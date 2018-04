Xperia XZ Premium je konečně lákavé sony. Nenašli jsme důvod ke kritice

Sony u letošní vlajkové lodě Xperia XZ Premium vsadilo nejen na maximální výbavu, ale především konečně pořádné odladění telefonu. A když k tomu přidalo české zastoupení i cenovku, která po dlouhé době není přehnaná, rázem je tu zajímavý kandidát, který má šanci přilákat zpátky ke značce její tradiční zákazníky.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový výkon

k dispozici dual-SIM verze

efektní super-zpomalená videa

výborný fotoaparát

Proč nekoupit? „vybíravý“ USB-C konektor

okoukaný design Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Sony mělo dlouho v oblasti špičkových smartphonů velmi zvláštní taktiku. Představovalo nový topmodel každého půl roku, ale pokrok byl vždy jen velmi pozvolný, takže zákazníci neměli moc důvodů přecházet na nový model. Navíc se firma držela sveřepě i svého designu, takže vlastně už od první Xperie Z z roku 2013 vypadaly špičkové modely japonské firmy velmi podobně. Xperia XZ Premium na první pohled v postupných evolucích pokračuje. Ale Sony se povedlo vše dohromady poskládat tak, že vznikl opravdu povedený kousek.

Co je na něm nového?

Sony pro letošní rok znovu zkusilo vytáhnout do boje s funkcemi, které konkurence nemá. Po modelu Z5 Premium z roku 2015 se tak po dvou letech do produkce vrací v mobilních telefonech stále velmi nezvyklý displej se 4K rozlišením (2 160 x 3 840 pixelů). Špičkové Sony také dostalo aktuálně asi ten nejvýkonnější procesor na trhu, Snapdragon 835, takže ani přes spoustu pixelů, které musí telefon pohánět, nedostatek výkonu rozhodně nehrozí. A další jedinečnou funkcí je natáčení extrémně zpomalených videí.

U Sony inovovali i design, byť ten stále vychází z původního konceptu. Ale změny tu jsou: Xperia XZ Premium nemá kovový rám, z kovu je jen horní a spodní část telefonu, což má nejspíš zlepšit bytelnost přístroje a trochu lépe jej ochránit při pádech. Ale jinak je tělo z lesklých materiálů, které se v poslední době dostávají do módy.

Líbí se vám design?

Minimalistické hranaté tvary jsou pro Sony velmi typické a v porovnání se zbytkem produkce jsou i poměrně snadno rozeznatelné, což je určitě plus. Xperia XZ Premium dostala zaoblené boky, takže telefon v ruce působí trochu jinak než většina modelů značky. Držení nemusí být pro všechny pohodlné, protože spodní kovové rohy jsou docela ostré. Chvíli jsme si také zvykali na to, jak je telefon sešroubován dohromady – v době unibody konstrukcí je tělo viditelně složené z šesti dílů hodně nezvyklé. Ale zpracování tím nijak netrpí. Mezery mezi díly tu jsou, ale telefon je maximálně pevný a působí hodně bytelně. Zajímavým konstrukčním detailem je, že kovové hrany mírně přesahují přes rovinu displeje nebo zadního skla, což obojí dovede ochránit proti mikroškrábancům způsobeným posouváním telefonu třeba po stole.

Lesklé tělo se sice trochu upatlává, ale zároveň docela snadno čistí. Po vytažení z kapsy tak telefon vypadá krásně, pak se na něm začnou chytat otisky prstů. Na trhu jsou u nás zatím k dispozici černá a stříbrná varianta, obě s vysokým leskem a oběma to docela sluší.

Trochu potíž je s proporcemi. Vzhledem k pravidelnému tvaru obdélníku působí Xperia XZ Premium dokonce ještě větší, než ve skutečnosti je. A že je na dnešní poměry docela veliká – telefon má úhlopříčku displeje 5,5 palce, ale výrobce se nesnažil o žádnou minimalizaci rámečků, takže je XZ Premium opravdu pořádný kousek.

Jaký je ten displej?

Parádní. Ale přitom nejde jen o vysoké rozlišení, které už tentokrát (na rozdíl od Z5 Premium) dovede telefon využít i v základním zobrazení. Displej se jednoduše povedl, má příjemné barevné podání a dobrou čitelnost na přímém slunci. Uživatel si navíc může vybrat ze tří odlišných barevných profilů, které přizpůsobí zobrazení více jeho osobnímu vkusu. A zvlášť se dá nastavit vyvážení bílé a využití jednotlivých barevných kanálů. Na druhou stranu třeba Xperia postrádá tlačítko pro přepnutí do režimu pro komfortní čtení s omezením modrého světla, ale ručně lze displej pro takový účel v menu nastavit.

Vysoké rozlišení znamená perfektně jemný obraz, ale ne za všech podmínek. V některých případech totiž Xperia XZ Premium automaticky přepne na nižší rozlišení – typicky se tak děje v náročnějších hrách a v různých testech grafického výkonu. Tady telefon v podstatě odlehčuje grafické kartě a baterii, které by nemusely ty nejnáročnější úkoly zvládat dostatečně se ctí. Nepříjemné je, že uživatel nemá tento fakt, na rozdíl třeba od jiných smartphonů, pořádně pod kontrolou. V nastavení není nikde univerzální přepínač, který by dovolil mít nad rozlišením kontrolu. Vše si řídí telefon, což je trochu škoda.

Zajímavé také je, že se Sony nesnaží tento model tlačit třeba jako ideální zařízení pro aplikace pro virtuální realitu. To může být dáno právě tím, že telefon někdy používá nižší rozlišení a displej by při VR nemusel být naplno využit. Přitom předchozí Xperia Z5 Premium se nakonec právě v těchto případech využívat vysoké rozlišení naučila.

Co výdrž baterie?

Ta se navzdory displeji s velmi vysokým rozlišením pohybuje ve zcela normálních hodnotách. Kapacita baterie 3 230 mAh sice není nic rekordního, ale stačí to na pohodlnou výdrž více než jeden den na jedno nabití. Ano, dá se vybít i rychleji, ale to už chce opravdu extrémní zátěž, jinak XZ Premium bez problémů přestojí perný den, někdy den a půl. Na dva dny na jedno nabití se však dostanou jen skromnější uživatelé nebo ti, kdo budou využívat úsporné Stamina režimy, které telefon nabízí pro prodloužení výdrže.

Solidní nepříjemností je nabíjení. Xperia XZ Premium dostala USB-C konektor, na tom není nic divného. Jenže telefon v podstatě vyžaduje k nabíjení „správný“ kabel. Stalo se nám, že s některou z obyčejných redukcí z microUSB na USB-C se Xperia nabíjet odmítala, ale s originálním kabelem nebo redukcí, kterou dodává k některým svým přístrojům Huawei, vše fungovalo. Takže pozor na to.

Mluvili jste o zpomaleném videu

Ano, Xperia XZ Premium umí natáčet extrémně zpomalená videa. Funguje to tak, že telefon pořídí krátký záznam rychlostí 960 snímků za sekundu v HD rozlišení a tento záznam pak přehraje běžnou rychlostí. Vypadá to efektně, ale z uživatelského hlediska je potřeba se s touto funkcí naučit pracovat. Telefon totiž nenatáčí zpomaleně souvisle nebo jen tak na pokyn uživatele. Buď natočí na jedno stisknutí tlačítka jen kraťounký záznam, nebo je možné nahrávat běžné video a stisknutím tlačítka pro zpomalení pohybu zachytit jeden okamžik zpomaleně, pak pokračuje záznam běžnou rychlostí. Může to být trochu matoucí, ale na druhou stranu je jasné, že nahrávání velmi vysokou snímkovou frekvencí je náročné jak na výkon, tak baterii a úložiště telefonu, takže Sony tímto způsobem předchází možným potížím. Chce to tedy naučit se stisknout tlačítko zpomaleného záznamu v pravý čas.

A co fotoaparát, jaký je?

Sony je jedním z největších výrobců fotografických čipů do smartphonů a jeho fotoaparáty tak používá spousta špičkových smartphonů včetně třeba samsungů. Paradoxně firma dlouho neuměla u svých vlastních přístrojů foťák dobře vyladit, ale u modelu XZ Premium snad už konečně můžeme na tuto nepříjemnost zapomenout. XZ Premium dostala opět zbrusu nový fotoaparát s nejnovějším čipem a u Sony se podařilo jej i solidně odladit.

Rozlišení je 19 megapixelů, tentokrát u Sony neexperimentují s downsamplingem, ale foťák je určen k fotografování v plném rozlišení. V praxi má sem tam mírné nedostatky, třeba při focení panoramat nezvládá ostřejší kontrasty a obecně může mít občas potíž s přepaly ve světlých částech obrazu, ale rozhodně je situace mnohem lepší než u předchozích modelů. Foťák Xperie XZ Premium se tak konečně může měřit se špičkou. A i když v přímém souboji s ní možná prohraje, bude to tentokrát prohra se ctí. Detailní porovnání chystáme.

Má ještě nějaké zajímavé funkce?

Ještě pár zajímavostí tu najdeme. Jednou z těch největších je fakt, že na volném trhu se Xperia XZ Premium prodává ve dvousimkové variantě. Cena je přitom stále stejná, 19 990 korun. Je to tedy další špičkový smartphone, ve kterém můžete provozovat dvě SIM a to je pro mnoho uživatelů určitě velmi lákavé. Mimochodem, Xperia XZ Premium patří ke smartphonům, u kterých na to, abyste se dostali k SIM kartě, nepotřebujete speciální nástroj. A i to je dobře. Co naopak telefon oproti předchozím špičkovým xperiím ztratil, je odolnost vůči vodě. Škoda.

Výbava je jinak celkově moderní. Telefon díky procesoru Snapdragon 835 podporuje i nejrychlejší specifikaci LTE a se 4 GB RAM má dostatek paměti na všechny úkoly. Operační systém Android je tu ve verzi 7.1 s typickou grafickou nadstavbou Sony. A i když ta je o dost jiná oproti čistému Androidu, logika se zásadně nemění a odlišná grafika by neměla být zásadní překážkou třeba k rozumně rychlým aktualizacím systému na novější verzi.

Sluší se také připomenout, že se třeba Xperia nevzdala klasického sluchátkového jack konektoru a pochválit musíme i čtečku otisků prstů. Ta je podobně jako u několika předchozích modelů netradičně na boku ve vypínacím tlačítku. A tentokrát funguje opravdu bezchybně a její umístění nám přijde poměrně praktické.

Mám si ji pořídit?

Sony Xperia XZ Premium je sice možná trochu přerostlý špičkový smartphone s designem vycházejícím z letitého konceptu, ale rozhodně to není žádný zastaralý kousek. Naopak, je to velmi vyvážený přístroj se špičkovými vlastnostmi, u kterého jsme tentokrát nenašli zásadní důvody pro kritiku. To je skvělá zpráva.

Dobrou zprávou je také cena 19 990 korun, což je méně, než kolik chce Samsung za Galaxy S8 nebo Huawei za P10 Plus, ale na druhou stranu více, než třeba stojí LG G6 či Honor 8 Pro. A také stejně, jako stojí HTC U11. Cena tedy není úplně mimo a Xperia XZ Premium přitom má některá lákadla, kterými může zviklat zájemce na svou stranu, jmenovitě ono super-zpomalené video a parádní displej. Takže tentokrát můžete špičkové sony do výběru směle zařadit, opravdu snese srovnání s těmi nejlepšími.