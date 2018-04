Sony představuje nejlepší malý smartphone. Má „subwoofer do dlaně“

Už před MWC bylo jasno, že Sony představí svůj první smartphone se širokoúhlým displejem podle aktuálních módních trendů. Nakonec mají poměr stran 18:9 oba nové smartphony. Větší Xperia XZ2 dostala panel s úhlopříčkou 5,7 palce, menší typ XZ2 Compact má pětipalcovou úhlopříčku.

Konzervativní design

Sony se s novinkami veze na módní vlně minimalizace rámečků, ale ani jeho letošní top modely se jich nezbaví. Je to dáno tím, že firma používá IPS panely, které po stranách úplnou eliminaci rámečku neumožňují. Přesto tu displej zabírá téměř maximum možného místa a modely jsou díky tomu v ruce příjemně kompaktní.

Obě novinky padnou překvapivě dobře do dlaně, což je dáno i dalším mírným odklonem od tradičního designu modelů Sony: záda jsou lehce zaoblená a oblý je i kovový rám těla. Záda modelu XZ2 jsou z tvrzeného skla, jak opět velí móda a jak bývá u Sony obvyklé, model Compact zvolil matné provedení, které není tolik náchylné na zachytávání otisků prstů. Celkově působí novinky opravdu sympaticky, ale na druhou stranu se už tolik po vzhledové stránce neodlišují od zbytku produkce. To je dáno i tím, že se čtečka otisků prstů definitivně přesunula na zadní stranu pod fotoaparát, není tedy v bočním vypínacím tlačítku. I to dostalo obyčejný design, nikoli výrazné provedení dříve u Sony používané.

Nechceme říci, že je design nudný, ale minimalismus v podání Sony se u novinek překvapivě posunul více směrem k tomu, co obecně vídáme na trhu i u jiných výrobců. Ale kdo ví, možná právě fakt, že novinky nebudou vzhledově tolik vystupovat z davu, prodejům pomůže.

Špičkový výkon

Po stránce výkonu jsou modely XZ2 a XZ2 Compact opět bez kompromisů. Oba mají špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 845, Sony tentokrát nebude mít problémy s jeho dostupností, a tak se novinky mají začít prodávat už v březnu. Oba modely mají 4 GB RAM, vnitřní paměť má kapacitu 64 GB. U modelu Compact je premiérou fakt, že i jeho displej má Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 160 pixelů), dosud měly zmenšené modely jen HD (720 x 1 280 pixelů). Jemnost je tedy opravdu vynikající.

Kde Sony trochu zaostává, je fotoaparát. Ani jeden z modelů nemá duální uspořádání, jednoduchý devatenáctimegapixelový foťák se světelností f/2,0 na špičku nejspíš v kvalitě snímků mít nebude. Není totiž příliš odlišný od foťáků u typů XZ a XZ Compact z loňska. Zlepšují se však některé jeho funkce. Super-zpomalená videa nově umí modely natáčet ve Full HD rozlišení, přední selfie foťák se naučil 3D skenování obličeje.

Zvláštní funkcí obou novinek jsou dynamické vibrace při přehrávání videa nebo hudby. Ty mají uživatele lépe vtáhnout do děje a jak to popsal jeden z kolegů při zkoušení hned po tiskové konferenci, je to takový subwoofer do dlaně. Obě novinky jsou odolné vůči vodě a prachu.