TEST: Dvojitý fotoaparát je u Sony nástrojem pro likvidaci šumu

Sony, vrchní dodavatel fotografických čipů v mobilním průmyslu, se s fotoaparáty ve svých vlastních mobilních telefonech dlouho pere. Xperie sice patří k užší špičce, ale v posledních letech se nikdy absolutnímu vrcholu nepřiblížily. I když je situace model od modelu lepší. V Barceloně představené modely XZ2 a XZ2 Compact snesou bez problémů srovnání s nejlepšími.

A Sony slibovalo ještě víc: už v Barceloně firma odhalila, že se dočkáme prvního smartphonu značky s duálním foťákem, tím se v dubnu stal model XZ2 Premium. Jeho fotoaparát má hlavní 19megapixelový snímač a k tomu dvanáctimegapixelový černobílý. Zoom tu není a spíš než ke hrátkám s hloubkou ostrosti slouží druhý čip k tomu, aby Xperia XZ2 Premium excelovala při fotografování ve špatných světelných podmínkách. Telefon v redakci už chvíli testujeme a můžeme potvrdit, že v noci fotí XZ2 Premium výborně.

Má však duální foťák skutečně nějaký praktický efekt? Snadnou šanci k jeho odhalení nám dal další mobil od Sony, nejnovější Xperia XZ3. Devatenáctimegapixelový čip schovaný za optikou se světelností f/2.0 je tu stejný jako u XZ2 Premium, ale druhá čočka chybí. Vzhledem k technické podobnosti tak můžeme vyzkoušet, jaký má dvojitý fotoaparát v praxi význam.

Na první pohled jsou rozdíly minimální, snímky v rozlišení třeba pro sociální sítě nebo jen v malých náhledech jsou si hodně podobné. Mnohdy záleží na tom, jak automatika trefí barvy a expozici. Kdo však používá fotky z mobilu pro výřezy nebo je z nějakého důvodu potřebuje ve vyšším rozlišení, ten odlišnosti odhalí.

Prozkoumat je můžete na našich testovacích snímcích. Na těch nočních je na první pohled vidět zcela odlišné množství šumu. XZ2 Premium dělá to, co Sony slíbilo a šum opravdu minimalizuje. I ve velmi špatných podmínkách se ho daří omezit na minimum, až téměř ve tmě se objevuje výraznější množství šumu. Při porovnání snímků ve dne je vidět, jaký náskok XZ2 Premium má. Typ XZ3 totiž šum vykazuje i na snímcích pořízených za dobrého světla, byť ho tu je málo. U XZ2 Premium není žádný.

Sada testovacích snímků. V horní řadě jsou snímky z Xperie XZ3, ve spodní pak z modelu XZ2 Premium s duálním fotoaparátem.

U XZ3 s ubývajícím světlem šum přibývá řekněme lineárně, u XZ2 Premium pak mnohem pomaleji a i když se objeví, není příliš rušivý. I v opravdu špatných podmínkách je jeho množství snesitelné. V jednom z testovacích případů jsme se však dostali do zvláštní situace: je to snímek s červeným autíčkem, který byl pořízen v tmavé chodbě. Xperia XZ3 si v takové situaci už téměř neporadí a vykouzlí jen jakousi barevnou směsici fleků, ve které lze autíčko odtušit.

Sada testovacích snímků. V horní řadě jsou snímky z Xperie XZ3, ve spodní pak z modelu XZ2 Premium.

XZ2 Premium má autíčko krásně ostré a dobře prokreslené, byť šumu tu je už hodně, ale snímek zcela nezničí. To, co z něj dělá podivný výtvor, je barva: ta nesedí na autíčku, snímek je vlastně černobílý a auto má kolem sebe jen jakýsi červený stín. To je dílo duálního fotoaparátu, který si nejspíš za daných podmínek už nedovedl poradit s daty z barevného senzoru a upřednostnil údaje z černobílého, dohromady se to pak nepodařilo chytrým algoritmům spojit správně dohromady.

Je to zvláštní úkaz, jinde jsme se s ním nesetkali. Ale upřímně, jiným smartphonem takto ostře a s detaily v daných podmínkách snímek pořídit nejde. I Huawei P20 Pro má v takové situaci co dělat, aby vytvořil použitelný snímek. Očividně jde o softwarovou drobnost, kterou může Sony snadno napravit. Navíc v jiných situacích se nám nepodařilo toto chování zopakovat.

Sada testovacích snímků. V horní řadě jsou snímky z Xperie XZ3, ve spodní pak z modelu XZ2 Premium.

Ukázka použití dvou „vrstev“ v jedné fotografii může vysvětlovat i další odlišnost v detailech obrazu. Ač je má Xperia XZ2 Premium i díky menšímu množství šumu často lépe prokreslené, snímky jsou méně ostré. Při běžném prohlížení, třeba na monitoru notebooku či počítače, si toho nelze všimnout, podobně jako šumu v běžných podmínkách u XZ3. Ale při zkoumání detailů vyjdou rozdíly v ostrosti jasně najevo. Pravda, XZ3 možná až zbytečně softwarově doostřuje, ale XZ2 Premium kráčí opačným směrem.

Sada testovacích snímků. V horní řadě jsou snímky z Xperie XZ3, ve spodní pak z modelu XZ2 Premium.

Důvodem může být překrývání dat z dvanácti a 19MPix fotoaparátu. Výsledkem jsou totiž 17MPix fotografie, zatímco typ XZ3 vytváří snímky v plném rozlišení čipu, tedy 19 MPix. Na XZ2 Premium jde nastavit i 12MPix rozlišení, kdy by měl být překryv asi spolehlivější, jenže to pak už uživatel o nějaké detaily oproti XZ3 přijde. I když vůči konkurenci bude stále výkon foťáku na úrovni. Mimochodem k onomu posunu barvy mimo objekt dochází i při nastaveném 12MPix rozlišení.

Sada testovacích snímků. V horní řadě jsou snímky z Xperie XZ3, ve spodní pak z modelu XZ2 Premium.

Závěr našeho testu je tak trochu nejistý. Xperia XZ2 Premium ukazuje, že v duálním foťáku Sony je velký potenciál, který ještě potřebuje trochu vyladit. XZ2 Premium však má šanci vyzvat nejlepší fotomobily na trhu. A XZ3 ukazuje, že ani klasický fotoaparát s jedinou optikou nepatří do starého železa.

Při běžném užití málokdo pozná rozdíl oproti duálnímu foťáku u XZ2 Premium, teprve pečlivý pohled na detaily odhalí odlišnosti. Ty jsou někdy sice pozoruhodné, ale pro uživatele nikoli zásadní. Tedy až na focení téměř ve tmě, kdy má XZ2 Premium náskok.