premium měla v uvedení na náš trh trochu zpoždění a v redakci jsme na ni museli také trochu čekat, máme nejnovější Sony nejvyšší třídy v redakci zároveň.

To dává možnost oba stále ještě čerstvé smartphony porovnat. A porovnání je to vskutku pozoruhodné. Obzvlášť když ještě přihlédneme k modelům XZ2 a XZ2 Compact. Zvláštní je třeba fakt, že ani jedno špičkové Sony nenabízí absolutně vše: XZ2 Compact láká na nezvykle malé tělo, XZ2 na komplexní výbavu, ve které však chybí moderní prvky jako zaoblení nebo duální foťák. XZ2 Premium má onen duální foťák a k tomu na mobilním poli stále jedinečné 4K rozlišení displeje, ale je doslova obří i kvůli poměru stran 16:9. A XZ3 jde nejmodernější cestou se zaobleními a dalšími detaily, ale chybí tu ten duální foťák. Zvláštní taktika.

Displeje z jiných světů

Smartphony mají jasně společnou designovou DNA, ale na druhou stranu jsou až neuvěřitelně odlišné. Díky zahnutí a zaoblení úzkého a vysokého displeje splňuje Xperia XZ3 představy pravého moderního smartphonu, zatímco velká XZ2 Premium působí vedle ní až archaicky. Když si uvědomíme, že uvnitř jde o téměř stejné přístroje, které se liší jen detaily, je to až neuvěřitelný rozdíl.

Tváří v tvář jeden druhému jsou XZ2 Premium a XZ3 jasným důkazem toho, jak dnešní moderní trendy svět smartphonů v posledních letech výrazně změnily. Xperia XZ2 Premium se svým 5,8palcovým panelem s poměrem stran 16:9 je zástupcem oněch dřívějších časů. To panel typu XZ3 má úhlopříčku dokonce 6 palců, jenže za to může onen protáhlý poměr stran 18:9. Plocha displeje je ve skutečnosti větší u XZ2 Premium, což může někomu vyhovovat. Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak je standardně pojat systém Android, nemusí být výhoda starší koncepce příliš výrazná.

Za pozornost stojí i samotné technologické rozdíly v displejích. Ten u XZ2 Premium se chlubí extrémním rozlišením 2 160 x 3 840 pixelů, které stále nikdo jiný na poli chytrých telefonů nemá. Jemnost je neuvěřitelných 765 pixelů na palec. Na druhou stranu i rozlišení 1 440 x 2 880 pixelů u XZ3 přináší špičkovou jemnost 537 pixelů na palec a rozdíl v ostrosti displeje nejsme schopni postřehnout. Faktem ale je, že XZ2 Premium si může díky kombinaci rozlišení a jemnosti dovolit používat širší škály velikosti písem: velké i opravdu mrňavé písmo v menu vypadá skvěle, takže displej tohoto přístroje bude skvělý pro uživatele s nějakými zrakovými potížemi.

Dramatický je tu ovšem rozdíl v barevném podání. XZ2 Premium má totiž IPS panel, zatímco XZ3 OLED displej. Ten má z podstaty věci lepší podání černé a celkově teplejší barvy, které uživatelé více oceňují. A musíme uznat, že se na displej XZ3 z tohoto pohledu kouká přeci jen lépe, barvy působí přirozenějším a jasnějším dojmem. Panel XZ2 Premium má trochu nazelenalé podání, navíc se barevnost trochu mění s úhlem pohledu: pod velkým úhlem jako by barvy byly teplejší. U XZ3 k posunu dochází také, ale ne k tak výraznému. Také tu hodně záleží na tom, jakou intenzitu podsvícení zrovna zvolí automatika či uživatel: na nižších úrovních působí displej XZ3 zašedleji než u XZ2, jakmile ale intenzita podsvíceni vzroste, vynikne jeho podání bílé barvy.

Hubeňour vs. cihla

Rozdíl v poměru stran displejů přináší i zásadní rozdíl v rozměrech obou telefonů. Na výšku jsou na chlup stejné, hodnota je 158 mm. Ovšem zatímco šířka u XZ3 je 73 mm, XZ2 Premium vykazuje 80 mm. I tloušťka se liší, 9,9 mm u XZ3 není málo, ale XZ2 Premium hodnotu překonává o rovné dva milimetry. Aby bylo jasno, Sony v ruce tak „tlustě“ nepůsobí, a to díky výrazně zaobleným zádům – ale v kapse je to znát. A XZ2 Premium už není telefon do každé kapsy.

I při držení v ruce je mezi oběma telefony obrovský rozdíl, XZ3 působí vcelku tence a příjemně, XZ2 Premium je oproti tomu skutečný obr. Znát je i rozdíl v hmotnosti: 236 gramů typu Premium je opravdu hodně, 193 gramy u XZ3 jsou tak nějak na hraně toho, co je v nejvyšší třídě dnes obvyklé. Velké rozměry XZ2 Premium ale mohou vyhovovat uživatelům s velkýma rukama.

U XZ3 zase někomu může vadit ono zahnutí displeje přes okraj. Ale Sony ho tu využilo i prakticky, zavedlo funkci, kdy je displej citlivý na poklepání ze strany, což přináší nové možnosti v ovládání. Konečně tak není zahnutý displej jen na efekt, ale může mít i praktická pozitiva.

Detaily uvnitř

Zatímco z venku jsou oba modely Sony dramaticky odlišné, uvnitř se liší jen pramálo: hardware je v podstatě shodný, jen XZ3 má 4 GB RAM a XZ2 Premium 6 GB RAM. V praxi rozdíl uživatel nepozná a možná i díky tomu, že XZ3 už má novější Android 9.0 Pie, zatímco XZ2 Premium zatím jen 8.0 Oreo. Update by ale tento model dostat měl, jen je otázkou, kdy. U Sony to může dost trvat. Konkrétní výkon v benchmarcích změřený nemáme, ale už obyčejnější typy XZ2 a XZ2 Compact patřily k premiantům, takže tady není oč se obávat.

Vnitřní paměť má u obou shodnou a na prémiovou třídu možná trochu menší kapacitu 64 GB. Překvapivě menší, než by se dalo čekat, je rozdíl v kapacitě baterií: XZ3 má 3 300 mAh, XZ2 Premium 3 540 mAh. Rozdíl ve výdrži bude asi zanedbatelný. Dobíjí se přes USB-C nebo bezdrátově a u obou obrů bohužel chybí třeba klasický 3,5mm Jack. Oba telefony se chlubí odolností vůči vodě a prachu podle IP65 a IP68.

Jak jsme naznačili v úvodu, značné rozdíly najdeme u fotoaparátů. XZ2 Premium je totiž první a zatím i jediné špičkové Sony s duálním foťákem. Ten ale neslouží k žádnému zoomu, je tu čistě pro zlepšení kvality snímků v horších světelných podmínkách. Základní čipy jsou v obou případech devatenáctimegapixelové, druhý černobílý u typu Premium má 12 megapixelů a pomáhá celkově navyšovat citlivost a snižovat úroveň šumu ve fotografiích. Detailnímu porovnání foťáků se budeme věnovat samostatně, zde si dovolíme jen tvrdit, že rozdíly mezi telefony viditelné opravdu jsou, na druhou stranu pro běžného uživatele nebudou podstatné. Oba foťáky patří na špičku, ale XZ2 Premium sahá přeci jen po vyšších příčkách.

Drahý a dražší

Ačkoli je Sony XZ3 novější a vlastně svým způsobem trochu modernější kus, kvůli vyššímu rozlišení displeje a duálnímu foťáku vlastně stojí o trochu starší XZ2 Premium v hierarchii modelů značky o trochu výše. A i proto je dražší. Model vyjde na nemalých 21 990 korun a to je hodně i vzhledem k celkově nabité konkurenci. XZ3 se na trh chystá 5. října a cena je určena na 19 990. Dramaticky levnější tedy tento model není, ale ve srovnání se soupeři si přeci jen povede trochu lépe.

Trochu škoda je, že se u Sony musí zákazníci stále rozhodovat, firma vlastně neumí nabídnout špičkový smartphone, který má opravdu všechno. A přitom stačilo tak málo, XZ3 s duálním foťákem by byl v podstatě kompletní stroj: 4K displej nebo 6 GB RAM v tomto případě pro uživatele ani v marketingových materiálech nemusí být tak důležité. XZ2 Premium samozřejmě špičkou je, ale otázkou je, kolik lidí dovede, přes své dnes hodně z běžného průměru vybočující rozměry, zaujmout.