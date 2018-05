Nejlepší malý smartphone na trhu. Test Sony Xperia XZ2 Compact

U svých nových modelů se značka Sony rozhodla porušit spoustu svých dosavadních tradic. Novinky opustily hranatý minimalistický, ale charakteristický design, nově vyznávají trochu „univerzálnější“ styl a podvolily se trendu displejů 18:9. Přesto model XZ2 Compact vlastně spoustu tradic zachovává: je to jediný špičkový malý smartphone na trhu, k tomu je svým způsobem stále trochu „neotesaný“.

Xperia XZ2 Compact tak v sobě snoubí určitý odkaz z dřívějších dob s aktuálně co možná nejlepším hardwarem a moderními funkcemi. Výsledek je výtečný: za cenu 15 500 korun dostanete smartphone, který svým výkonem odpovídá modelům, co jinde dostanete za třeba i za dvacet tisíc a víc. Vždyť samotné Sony prodává vlastně stejně vybavený typ XZ2 právě za tuhle částku. XZ2 Compact je tak vlastně mezi aktuálními top-modely svým způsobem i hodně výhodná koupě.

Proč výhodná koupě?

Xperia XZ2 Compact dostala špičkový hardware v čele s aktuálním nejvýkonnějším čipsetem z dílen Qualcommu: Snapdragonem 845. K tomu jsou tu 4 GB RAM a celkově výbava s minimem mezer. Je tu NFC, moderní USB-C konektor nebo třeba povedený fotoaparát s rozlišením 19 megapixelů, vnitřní paměť 64 GB nebo třeba duální slot na SIM a microSD kartu (u dvousimkové verze, která je dostupná ve volném prodeji). Telefon se chlubí odolností vůči prachu a vodě dle IP68. Displej nově dostal moderní poměr stran 18:9 a chlubí se pětipalcovou úhlopříčkou a Full HD rozlišením.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

špičková výborná

i jako dual-SIM

dobrá cena

Proč nekoupit? foťák stále mírně za konkurencí

nemá bezdrátové dobíjení Kdy? V prodeji Za kolik? 15 500 Kč

Chybí toho opravdu málo, Xperia postrádá snad jen bezdrátové dobíjení, optickou stabilizaci u foťáku nebo třeba čím dál modernější odemykání obličejem. Ale to je asi všechno.

Pětipalcový displej? To už moc kompaktní není, nebo?

Ale je. Nárůst úhlopříčky umožnil právě onen poměr stran 18:9 – na pět palců z původních 4,6 narostl displej hlavně díky větší výšce. Šířka se měnila jen minimálně, i když se u Sony rozhodli pro zmenšení bočních rámečků okolo displeje, ty stále nezapadají do současného bezrámečkového trendu. Zatímco předchozí Xperia XZ1 Compact měla míry 129 x 64 x 9,3 mm, novinka sice povyrostla, ale v zásadě ne dramaticky. Rozměry jsou 135 x 65 x 12,1 mm.

Pohled na hodnotu tloušťky může někoho trochu odradit, ale pozor: zásadní rozdíl je v tom, že záda telefonu už nejsou plochá, jako u předchozího provedení, naopak jsou velmi zaoblená. Díky tomu a díky malé šířce padne XZ2 Compact skvěle do dlaně, lépe to nedovede snad žádný současný smartphone. Celkově Sony novince „obrousilo“ veškeré hrany a i když je design nadále jednoduchý a minimalistický, telefon se celkově zaoblil a ergonomii to pomáhá. Větší tloušťka nevadí ani v kapse, kde se XZ2 Compact ztratí jako žádný jiný smartphone. Na druhou stranu třeba XZ2 Compact už nemá svými mírami daleko do „malého“ iPhonu 7, který je ovšem mnohem plošší.

Nám ale ona tlustší konstrukce nevadí. Oproti předchůdci XZ1 Compact už to není taková „cihlička“, ale spíše „oblázek“. Trochu ale může vadit hmotnost, 168 gramů je podle nás na kompaktní model dost.

Co zpracování, jaké je?

Výborné, Xperia XZ2 Compact vsadila na kovový rám a k tom provedení zad z matného plastu. Možná to nepůsobí tak luxusně, jako u telefonů s lesklými zády ze skla (ty má třeba větší XZ2), ale je to praktičtější: záda nejsou magnetem na otisky prstů a navíc nehrozí jejich vážné poškození při pádu na zem. Telefon působí celkově bytelně a solidně.

Líbí se vám ten nový design?

Inu, je pravda, že Sony přišlo o část své osobitosti, ale při používání je nové provedení asi o něco praktičtější. Tradiční příznivci značky, kteří jsou na ostré hrany zvyklí, tak možná zapláčou, ale běžný zákazník naopak možná i díky novému provedení na tento telefonu upře svou pozornost. Z určitých malicherných důvodů bychom si tak sice přáli, aby měla Xperia XZ2 Compact originálnější design, ale z obchodního i praktického hlediska dává současný směr asi smysl. Punc originality ale XZ2 Compact trochu ztratila.

Jaké jsou tu ještě změny?

Liší se různé detaily. Vzhledem k tloušťce telefonu třeba nechápeme, proč u Sony „museli“ zrušit klasický sluchátkový konektor: je to spíš snaha zákazníky nalákat na koupi bezdrátových sluchátek. Ale i to je jeden z moderních trendů, s tím asi nic nenaděláme. V balení s telefonem se nachází redukce, takže klasická sluchátka nakonec k telefonu připojíte. Ale ten už nemůže být připojen k ničemu jinému, tedy pokud si nepořídíte předraženou a nedomyšlenou rozdvojku, kterou by mělo Sony také nabízet.

Další změnou je přesun čtečky otisků prstů. Výrobci u smartphonů většinou volí mezi umístěním vpředu a vzadu, což rozděluje uživatele na dva tábory: někdo totiž preferuje čtečku tam, jiný tam. Sony ovšem u svých modelů přišlo se skvělým kompromisem, čtečkou na boku ve vypínacím tlačítku: ta šla ovládat jak při vytažení telefonu z kapsy, tak když přístroj ležel na stole. Jenže XZ2 Compact toto řešení opouští a má čtečku na zadní straně. Je to další náznak přizpůsobení se konvencím, ale opět je to podle nás škoda. Vypínací tlačítko na boku je tak obyčejné a nemá žádnou jinou funkci.

A jak v praxi telefon funguje?

Sony Xperia XZ2 Compact funguje opravdu výborně. Smartphone má operační systém Android 8.0, ovládání funguje pomocí virtuálních tlačítek na displeji. Systém funguje bez problémů a svižně, bez jakéhokoli zadrhávání. Grafická nadstavba u Sony stále jde trochu svým směrem, ale od čistého Androidu se dramaticky neliší, rozdíly jsou hlavně v grafice menu nastavení nebo přepínačů u notifikační lišty. Navíc Sony nadále nabízí řadu různých grafických témat. Jsou tu i některé „nadbytečné“ aplikace obsluhující různé služby od Sony, z nichž ale řada u nás není dostupná. Na druhou stranu aplikace nejsou nijak „vlezlé“, takže moc nepřekáží.

Onen pětipalcový displej je podle nás velmi dobrým kompromisem mezi využitelnou zobrazovací plochou a právě kompaktními rozměry telefonu. Rozlišení 2 180 x 1 080 pixelů je na dané ploše příjemně jemné, takže obraz je skvěle ostrý. Na druhou stranu po stránce barevnosti nijak nevybočuje z obvyklého průměru, opět platí, že funkce jako HDR a další algoritmy pro vylepšování obrazu využije uživatel jen v některých případech a továrních aplikacích.

Co výdrž baterie, prý je skvělá?

Začněme tím podivnějším: že se Sony výdrží baterie chlubí skrze „průzkum“ analytické firmy Strategy Analytics je poněkud zvláštní a možná to nebudí na první pohled ani důvěru. Jenže co naplat, trochu nešťastně zvolený marketing neznamená, že by praxe nemohla být dobrá.

A ona dobrá je. Co dobrá, je opravdu skvělá. Výdrž baterie u většiny smartphonů okomentujeme lakonickým „den v pohodě, dva možná“, víc opravdu většinou není třeba. Ale u Xperie XZ2 Compact to chce přeci jen trochu jinak – a mnohem lépe. Ano, den nebo dva výdrže jsou běžné, ale upřímně, i ve velmi perném provozu je výdrž výrazně lepší, než u mnoha běžných smartphonů. Vybít XZ2 Compact za den, to už chce opravdu neustálé používání smartphonu. Dva dny na jedno nabití zvládne XZ2 Compact v pohodě i při intenzivnějším vytížení, byť je možné, že ke konci druhého dne bude nutné hledat nabíječku.

Hodně překvapivá je také výdrž v pohotovostním režimu, která je nakonec klíčem k celkové výdrži telefonu. Přes noc, když zapomenete XZ2 Compact dát na nabíječku, ztratí telefon z ukazatele baterie jen pár procent. A když jsme telefon se SIM zapomněli na prodloužený víkend doma zapnutý a připojený k wi-fi, po návratu ukazatel poklesl o necelých 30 % - to je tedy méně než 10 % v pohotovostním režimu za den. Když tedy nebude XZ2 Compact moc používaná, vlastně může vydržet v pohodě týden na jedno nabití. To jiné smartphonu umí jen teoreticky.

Dodejme, že je tu i rychlé dobíjení QuickCharge 3.0, takže baterii s kapacitou 2 870 mAh dobijete hezky rychle. Kapacita baterie pak ukazuje, že u Sony prostě skvěle zvládli optimalizaci systému a hardwaru, protože podobnou kapacitu mají běžné modely špičkových smartphonů a jejich výdrž bývá kratší.

A co fotoaparát, jaký je?

Inu, foťák je něco, s čím Sony stále trochu bojuje. U nových modelů XZ2 se mu sice podařilo odstranit spoustu neduhů předchůdců, jako určitý mléčný závoj v některých světelných podmínkách nebo horší zvládání kontrastů, takže foťák konečně působí už na první dojem opravdu dobře. Jenže tentokrát je potíž trochu jinde: konkurence se jednoduše za poslední roky posunula mnohem dál a zatímco u Sony ladili foťák tak, aby fungoval jak má, soupeři přišli s řešeními, které ještě výrazně zlepšily kvalitu snímků. Takže s novými špičkovými modely Huawei nebo Samsung se prostě foťák měřit nemůže.

Ostatně, ona to naznačuje už i technická specifikace: chybějící optická stabilizace obrazu nebo světelnost f/2.0 jsou mírným zklamáním. Ale foťák celkově rozhodně není špatný a nebude dělat ostudu, jen prostě soupeři umí zase něco navíc.

I když i tady jsou speciality, ve kterých má Sony navrch. XZ2 Compact dostává i funkce super-zpomaleného natáčení videa s 960 snímky za sekundu, tentokrát navíd dokonce ve Full HD rozlišení, což konkurence zatím neumí. Na druhou stranu v tomto režimu kamera docela šumí. Další specialitou je 3D skenování objektů – to je nově možné i se selfie kamerou, takže si můžete sami naskenovat svůj obličej. Jsou to drobnosti, ale i ty dovedou pobavit nebo být užitečné. Ona zpomalená videa vypadají vskutku efektně.

Mám si ji pořídit?

Pokud hledáte špičkový malý smartphone, krom malých modelů iPhonu a Xperií Compact vlastně nemáte na výběr. Novinka přichází na trh s vcelku příznivou cenovkou, zhruba 15 500 korun je podle nás vzhledem k výbavě opravdu solidní nabídka. Určitě je model XZ2 Compact lákavější a zajímavější, než běžný XZ2, který má mezi špičkovými smartphonu spoustu silných soupeřů s mnoha trumfy navíc. To XZ2 Compact prostě nemá kdo trumfnout. A i když je v některých směrech zvláštní (tloušťka, chybějící jack), je to opravdu výborný kompaktní smartphone.