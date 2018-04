Už jsme ho měli v ruce nejméně desetkrát. Nejlepší Sony je nudné

Dlouho před berlínskou tiskovou konferencí Sony se proslýchalo, že výrobce představí kompaktní verzi produktové řady Xperia X, tedy model Xperia X Compact. To se skutečně potvrdilo a firma navíc všechny přítomné překvapila tím, že skutečně dodržela krátkou půlroční mezeru mezi svými topmodely. Představila totiž novou Xperii XZ.

Novinku chápeme jako pomyslný hřebíček do rakve série Z, která už nejspíše definitivně opouští pozice novinek tohoto výrobce. Na Sony Xperia XZ se dá dívat ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu tu máme opět povedený model, který přináší několik zajímavých vylepšení, na druhou ovšem už v podstatě designovou nudu. Máme totiž pocit, že neznalý uživatel by posledních několik topmodelů Sony od sebe prakticky nerozlišil.

Jistě, Xperia XZ potěší všechny, kteří stále váhají nad koupí nového výkonného telefonu a současně závidí majitelům topmodelů série Z a X stylový design, tolik typický pro mobily Sony. Ovšem z pohledu těch, kteří už nějaký takový mají nebo jsou na tento design zvyklí, je to vzhledově prakticky totožný kousek. A troufáme si říci, že už je to docela nuda.

Modelu klasicky vévodí zaoblené boky, broušený hliník na zádech, podlouhlé tlačítko na boku se snímačem otisků prstů a velmi široké rámečky nad a pod displejem, které bohužel ani tentokrát nejsou alespoň ve spodní části vyplněny senzorovými klávesami. Opět se tak budeme muset spokojit s třemi systémovými klávesami zabírajícími spodní část displeje.

Asi nejzásadnější novinkou je trojice snímačů fotoaparátu na zadní straně. Vedle běžného 23megapixelového snímače jsou tu ještě dva pomocné, které se starají o lepší ostření a podání barev. Zejména příznivci častého natáčení videa (telefon jej umí natáčet až v rozlišení 4K) pak ocení pětiosou stabilizaci obrazu, milovníky selfie fotek potěší naopak 13megapixelový přední snímač se světelností F/2.0.

Zásadní novinkou je také použití USB-C konektoru, je to vůbec poprvé v modelové řadě Xperia. Tím ovšem výčet novinek končí. 5,2 palcový displej s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 pixelů), procesor Snapdragon 820, 3 GB operační paměti, certifikát odolnosti IP68 a baterie s kapacitou 2 900 mAh není nic, co by Sony použilo poprvé. V podstatě se tak dá říci, že jde o model X Performance s o trochu větším displejem, lepším fotoaparátem a USB-C konektorem.

Druhou novinkou, kterou společnost v Berlíně představila, je model Xperia X Compact. Ten se vyznačuje malými rozměry, které jsou ovšem do jisté míry vykompenzovány poměrně silnějším tělem telefonu. Úhlopříčka 4,6 palce je stále poměrně přijatelným rozměrem, pro který HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů), jenž je pro sérii kompaktních xperií standardem, bohatě stačí.

Tělo telefonu je pokryto plasty, působí tak vcelku levným dojmem, což je škoda. Zároveň je však Xperia X Compact docela překvapivě lehká, a to i přes větší tloušťku. Ta se však dá u novinky vcelku snést, už i předchozí model Z5 Compact měl „v pase“ více, než je u kompaktních telefonů běžné.

Ovšem mrzí nás downgrade v případě procesoru. Zatímco model Z5 Compact se chlubil Snapdragonem 810, u letošního kompaktního modelu najdeme jen Snapdragon 650. Naopak operační paměť si polepšila ze dvou na tři gigabyty.

I kompaktní model disponuje jak vylepšeným 23megapixelovým fotoaparátem se třemi snímači, tak konektorem USB-C. Baterie má kapacitu 2 700 mAh. Nová kompaktní xperia však postrádá odolnost proti prachu a vodě.