Skvělý malý smartphone. Recenze Xperií XZ1 a XZ1 Compact

Sony si jde na poli smartphonů tak trochu svou vlastní cestou. Až na modely střední třídy víceméně ignoruje současný trend bezrámečkových displejů, vynechává i displeje zahnuté a zatím nepropadlo dvojitým fotoaparátům. K tomu se design smartphonů Xperia drží už dlouhá léta zajetých kolejí, přísný minimalistický design a hranaté tvary jsou doslova v ostrém kontrastu s většinou zbylé produkce.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělé zpracování

výborná výbava

solidní výdrž baterie

nový Andoid

malé rozměry (XZ1 Compact)

Proč nekoupit? fotoaparát zaostává za špičkou

jen průměrné displeje

velké rámečky Kdy? V prodeji Za kolik? 14 990 Kč (XZ1 Compact), 16 990 Kč (XZ1)

To vše pokračuje i u modelů XZ1 a XZ1 Compact, kterými Sony doplňuje na jaře představený špičkový typ XZ Premium. Modely XZ1 mají prakticky stejnou výbavu, jen dostaly menší displeje s menším rozlišením, ale jinak ve výbavě nedělají kompromisy. Navíc u nich Sony nasadilo vcelku konkurenceschopné cenovky, takže právě to jsou ty špičkové modely Sony, po kterých po právu bude hodně zákazníků toužit.

Jsou opravdu kompaktní?

Pro malou Xperii XZ1 Compact to rozhodně platí – na poli špičkových smartphonů s Androidem nenajdeme takto malý kousek a jediným konkurentem kompaktních xperií byly už dlouhou dobu jen malé verze iPhonů. To platí i tady. Rozměry jsou 129 x 64 x 9,3 mm, telefon s displejem o úhlopříčce 4,6 palce padne opravdu skvěle do dlaně.

To větší XZ1 má displej o úhlopříčce 5,2 palce a i kvůli tomu, že Sony si nedělá starosti s minimalizací rámečků, to zase takový drobeček není. Rozměry 148 x 73,4 x 7,4 mm znamenají, že je to i díky designu docela hezká placička, ale třeba Honor 9 s téměř stejně velkým panelem je přece jen o něco menší. Ale i XZ1 se drží v ruce dobře a to díky tomu, že kovové tělo dostalo krásně zaoblené boky, zatímco XZ1 Compact se více drží tvaru cihličky.

Velký rozdíl však pocítíme v kapse. Model Compact do ní zapadne, ani o něm v podstatě nevíme, větší typ už může být pro některé uživatele nepříjemný. Jeho hrany v rozích jsou totiž docela ostré a v kapse to může vadit. Platilo to pro starší Sony a platí to i tady – při delším nošení tohoto telefonu v zadní kapse u kalhot se rychle začínají objevovat náznaky, že by telefon mohl kapsu proděravět. Každopádně oproti velkému XZ Premium jsou tyto modely kompaktní kousky, které se budou uživatelům držet a nosit lépe.

Není ten design už nuda?

Inu, do toho, že Sony ponechává design v zajetých kolejích, rýpeme už tak dlouho, že design mezitím velmi vyzrál a stala se z něj určitá ikona. V současnosti vlastně těžko říci, co by mělo Sony v oblasti designu svých smartphonů udělat jinak, aby v záplavě ostatních přístrojů zaujalo. Bylo by fajn narazit i u japonských designérů na zbrusu nové myšlenky, ale ty staré vlastně fungují pořád dobře.

Díky tomu, že se telefony ostatních značek v poslední době zaoblily a designově hodně sblížily, najednou nová sony (i ta starší) dramaticky vystupují z řady. Jsou to stylové telefony, které jsou minimalistické a tak nějak povědomě vyvolávají pocit luxusu.

Jsou luxusní?

Ano, zpracování je opravdu perfektní a nelze mu v podstatě nic vytknout. Zajímavé je, že Sony u trojice svých špičkových modelů pokaždé zvolilo jiné zpracování. Zatímco XZ Premium dostalo kovový rám a skleněná záda, XZ1 má kovové tělo a XZ1 Compact plastové. Tělo ovšem není z jednoho kusu materiálu: oba kompaktní modely zvolily provedení se zády a boky v jednom kusu a k tomu kovové lišty na horní a spodní straně. Vypadá to opravdu velmi elegantně a slícování a spasování telefonů je opravdu špičkové. Plastové tělo XZ1 Compact znamená, že konstruktéři nemuseli řešit pásky pro prostup signálu, ale i u většího kovového modelu se s nimi vypořádali se ctí. Jsou v horní části boků, začínají u displeje a jsou opravdu nenápadné, alespoň u námi testovaného černého provedení.

Nové modely působí zároveň bytelně, konstrukce s kovovými pláty v horní a spodní části budí určitou důvěru, že například pro řadu telefonů hodně nebezpečné pády na roh by mohly typy XZ1 přestát častěji bez úhony. A co by měly přestát určitě, je nechtěná koupel. Sony se po skandálech s reklamní kampaní u starších modelů vrací k oficiálně deklarované odolnosti vůči vodě a prachu, je tu krytí IP68. S tím zřejmě souvisí i konstrukce slotu pro SIM a paměťovou kartu, který není za obyčejnou krytkou nebo v malém šuplíčku otevíraném špendlíkem. Tady špendlík není třeba, šuplík na boku je výraznější, dá se vytáhnout za použití nehtu a součástí krytu je poměrně robustní těsnění.

Jakou mají výbavu?

Výbornou, u obou modelů se navíc liší jen opravdu v malých detailech. Je tu tedy výkonný procesor Snapdragon 835 a k tomu samozřejmě 4 GB RAM. Hardware pohání nový operační systém Andoid 8.0 Oreo, který u Sony tentokrát opět o něco odlehčili. Ačkoli má tedy grafická nadstavba své vlastní prvky typické pro Sony, působí systém lehce, jednoduše a je skvěle rychlý a výborně vyladěný. Velkou část tohoto pokroku musíme přiznat Googlu, který Android opět vylepšil, ale Sony si zaslouží pochvalu za perfektní implementaci a také brzké nasazení systému. Konkurence totiž zatím vyčkává.

Další společnou součástí výbavy jsou fotoaparáty: ten hlavní má 19 megapixelů, čelní pak třináct. Za pozornost stojí, že oba modely mají i shodnou kapacitu baterie: 2 700 mAh. Čtečka otisků prstů je u obou přístrojů vpravo na boku ve vypínacím tlačítku a funguje tu opět spolehlivě.

Ale jsou tu i drobné rozdíly. Menší model má například vnitřní paměť 32 GB, u většího je standardem 64 GB. Rozdíl je i v rozlišení displejů, větší model má na úhlopříčce 5,2 palce rozlišení Full HD (1 920 x 1 080 pixelů), menší má na 4,6 palce rozlišení HD (1 280 x 720 pixelů). Jemnost je v obou případech dostatečná a po větších rozlišeních ani moc netoužíme, na druhou stranu IPS panely kvalitou nijak nevyčnívají nad cokoli u konkurence.

Jak fotí?

Fotoaparát obou modelů XZ1 je trochu zklamáním. Není špatný, ale na absolutní špičku podle nás pořád trochu ztrácí. Máme pocit, že si u nového systému zatím programátoři tolik nevyhráli s vyladěním foťáku, takže XZ Premium se stejnou technickou výbavou fotí o něco lépe. Oba modely XZ1 přitom podávají v podstatě shodné výkony. Z 19megapixelového hlavního foťáku se světelností 2.0 a elektronickou stabilizací obrazu (optická bohužel chybí) dostaneme solidní snímky, které však častěji než konkurenci trápí šum a nedostatek detailů.

Fotografie pořízené smartphonem Sony Xperia XZ1 Compact

Sony ale konečně u nové řady smartphonů přidalo třeba kompletně manuální režim, který dovede v některých případech pomoci s pořízením lepšího snímku. Stále se však XZ1 hůře vypořádávají s prudkými kontrasty a šum v horším světle se dostavuje rychleji než u konkurence. Při focení bližších objektů jsme raději využívali blesk, který funguje docela dobře.

Mnohem zajímavější než samotný fotoaparát tak jsou některé doprovodné funkce. Modely XZ1 mají například stejný režim nahrávání ultra-zpomaleného videa jako XZ Premium, a když se s ním uživatel naučí pracovat, výsledky jsou parádní. A novou chloubou je software 3D Creator (přeložený do češtiny dost násilně jako 3D autor), který umožní skenování objektů ve 3D. Funguje to skvěle, stačí se trochu naučit v průvodci základní pravidla.

Jaká je výdrž baterie?

Vzhledem k její kapacitě překvapivá. Oba modely dostaly totiž akumulátory se shodnou kapacitou 2 700 mAh a to není zrovna mnoho. Hlavně u většího typu XZ1 bychom očekávali kapacitu daleko větší. Jenže stávající porce očividně stačí – nižší rozlišení displejů a nový Android totiž znamenají, že s výdrží nemají novinky žádný problém a úplně v pohodě zvládnou perný den na jedno nabití a ještě zbude trochu energie na den druhý. Dvou dnů na jedno nabití se dá docílit, snáze to jde u XZ1 Compact, jehož displej je přece jen o trochu úspornější.

Nabíjení probíhá přes USB-C konektor. Nová sony se řadí mezi telefony, které ignorují bezdrátové dobíjení a k onomu dobíjení je potřeba mít kvalitní kabel. S levnými redukcemi z klasického microUSB se XZ1 a XZ1 Compact dobíjet odmítaly, USB-C kabely dodávané s telefony nebo i s konkurenčními přístroji ovšem potíže nedělaly.

Mám si je pořídit?

Sony Xperia XZ1 a XZ1 Compact jsou opravdu povedené smartphony se špičkovou výbavou. Chybí tu několik drobností jako třeba bezdrátové dobíjení nebo třeba čím dál oblíbenější duální foťák a třeba displeje zapadnou do šedi průměru, ale kompaktní sony mají i přednosti. Těmi jsou samozřejmý výkon v kombinaci s výborně odladěným systémem a především perfektní zpracování. A líbit se mohou i některé specifické funkce jako super-zpomalená videa nebo 3D skenování objektů.

Model Compact je jednou z mála alternativ pro ty, kdo nechtějí žádné velké smartphony, a potěší fakt, že na rozdíl od předchůdce Z5 Compact nedělá ústupky ve výbavě. Ale upřímně, velké displeje jsou dnes žádanější a přímé porovnání obou modelů to jasně ukazuje. Větší XZ1 se sice hůře vejde do kapsy a XZ1 Compact se bude někomu snáze ovládat, ale výhody velké úhlopříčky podle nás převažují. Nicméně skvělé je, že Sony dává zákazníkům možnost volby.

Sony navíc u obou novinek nasadilo vcelku zajímavé ceny. XZ1 stojí 16 990 korun, menší Compact vyjde dokonce na 14 990 korun. To jsou na danou výbavu vcelku atraktivní nabídky. Větší XZ1 je alternativou třeba k modelům jako Huawei P10 (nově 12 990 korun), soupeřem může být i loňský Samsung Galaxy S7 (13 990 korun), ale ani jeden z nich nemá takový výkon a nový Android. Většina modernější konkurence se však vydala cestou větších úhlopříček, třeba takové HTC U11 má 5,5palcový displej a cenovku 19 tisíc. U menšího modelu je situace ještě jednoznačnější: třeba loňský iPhone 7 stojí nejméně 16 490 korun, iPhone 8 vyjde na nejméně 20 990 korun. A iPhone SE s ještě menším displejem je v podstatě jedinou levnější alternativou, vyjde na nejméně 10 490 korun.